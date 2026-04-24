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adamjensen
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Nocturnal est disponible gratuitement sur Steam


Comme son titre l'indique, le jeu Nocturnal est disponible gratuitement sur Steam jusqu'au 26 avril.

https://store.steampowered.com/app/1634080/Nocturnal/


Sa suite, Nocturnal 2, doit sortir plus tard cette année.



https://store.steampowered.com/app/2847780/Nocturnal_2/
https://store.steampowered.com/app/1634080/Nocturnal/
    tags : inde action indépendant aventure nocturnal nocturnal 2
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    sussudio, tripy73, rendan, aozora78
    posted the 04/24/2026 at 07:50 PM by adamjensen
    comments (7)
    tripy73 posted the 04/24/2026 at 08:33 PM
    Merci pour l'information
    jaysennnin posted the 04/24/2026 at 08:34 PM
    c'est moi ou ces derniers temps il y a de plus en plus de jeux offerts sur steam ?
    aozora78 posted the 04/24/2026 at 09:05 PM
    Merci pour l'info!
    zekk posted the 04/24/2026 at 09:14 PM
    jaysennnin c’est surtout une nouvelle stratégie d'offrir un jeu quand l'épisode 2 est annoncé ou va sortir plus tard dans l'année
    tripy73 posted the 04/24/2026 at 09:28 PM
    jaysennnin : non ce n'est pas quelque chose de nouveau et contrairement à Epic qui signe des chèques pour proposer des jeux gratuits, là ce sont les développeurs qui décident quand ils les offrent. Ça peut-être pour l'anniversaire du jeu ou une autre occasion comme parfois avant la sortie d'une suite comme le souligne zekk.

    Mais au delà du fait qu’il n’y en a pas plus aujourd'hui qu'avant, il y a aussi des contenus bonus, BO et autres qui sont offerts régulièrement, tu as même cette page sur SteamDB pour savoir ce qui est gratuit en ce moment et pour combien de temps, ainsi que les potentiels futurs éléments à venir.
    patrickleclairvoyant posted the 04/24/2026 at 10:06 PM
    Il est déjà dans ma bibliothèque, il ne me semblait pas l’avoir ajouté
    dabaz posted the 04/24/2026 at 10:34 PM
    Le jeu peut se finir en 2h, c'est extrêmement court pour un jeu vendu 16,99€ hors promo.
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