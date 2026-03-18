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Tom Henderson : les développeurs (notamment de Capcom et Ubi) n'ont rien su de DLSS 5


Lors d'entretiens avec des développeurs et des artistes de studios ayant accepté le DLSS 5, notamment CAPCOM et Ubisoft, Insider Gaming a appris que la technologie DLSS 5 leur avait été dévoilée en même temps qu'au grand public.

« Nous l'avons appris en même temps que le grand public », a déclaré un développeur d'Ubisoft.

Les développeurs de CAPCOM ont confié à Insider Gaming que l'annonce et l'implication de l'éditeur avaient été particulièrement surprenantes, car CAPCOM s'était jusqu'alors toujours montré très « anti-IA » avec des projets tels que Resident Evil Requiem et d'autres projets en cours de développement non encore annoncés. Certains au sein de l'éditeur craignent que l'annonce du DLSS 5 n'entraîne un changement dans la position de l'éditeur vis-à-vis de l'IA générative et de sa mise en œuvre dans ses jeux.
https://insider-gaming.com/dlss-5-gamers-are-wrong/
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    posted the 03/18/2026 at 03:01 PM by jenicris
    comments (29)
    kujiraldine posted the 03/18/2026 at 03:07 PM
    Je me disais bien que c'était bizarre. Pour avoir travaillé avec des japonais dans l'infographie, je ne comprenais pas comment la tête de Grace en DLSS 5 avait pu passer. Il sont particulièrement tatillon et la tête de Grace changeait trop pour que ce soit validé. Je n'avais juste pas pensé que ça avait été fait sans validation. C'est gonflé :°
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 03:08 PM
    guyllan Tu vois je t''avais dis que les devs étaient pas forcément au courant. Et c'est idem chez Todd Howard.
    skuldleif posted the 03/18/2026 at 03:14 PM
    kujiraldine https://www.gamekyo.com/images_1/c7187f4c0220cb8a193eee741039f77820260317033826.jpg

    sur ce screen la franchement
    thedoctor posted the 03/18/2026 at 03:17 PM
    Impressionnant le DLSS5
    akinen posted the 03/18/2026 at 03:18 PM
    Merci pour la precision. Je trouve perso que c’est irrespectueux pour le travail des artistes. Ça revient à dire que le jeu est mal fichu et que le DLSS lui donne le rendu qu’il merite.

    Comme un glow up total sur la photo d’un « humain » moche.

    Pour un ancien jeuxvideo, je veux bien, mais là il vient de sortir et sa « plastique » est bien rarement cité comme défaut majeur.
    masharu posted the 03/18/2026 at 03:19 PM
    Howard qui va pouvoir s'exclamer "it just work" après avoir viré tous les talents de Bethesda.

    Vraiment un ptit coup de pression sur Linkedin, va falloir commencer à répondre à cette putain d'industrie.
    noishe posted the 03/18/2026 at 03:20 PM
    Rassuré d'entendre que les devs ne sont pas forcément en adéquation. C'est vraiment des décisions qui ont été prises en haut de l'échelle sans consulter personne. C'est très sale comme procédé mais c'est très courant
    wickette posted the 03/18/2026 at 03:22 PM
    ravyxxs et c’est chaud ethiquement parlant..

    Ils auraient du demander les permissions necessaires
    51love posted the 03/18/2026 at 03:27 PM
    Dans tous les cas la com de Nvidia a été très maladroite, c'est vraiment pas bon ce qu'ils ont fait.

    Ils auraient dû bcp mieux se préparer, surtout quand on sait que l IA est un sujet hyper clivant a l'heure actuelle.

    Alors je veux bien qu'ils voulaient eviter les leaks, ça se serait su sinon et ça aurait peut-être été pire, mais au moins montrer le bénéfice de façon indiscutable visuellement, de façon parfaitement neutre artistiquement, alors qu'en l'état il y a matière à débattre du rendu.

    Il y a forcément qu une poignée de créatif "élu" qui étaient au courant chez les tiers pr cette raison.

    Alors non seulement, il va falloir bosser dur pour montrer la viabilité et l'intérêt de cette technologie dans les mois/années à venir, et même si je prends les paris des aujourd'hui qu'ils arriveront à montrer la valeur de ce type d'outil petit à petit, autant aux joueurs qu'aux éditeurs a relativement court terme..

    ils devront cravacher dur et faudra que le rendu soit irréprochable sinon ils continuent de nager à contre-courant.
    altendorf posted the 03/18/2026 at 03:28 PM
    De vrais loubards Nvidia
    51love posted the 03/18/2026 at 03:33 PM
    L'article complet mentionne :

