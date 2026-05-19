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[USA] Sony de nouveau face à la justice concernant la hausse des prix liées aux frais de douane

Sony fait face à une poursuite judiciaire concernant des allégations selon lesquelles l’entreprise a bénéficié de manière injuste des hausses de prix de la PlayStation 5 liées aux droits de douane sur les importations.

Selon la plainte, Sony a augmenté les prix de la PS5 après l’imposition de droits de douane sur les biens importés. Ces coûts supplémentaires ont été répercutés sur les clients, rendant les consoles plus chères.

La plainte juridique affirme que les droits de douane ont par la suite été jugés illégaux, ce qui signifie que les entreprises pourraient désormais être éligibles à des remboursements de la part du gouvernement.
Les plaignants soutiennent que si Sony conserve à la fois les prix plus élevés payés par les clients et tout remboursement futur des droits de douane, l’entreprise obtiendrait ce que la poursuite qualifie de « double avantage ».

L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie et pourrait se transformer en action collective englobant de nombreux acheteurs de PS5 à travers les États-Unis.
https://x.com/Pirat_Nation/status/2056510392424398868
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    victornewman, xynot
    posted the 05/19/2026 at 08:40 AM by ouroboros4
    comments (8)
    beppop posted the 05/19/2026 at 09:20 AM
    après l’imposition de droits de douane sur les biens importés. Ces coûts supplémentaires ont été répercutés sur les clients, rendant les consoles plus chères.

    Mais c'est ce qu'ont fait microsoft et nintendo récemment sur les consoles non où je rêve ?
    jenicris posted the 05/19/2026 at 09:21 AM
    beppop en effet

    Du coup c'est quoi le rapport avec Sony ?
    ouroboros4 posted the 05/19/2026 at 09:24 AM
    beppop Sony a augmenter le prix de la PS5 en mai 2025 et uniquement aux USA.
    À cause de frais de douane de Trump
    jenicris posted the 05/19/2026 at 09:26 AM
    ouroboros4 bin oui du coup c'est bien les tarifs US c'est le soucis

    Autant pour la hausse a 650 balles c'est n'importe quoi. Autant celles liés aux tarifs ?
    ouroboros4 posted the 05/19/2026 at 09:27 AM
    jenicris pour la hausse de prix mondial qui date de quelques semaines c'est apparement à cause des prix qui explosent à cause de l'IA
    jenicris posted the 05/19/2026 at 09:32 AM
    ouroboros4 ouais mais ils disaient avoir verrouillé a l'avance des stocks de RAM
    Là pour le coup ils sont pas défendable.
    Mais pour les tarifs US lol
    ouroboros4 posted the 05/19/2026 at 09:39 AM
    jenicris je sais j'ai pas trop compris non plus...
    cyr posted the 05/19/2026 at 09:45 AM
    Et ben en ce moment il les collectionne.
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