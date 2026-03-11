Bon, le jeu sort officiellement dans quelques heures, alors j'ai voulu tester la démo.
Ca passe mieux que l'épisode originelle Ps2 qui tournait en 50hz, mais c'est pas non plus un remake de folie si je me base sur le 1er chapitre que je viens de jouer.
Ma découverte en Live :
Et vous qu'en avez vous pensé?
Et donc, c'est honteux. 3h que je suis dessus, et les chutes de framerates s'intensifient arrivé au 4ème chapitre : c'est bien clair, tu tournes la caméra eeeeeeet tu te croirais sur PS3. Ca pique quand on sait que la même console faut tourner Death Stranding 2 en 60fps SANS BRONCHER.
ET
Ca n'a rien à voir avec l'épisode PS2 (décidément t'as pas dû y jouer) le jeu est plus dur, plus beau, plus détaillé.
J'espère vraiment un patch car il a été codé avec le cul.