    Jensen Huang défend le DLSS 5 : « Ils ont complètement tort »
    Lors d'une session de questions-réponses avec la presse, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a affirmé que ceux qui critiquent le DLSS 5 et sa technologie font fausse route.
    Comme l'a d'abord rapporté Tom’s Hardware, Jensen Huang a minimisé les critiques lors de la conférence GTC de cette année, déclarant :
    « Eh bien, tout d'abord, ils ont complètement tort. »
    « La raison à cela est que, comme je l'ai expliqué très précisément, le DLSS 5 fusionne la contrôlabilité de la géométrie, des textures et de l'ensemble des éléments du jeu avec l'IA générative », a poursuivi Huang.
    Il a précisé que les développeurs peuvent toujours « affiner l'IA générative » et qu'il ne s'agit « pas de post-traitement, ni de post-traitement au niveau de l'image (frame), mais d'un contrôle génératif au niveau de la géométrie ».
    Huang a également ajouté que les développeurs sont libres de tester l'outil selon leurs besoins, suggérant qu'il leur appartient de décider s'ils veulent créer un rendu type « toon shader » ou si le jeu doit sembler « fait de verre ».
    « Tout cela est sous le contrôle, le contrôle direct du développeur de jeux. C'est très différent de l'IA générative classique ; c'est de l'IA générative de contrôle de contenu. C'est pourquoi nous appelons cela le rendu neuronal (neural rendering). »
    La réponse de Bethesda
    Bethesda a également pris part au débat entourant le DLSS 5, en répondant à une publication de DigitalFoundry sur X (anciennement Twitter) :
    « Nous apprécions votre enthousiasme et votre analyse de ce nouvel éclairage DLSS 5. Il s'agit d'un aperçu très préliminaire, et nos équipes artistiques ajusteront davantage l'éclairage et l'effet final pour qu'ils correspondent au mieux à l'esthétique de chaque jeu. Tout cela restera sous le contrôle de nos artistes et sera totalement optionnel pour les joueurs. »
    nigel posted the 03/18/2026 at 03:34 PM
    noishe Honnêtement je peux évidemment pas parler pour tout les devs' mais ça fait 15 ans que je suis dev' et mon entourage est globalement entre négatif et très négatif sur le showcase.
    Après, je l'ai déjà dit, faudra voir quel contrôle on a sur le résultat final une fois que l'API sera sorti.
    Mais en tout cas, très mauvais marketing de leur part, et comme beaucoup de dev' le disent, ce n'est plus du "Super Sampling" comme le nom DLSS est supposé l'entendre.
    brook1 posted the 03/18/2026 at 03:39 PM
    Nvidia en roue libre
    rogeraf posted the 03/18/2026 at 03:39 PM
    Pourquoi en faire des caisses. Nvidia n'avait pas a présenté cette techno en amont. Ca reste du DLSS donc pas de l "IA"
    lefab88 posted the 03/18/2026 at 03:40 PM
    Ça reste un outil… Aux studios de prendre leurs responsabilités quant à son utilisation.
    keiku posted the 03/18/2026 at 03:43 PM
    Donc les dev de capcom ne savait donc pas que leur jeu incluait le DLSS 5 ? du coup qui l'implémenter dans leur moteur ?
    sardinecannibale posted the 03/18/2026 at 03:44 PM
    rogeraf La base du DLSS est l'IA.
    https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/technologies/dlss/
    kujiraldine posted the 03/18/2026 at 03:48 PM
    skuldleif : Je ne dis pas que c'est beau ou moche. Je trouve même que c'est très intéressant et je suis impatient de tester ça moi même.

    Ce que je dis, c'est que dans la démo présentée, en DLSS 5, on sent que Grace est bien plus mature que dans sa version originale. Et ça ne colle pas du tout avec ce que veut transmettre Capcom, qui oppose une jeune novice et un vieux roublard dans deux mécaniques de gameplay différents. Du coup, je ne comprenais pas que Capcom puisse valider ça. Bah en fait, il se trouve qu'on ne leur avait même pas demandé.
    jenicris posted the 03/18/2026 at 03:49 PM
    51love comment il prend les joueurs de haut
    51love posted the 03/18/2026 at 03:54 PM
    nigel Le DLSS c'est un terme marketing, il porte effectivement de moins en moins bien son nom désormais

    Au départ oui, puis ajout d'interpolation d'image avec le FrameGen, puis la reconstruction d'image avec des denoiser pour le RT/PT, maintenant une couch de Neural Rendering.

