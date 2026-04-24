Comme son titre l'indique, le jeu Nocturnal est disponible gratuitement sur Steam jusqu'au 26 avril.
https://store.steampowered.com/app/1634080/Nocturnal/
Sa suite, Nocturnal 2, doit sortir plus tard cette année.
https://store.steampowered.com/app/2847780/Nocturnal_2/
posted the 04/24/2026 at 07:50 PM by adamjensen
Mais au delà du fait qu’il n’y en a pas plus aujourd'hui qu'avant, il y a aussi des contenus bonus, BO et autres qui sont offerts régulièrement, tu as même cette page sur SteamDB pour savoir ce qui est gratuit en ce moment et pour combien de temps, ainsi que les potentiels futurs éléments à venir.