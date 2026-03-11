profile
Eshop Switch 2 : une approbation par Nintendo plus encadrée
Nintendo se montrerait prudent quant à l'approbation des jeux pour l'eShop de la Switch 2 afin d'éviter les titres de mauvaise qualité

De nouvelles informations sur les coulisses du processus d'approbation de Nintendo pour l'eShop ont fait surface en ligne.

Le site RPG a récemment publié une interview de Dave Oshry, PDG de l'éditeur de jeux indépendants New Blood Interactive.
Abordant la question du portage de jeux sur différentes plateformes, Oshry a évoqué les difficultés liées au processus de certification pour les sorties sur consoles. Il a notamment cité le portage du FPS DUSK sur Nintendo Switch 2, actuellement bloqué dans le processus d'approbation, car Nintendo se montre réticent quant aux jeux disponibles sur sa console, affirmant qu'ils « ne veulent pas que cela devienne un véritable fouillis comme ce fut le cas pour l'eShop de la Switch 1 ».

Nous attendons simplement l'approbation de Nintendo pour lancer DUSK, car ils restent assez réticents quant à la sortie de jeux sur Switch 2. Ils ne veulent pas que la plateforme devienne un véritable fouillis de jeux comme l'eShop de la Switch 1 après quelques années, rempli de titres médiocres. Ils sont toujours très sélectifs quant aux éditeurs autorisés à sortir leurs jeux sur Switch 2

Comme l'a mentionné Oshry, la Switch a acquis une certaine mauvaise réputation vers la fin de son existence en raison du nombre impressionnant de jeux de piètre qualité qui inondaient l'eShop, sans doute grâce à sa popularité. Il est rassurant de constater que Nintendo fait preuve de plus de rigueur dans sa sélection cette fois-ci.


https://nintendosoup.com/nintendo-reportedly-cagey-about-approving-games-for-switch-2-eshop-to-avoid-slop/
    posted the 03/11/2026 at 08:47 AM by ouroboros4
    comments (3)
    keiku posted the 03/11/2026 at 08:52 AM
    bonne nouvelle, le retour du contrôle qualité, sony devrait urgement prendre exemple
    yogfei posted the 03/11/2026 at 08:54 AM
    Ca me parait indispensable sur la switch 1 c'est vraiment le bordel...
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 09:00 AM
    keiku absolument
