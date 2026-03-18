Lors d'entretiens avec des développeurs et des artistes de studios ayant accepté le DLSS 5, notamment CAPCOM et Ubisoft, Insider Gaming a appris que la technologie DLSS 5 leur avait été dévoilée en même temps qu'au grand public.« Nous l'avons appris en même temps que le grand public », a déclaré un développeur d'Ubisoft.Les développeurs de CAPCOM ont confié à Insider Gaming que l'annonce et l'implication de l'éditeur avaient été particulièrement surprenantes, car CAPCOM s'était jusqu'alors toujours montré très « anti-IA » avec des projets tels que Resident Evil Requiem et d'autres projets en cours de développement non encore annoncés. Certains au sein de l'éditeur craignent que l'annonce du DLSS 5 n'entraîne un changement dans la position de l'éditeur vis-à-vis de l'IA générative et de sa mise en œuvre dans ses jeux.