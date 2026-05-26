Salut à tous !



Comme vous le savez les days of play approchent et j'étais enthousiaste à l'idée de renouveler ma souscription au service PS+ premium avec les -33%.



Le souci c'est que mon abonnement se termine le 15 juin et l'offre le 10 juin... J'avais pour idée d'arrêter mon abonnement le 9 mais j'ai cru comprendre que ça ne marcherait pas car Sony maintien malgré tout la date de fin au 15 juin...



Je m'en remets à vous si vous avez une solution, une idée ou si vous connaissez un site pouvant rivaliser au niveau tarifaire avec cette promo (J'ai vu des tarifs de fou sur G2A.com mais je ne sais pas si c'est secure...)



Merci !



PS : Créer un autre compte m'arrange pas trop (collec' de trophées, avantages ps+ sur mes gachas, etc..)

ajouter une source