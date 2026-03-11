profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1205
visites since opening : 2020802
obi69 > blog
all
Alors Fatal Frame 2?
Bon, le jeu sort officiellement dans quelques heures, alors j'ai voulu tester la démo.

Ca passe mieux que l'épisode originelle Ps2 qui tournait en 50hz, mais c'est pas non plus un remake de folie si je me base sur le 1er chapitre que je viens de jouer.

Ma découverte en Live :


Et vous qu'en avez vous pensé?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/11/2026 at 09:17 PM by obi69
    comments (1)
    forte posted the 03/11/2026 at 09:39 PM
    Et non, le jeu PS2 tournait en 60hz. Et même la version Pal proposait du 60hz. Faut se renseigner avant de parler

    Et donc, c'est honteux. 3h que je suis dessus, et les chutes de framerates s'intensifient arrivé au 4ème chapitre : c'est bien clair, tu tournes la caméra eeeeeeet tu te croirais sur PS3. Ca pique quand on sait que la même console faut tourner Death Stranding 2 en 60fps SANS BRONCHER.

    ET

    Ca n'a rien à voir avec l'épisode PS2 (décidément t'as pas dû y jouer) le jeu est plus dur, plus beau, plus détaillé.

    J'espère vraiment un patch car il a été codé avec le cul.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo