Bon, le jeu sort officiellement dans quelques heures, alors j'ai voulu tester la démo.Ca passe mieux que l'épisode originelle Ps2 qui tournait en 50hz, mais c'est pas non plus un remake de folie si je me base sur le 1er chapitre que je viens de jouer.Ma découverte en Live :Et vous qu'en avez vous pensé?