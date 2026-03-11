De nouvelles informations sur les coulisses du processus d'approbation de Nintendo pour l'eShop ont fait surface en ligne.Le site RPG a récemment publié une interview de Dave Oshry, PDG de l'éditeur de jeux indépendants New Blood Interactive.Abordant la question du portage de jeux sur différentes plateformes, Oshry a évoqué les difficultés liées au processus de certification pour les sorties sur consoles. Il a notamment cité le portage du FPS DUSK sur Nintendo Switch 2, actuellement bloqué dans le processus d'approbation, car Nintendo se montre réticent quant aux jeux disponibles sur sa console, affirmant qu'ils « ne veulent pas que cela devienne un véritable fouillis comme ce fut le cas pour l'eShop de la Switch 1 ».Comme l'a mentionné Oshry, la Switch a acquis une certaine mauvaise réputation vers la fin de son existence en raison du nombre impressionnant de jeux de piètre qualité qui inondaient l'eShop, sans doute grâce à sa popularité. Il est rassurant de constater que Nintendo fait preuve de plus de rigueur dans sa sélection cette fois-ci.