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PS+ Extra/Premium [Conseils]
Salut à tous !

Comme vous le savez les days of play approchent et j'étais enthousiaste à l'idée de renouveler ma souscription au service PS+ premium avec les -33%.

Le souci c'est que mon abonnement se termine le 15 juin et l'offre le 10 juin... J'avais pour idée d'arrêter mon abonnement le 9 mais j'ai cru comprendre que ça ne marcherait pas car Sony maintien malgré tout la date de fin au 15 juin...

Je m'en remets à vous si vous avez une solution, une idée ou si vous connaissez un site pouvant rivaliser au niveau tarifaire avec cette promo (J'ai vu des tarifs de fou sur G2A.com mais je ne sais pas si c'est secure...)

Merci !

PS : Créer un autre compte m'arrange pas trop (collec' de trophées, avantages ps+ sur mes gachas, etc..)
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    posted the 05/26/2026 at 01:02 PM by nemaydu69
    comments (16)
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:20 PM
    -70% sur le GP ultimate toute l'annee sans condition de fin d'abo

    bon sinon pour ton ps+ le moins cher pour toi c'est d'acheter un compte 12 mois sur G2A Gamivo ou site russe , sinon tu as ca sur ENEBA https://www.eneba.com/psn-playstation-plus-premium-24-months-psn-key-europe?enb_campaign=Main%20Search&enb_content=search%20dropdown%20-%20products&enb_medium=product%20card&enb_source=https%3A%2F%2Fwww.eneba.com%2Fpsn-playstation-plus-premium-24-months-psn-key-europe%2Fflashdeals&enb_term=1 mais bon claquer autant sur une clé marché gris pas safe
    liberty posted the 05/26/2026 at 01:22 PM
    On est encore en Mai tu peux très bien arrêter aujourd'hui et réprendre ensuite non ?
    nemaydu69 posted the 05/26/2026 at 01:24 PM
    liberty Non malheureusement.. ces bâtards partent du principe que tu es toujours ancien client tant que ton abonnement ne s'est pas terminé officiellement....
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:25 PM
    MDR j'ai check ya AUCUNE possibilité d'achat marché gris que ce soit PS+ extra ou PS+ premium

    je reve que des compte ou le truc de con de 24 mois a 250€
    liberty posted the 05/26/2026 at 01:27 PM
    nemaydu69 mais tu as le cumul alors ? Sinon oui c'est con parce qu'il vont te perdre comme client PS plus.

    skuldleif non mais Sony sur ça c'est n'importe quoi.
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:29 PM
    nemaydu69 ta seul option c'est le truc eneba si tu veux pas acheter un compte , a toi de voir si tu tente le coup
    adelfhitlor posted the 05/26/2026 at 01:38 PM
    Y'a pas vraiment d'autres solutions, nan. Je me suis fait baiser pareil lors du black friday alors que je prenais toujours mon abo à cette occasion (les bons 5 jours offerts à cause de la panne). Du coup avec leur changement de politique bah j'ai arrêté de m'abo.
    zekk posted the 05/26/2026 at 01:43 PM
    skuldleif Autant la solution de Sony est merdique ici, autant toi et tes copains vous arnaquez tellement votre constructeur qu'ils sont obligés de passer multi, revoir toute leur stratégie... tout travail mérite salaire réfléchis y quand tu consommes
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:50 PM
    zekk "toi et tes copains vous arnaquez tellement votre constructeur qu'ils sont obligés de passer multi, revoir toute leur stratégie... "

    je sais que tu aime me taunt mais ce genre de raccourci voyons...
    je n'insulterai pas ton intelligence mais tout de meme
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:51 PM
    adelfhitlor le cadeau empoisonné
    zekk posted the 05/26/2026 at 01:54 PM
    skuldleif aucun raccourci tu t'en vante toi même à longueur de temps... il faut assumer tes propos
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 01:57 PM
    zekk le lien de causalité que tu fais c'est ca le raccourci , mon dieu
    zekk posted the 05/26/2026 at 02:04 PM
    skuldleif C'est pourtant une réalité que tu veux pas voir, mais qui est là. le gamepass n'arrive pas à endiguer les dépenses réaliser et ils ont du changer de stratégie, le gamepass ne fait pas assez de bénéfice et ça passe par ça.

    J'ai des arguments, toi tu es déjà à la limite de l'insulte, on sait tous les deux au fond qui a raison
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 02:18 PM
    zekk
    - le Gamepass meme si les quelques % qui filoute comme moi le payait normal au taro exigé , il n'a pas assez d'abonnés et que donc meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX

    -faire juste des jeux exclu et stop carrément le Gamepass n'engendrerai pas suffisamment de benefice pour ne pas aboutir a la meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX

    en toute logique ton lien de causalité est FAUX

    effectivement je sais que j'ai raison , insulte ou tu vois une insulte ? tu me taunt pour je t'insulte ou ca j'avais compris

    raisons principal et lien de causalité a faire quand est pas gogole
    depenses de 80 Milliards de MS + manque d'abonné Gamepass => multiplateforme
    zekk posted the 05/26/2026 at 02:52 PM
    skuldleif le Gamepass meme si les quelques % qui filoute comme moi le payait normal au taro exigé , il n'a pas assez d'abonnés et que donc meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX

    Les facteurs sont toujours multiples et donc ça aggrave le problèmes ( vous n'êtes pas quelques un ) donc VRAI

    faire juste des jeux exclu et stop carrément le Gamepass n'engendrerai pas suffisamment de benefice pour ne pas aboutir a la meme conclusion multiplateforme donc lien de causalité FAUX

    Je n'ai pas parlé d'arrêter d'arrêter le Gamepass, tu fais des suppositions qui ne sont pas calculés donc HORS SUJET
    skuldleif posted the 05/26/2026 at 02:59 PM
    zekk un facteur n’influençant pas une décision autre que celle initial lorsqu'enlevé de l'equation est un facteur negligeable , le fait est que tu en fais un facteur non negligeable voire l'unique selon la formulation montre une simple volonté de taunt ou une limitation dans la capacité de reflexion
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