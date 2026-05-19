Sony fait face à une poursuite judiciaire concernant des allégations selon lesquelles l’entreprise a bénéficié de manière injuste des hausses de prix de la PlayStation 5 liées aux droits de douane sur les importations.Selon la plainte, Sony a augmenté les prix de la PS5 après l’imposition de droits de douane sur les biens importés. Ces coûts supplémentaires ont été répercutés sur les clients, rendant les consoles plus chères.La plainte juridique affirme que les droits de douane ont par la suite été jugés illégaux, ce qui signifie que les entreprises pourraient désormais être éligibles à des remboursements de la part du gouvernement.Les plaignants soutiennent que si Sony conserve à la fois les prix plus élevés payés par les clients et tout remboursement futur des droits de douane, l’entreprise obtiendrait ce que la poursuite qualifie de « double avantage ».