Sony fait face à une poursuite judiciaire concernant des allégations selon lesquelles l’entreprise a bénéficié de manière injuste des hausses de prix de la PlayStation 5 liées aux droits de douane sur les importations.
Selon la plainte, Sony a augmenté les prix de la PS5 après l’imposition de droits de douane sur les biens importés. Ces coûts supplémentaires ont été répercutés sur les clients, rendant les consoles plus chères.
La plainte juridique affirme que les droits de douane ont par la suite été jugés illégaux, ce qui signifie que les entreprises pourraient désormais être éligibles à des remboursements de la part du gouvernement.
Les plaignants soutiennent que si Sony conserve à la fois les prix plus élevés payés par les clients et tout remboursement futur des droits de douane, l’entreprise obtiendrait ce que la poursuite qualifie de « double avantage ».
L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie et pourrait se transformer en action collective englobant de nombreux acheteurs de PS5 à travers les États-Unis.
Mais c'est ce qu'ont fait microsoft et nintendo récemment sur les consoles non où je rêve ?
Du coup c'est quoi le rapport avec Sony ?
À cause de frais de douane de Trump
Autant pour la hausse a 650 balles c'est n'importe quoi. Autant celles liés aux tarifs ?
Là pour le coup ils sont pas défendable.
Mais pour les tarifs US lol