Salut à tous !
Comme vous le savez les days of play approchent et j'étais enthousiaste à l'idée de renouveler ma souscription au service PS+ premium avec les -33%.
Le souci c'est que mon abonnement se termine le 15 juin et l'offre le 10 juin... J'avais pour idée d'arrêter mon abonnement le 9 mais j'ai cru comprendre que ça ne marcherait pas car Sony maintien malgré tout la date de fin au 15 juin...
Je m'en remets à vous si vous avez une solution, une idée ou si vous connaissez un site pouvant rivaliser au niveau tarifaire avec cette promo (J'ai vu des tarifs de fou sur G2A.com mais je ne sais pas si c'est secure...)
Merci !
PS : Créer un autre compte m'arrange pas trop (collec' de trophées, avantages ps+ sur mes gachas, etc..)
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posted the 05/26/2026 at 01:02 PM by nemaydu69
bon sinon pour ton ps+ le moins cher pour toi c'est d'acheter un compte 12 mois sur G2A Gamivo ou site russe , sinon tu as ca sur ENEBA https://www.eneba.com/psn-playstation-plus-premium-24-months-psn-key-europe?enb_campaign=Main%20Search&enb_content=search%20dropdown%20-%20products&enb_medium=product%20card&enb_source=https%3A%2F%2Fwww.eneba.com%2Fpsn-playstation-plus-premium-24-months-psn-key-europe%2Fflashdeals&enb_term=1 mais bon claquer autant sur une clé marché gris pas safe
je reve que des compte ou le truc de con de 24 mois a 250€
skuldleif non mais Sony sur ça c'est n'importe quoi.
je sais que tu aime me taunt mais ce genre de raccourci voyons...
je n'insulterai pas ton intelligence mais tout de meme
J'ai des arguments, toi tu es déjà à la limite de l'insulte, on sait tous les deux au fond qui a raison
- le Gamepass meme si les quelques % qui filoute comme moi le payait normal au taro exigé , il n'a pas assez d'abonnés et que donc meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX
-faire juste des jeux exclu et stop carrément le Gamepass n'engendrerai pas suffisamment de benefice pour ne pas aboutir a la meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX
en toute logique ton lien de causalité est FAUX
effectivement je sais que j'ai raison , insulte ou tu vois une insulte ? tu me taunt pour je t'insulte ou ca j'avais compris
raisons principal et lien de causalité a faire quand est pas gogole
depenses de 80 Milliards de MS + manque d'abonné Gamepass => multiplateforme
Les facteurs sont toujours multiples et donc ça aggrave le problèmes ( vous n'êtes pas quelques un ) donc VRAI
faire juste des jeux exclu et stop carrément le Gamepass n'engendrerai pas suffisamment de benefice pour ne pas aboutir a la meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX
Je n'ai pas parlé d'arrêter d'arrêter le Gamepass, tu fais des suppositions qui ne sont pas calculés donc HORS SUJET