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oniclem
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Pour les fans de Hotline Miami et Blacksad
Salut à tous,
J'espère que vous allez bien
Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière découverte : Kusan - City of Wolves, un jeu de tir en vue du dessus à la façon des Hotline Miami !
On découvre ensemble la démo ! Le jeu complet est prévu pour cette année sur toutes les plateformes !
Bon visionnage
Oniclem's
-
https://www.youtube.com/@Oniclems
tags :
action
shooter
hotlinemiami
blacksad
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solarr
,
kevinmccallisterrr
posted the 04/02/2026 at 03:14 PM by
oniclem
comments (
5
)
solarr
posted
the 04/02/2026 at 03:18 PM
Très cool. Pour avoir platiné les Hotline Miami et commencé Blacksad,
tout-à-fait mon style.
thejoke
posted
the 04/02/2026 at 03:23 PM
Ca a l'air sympa, j'ai l'impression qu'hotline miami reste au dessus au niveau du feeling des combats, je sais pas comment expliquer.
5120x2880
posted
the 04/02/2026 at 03:42 PM
thejoke
Plus « organique » ? Tu prends pas le temps de viser ou de lire ce que disent les ennemis, tu peux voler les armes, appeler avec, les jeter, t'as les masques, les musiques sont parfaitement adaptés aux séquences et à l'environnement, qui d'ailleurs raconte plus de choses. En dix secondes t'as déjà tout compris au jeu.
oniclem
posted
the 04/02/2026 at 03:44 PM
Solarr
Ah Blacksad c'est tellement bien !
A défaut d'un Hotline Miami 3, on aura au moins celui là pour s'amuser !
Thejoke
Oui moi aussi, c'est un peu moins "vif" qu'un HM, et le système de ciblage peut parfois faire quelques mauvaises surprises (comme ça me l'a fait sur la fin de la vidéo), mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien quand même.
5120x2880
Oui Hotline Miami offre plus de possibilités grâce aux masques et aux armes volées aux ennemis, mais vu que c'est une démo on attendra de voir ce que donnera le jeu final.
onsentapedequijesuis
posted
the 04/02/2026 at 05:58 PM
Merci pour la reco ! J'espère une sortie GOG.com
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tout-à-fait mon style.
A défaut d'un Hotline Miami 3, on aura au moins celui là pour s'amuser !
Thejoke Oui moi aussi, c'est un peu moins "vif" qu'un HM, et le système de ciblage peut parfois faire quelques mauvaises surprises (comme ça me l'a fait sur la fin de la vidéo), mais dans l'ensemble ça fonctionne très bien quand même.
5120x2880 Oui Hotline Miami offre plus de possibilités grâce aux masques et aux armes volées aux ennemis, mais vu que c'est une démo on attendra de voir ce que donnera le jeu final.