    Ya 2 semaines j'ai fait un article sur pour parler des technos du futur et notamment du PT, en évoquant le le neural rendering, le timing avec Nvidia était quasi parfait, promis je connais personne chez eux


    On verra bien les API public oui, et s'il sera possible un jour d'y greffer des modules maisons pour customiser le modèle avec des materials maison. A terme, ça me semble être la meilleure approche pr vraiment laisser comme ils le disent le contrôle le plus total aux devs. Des idées sur le sujet de ton côté ?

    jenicris moins de blabla de sa part et des preuves de ce qu'il avance, sinon il va prendre vraiment cher a l'ouvrir comme ça
    rogeraf posted the 03/18/2026 at 03:55 PM
    sardinecannibale je veux dire pas de l'IA Generative normallement, oui c'est de l'IA pour un meilleur rendu
    jenicris posted the 03/18/2026 at 03:56 PM
    51love t'as trop raison mon pote
    noishe posted the 03/18/2026 at 04:31 PM
    nigel Merci pour ton avis en tant que dev, je suis bien content de savoir que c'est un avis qui semble être partagé par un grand nombre de personnes Ce n'est plus du DLSS en effet, et quelle erreur de l'avoir présenté ainsi. J'ai lu tout à l'heure la réaction d'un dev ayant bossé sur RDR2 qui est très pertinente au final, il dit "You're not looking at the game anymore".
    En plus de ça le damage control de Jensen Huang empire un peu les choses...
    kratoszeus posted the 03/18/2026 at 04:37 PM
    Le patron de NVIDIA un gros mytho donc. 'e faire jamais confiances a ces ceo des boîtes tech américaines et de leurs déclarations.
    guyllan posted the 03/18/2026 at 04:46 PM
    ravyxxs "Tu vois je t''avais dis que les devs étaient pas forcément au courant. Et c'est idem chez Todd Howard."

    Alors pour commencer, le titre de cet article est volontairement trompeur. Ce n'est pas "Tom Henderson : Les développeurs n'ont rien su de DLSS 5" mais "Tom Henderson : Des développeurs n'ont rien su de DLSS 5"

    L’auteur de cet article explique clairement avoir interrogé des artistes et des développeurs (sans doute des employés de second plan puisqu’il ne révèle pas leur identité) travaillant dans les studios de Capcom et d'Ubisoft qui ont accepté le DLSS 5. Ces personnes affirment avoir découvert l’existence de cette technologie en même temps que le grand public.

    Déjà, soyons clairs, cela ne signifie absolument pas que cette technologie a été intégrée sans l’accord de Capcom et d’Ubisoft. Et surtout, cela ne contredit en rien ce que je t’ai répondu hier dans les commentaires de cet article, que je t’invite d’ailleurs à relire, lorsque je t'expliquais précisément que les artistes dans ces studios (character designer, modeleur 3D, texture artist...) sont de simples employés, qui n'imposent pas la direction artistique des jeux mais travaillent au service de celle‑ci. Exactement comme Yoji Shinkawa qui n’a pas été consulté pour le remake plus photoréaliste de MGS3.

    En réalité, cet article ne fait que confirmer ce que je t’ai répondu hier.
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 04:58 PM
    guyllan Plus têtu y a pas, comme dit jenicris si il met DES ça ira mieux ?

    Mec on a TOUT internet, des devs, des artistes dont celui de la série castlevania, TOUS le monde crie au scandale et t'es là avec ton pavé d'affinois. J'ai rien contre toi hein, mais fait ton mea culpa s'il te plaît.

    Quel dev sera d'accord de voir ses croquis avoir une surcouche de IA ? Tu sais pas qu'ils sont à la limite de perdre leur boulot plus on avance chaque mois ? Demain ces corpos pourront crées des personnages et faire passer DLSS 5 par dessus.

    Les artistes coutent très cher juste au cas où tu serais pas au courant.
    akinen posted the 03/18/2026 at 05:10 PM
    ravyxxs le commentaire qui tue. À un moment, faut qu’ils arrêtent avec l’IA. Combien de licenciement encore pour cette année!?
    guyllan posted the 03/18/2026 at 05:14 PM
    jenicris C'est mieux car ça change tout le sens.

    ravyxxs Tu es hors-sujet, en plus d'être intellectuellement malhonnête ! On ne peut pas se permettre de faire des généralités et de déformer les propos des gens et surtout de nos interlocuteurs sous prétexte qu'on a une dent contre une technologie, aussi critiquable soit-elle ! Si Jenicris a peut‑être simplement commis une erreur dans son titre, le fait que tu la défendes, que tu me reproches de la corriger et, en plus, que tu aies le toupet de me demander de présenter gratuitement des excuses, prouve que tu n’as aucune intention d’avoir une discussion honnête sur ce sujet.
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 05:18 PM
    guyllan Mais l'ami, personne ne fait de généralité, moi je parle de dev de chez Capcom et Bethesda qui n'ont pas approuver cela, je vais pas au delà en fait. Comme j'ai dit, j'attends une semaine, les langues vont se déliés et des devs vont sortir de l'ombre pour commenter sur X, juste attend...
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