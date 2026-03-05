accueil
name :
Project Zero II Remake
platform :
PC
editor :
Koei Tecmo
developer :
Team Ninja
genre :
survival horror
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch 2
guiguif
Fatal Frame II Remake uniquement en 30fps sur consoles
La demo est disponible sur toutes les machines.
Encore un jeu qui a une gen de retard qui tourne en 30fps (et pas fluide meme sur PS5) en préférant la reso au framerate.
Deg.
posted the 03/05/2026 at 08:33 PM by
guiguif
comments (
21
)
forte
posted
the 03/05/2026 at 08:37 PM
Oui, honteux. Et incompréhensible. J'espère un patch, car quand on voit ce qui tourne en 60fps sur PS5, on se pose des questions. Même sur Pro il est en 30. Ca n'enlèvera pas le fait qu'il s'annonce très bon, mais quel dommage.
guiguif
posted
the 03/05/2026 at 08:38 PM
forte
Même merde que Digimon Story: Time Stranger, c'est incompréhensible vu la gueule des jeux.
ducknsexe
posted
the 03/05/2026 at 08:41 PM
En même temps, ce jeu a toujours été lent. Tu peux le mettre en 60, que tu croirais qu’il est en 30.
aros
posted
the 03/05/2026 at 08:42 PM
ducknsexe
J'allais le dire...
edgar
posted
the 03/05/2026 at 08:44 PM
forte
guiguif
C’est une licence de niche qui n’a me semble-t-il jamais eu de gros succès.
Du coup ils ne veulent pas trop se casser la tête à optimiser au mieux pour « quelques ventes » en plus.
Ducknsexe
J’avoue !
forte
posted
the 03/05/2026 at 08:45 PM
ducknsexe
aros
Le framerate n'a rien à voir avec la rapidité, c'est la décomposition des images et non la rapidité du jeu, la fluidité des mouvements. Les remasters du 4 et du 5 sont en 60fps. Le fait d'être en 60fps n'accélère pas le jeu.
forte
posted
the 03/05/2026 at 08:46 PM
edgar
Et pourtant, les remasters du 4 et du 5 sont bien en 60 sur PS5 !
noishe
posted
the 03/05/2026 at 08:48 PM
Oui ça avait été annoncé en novembre déjà lorsqu'ils ont montré les comparaisons entre chaque plateforme. C'est juste pas opti, ils pourraient faire bien plus, même sur PC c'est lock à 60fps je crois ?
edgar
posted
the 03/05/2026 at 08:48 PM
forte
Bizarre dans ce cas.
aros
posted
the 03/05/2026 at 08:50 PM
forte
Je sais, et il le sait aussi, je pense, simplement que c'est une façon de dire.
vieuxconsoleux
posted
the 03/05/2026 at 08:51 PM
Tellement, mais alors tellement rien à cirer du 60fps pour ce type de jeu
forte
posted
the 03/05/2026 at 08:54 PM
aros
Justement non ca n'a rien à voir. Tu peux mettre le même jeu côte à côte, l'un en performance 60 et l'autre en qualité 30, tu vas d'un point A à un point B, ils arriveront en même temps.
Par contre tu prends le même jeu, t'en mets un en 50hz et l'autre en 60hz, c'est la version 60hz qui arrivera première. C'est pour ca d'ailleurs que les speedrunners jouent en jap/us.
Je crois que t'as des gens, ils confondent les fps et les hz. Les fps, c'est la fluidité, c'est plus agréable à l'oeil, et ca ne joue en aucun cas sur la vitesse. Un jeu, même lent, sera plus agréable à jouer en 60fps.
vieuxconsoleux
posted
the 03/05/2026 at 08:58 PM
Forte
ouais, sauf qu’il n’a jamais dit que le jeu serait plus rapide, il a juste dit que le jeu est tellement lent que la différence entre le 30 et 60 est peu perceptible, je crois que c’est toi qui a pas capté son message
guiguif
posted
the 03/05/2026 at 09:06 PM
vieuxconsoleux
ducknsexe
aros
Sauf que ça se permet aussi de ramer...
vieuxconsoleux
posted
the 03/05/2026 at 09:10 PM
Petite ramouille ou façon bois perdu de breath of the wild ?
losz
posted
the 03/05/2026 at 09:14 PM
Merci, ca fera des économies, j'y jouerais gratuitement sur pc, déjà que même la il est cap à 60...
guiguif
posted
the 03/05/2026 at 09:19 PM
vieuxconsoleux
Petites ici et là alors que ça ne devrait pas bouger d'un iota vu le décors confiné, la vitesse de déplacement et les graphismes.
51love
posted
the 03/05/2026 at 09:20 PM
Tu peux le mettre en 60, que tu croirais qu’il est en 30.
nan mais la honte quand meme... La PS5 Pro dans les cordes
serieux...
losz
il sera pas cap longtemps
via patch ou mod
losz
posted
the 03/05/2026 at 09:29 PM
51love
C'est déjà possible mais ca crée pleins de glitchs, la structure du jeu doit être penser comme ca, pas sûr que ce soit réglable.
51love
posted
the 03/05/2026 at 09:34 PM
losz
oui mais s'il est cap a 60fps sur PC, il a aucune raison de l'etre sur console, c'est pas une limitation du moteur, juste que le remake manque de soin/budget.
apres ça m'étonne pas qu'il y ait deja des mecs pour unlock les fps sur PC
laissons leur le temps..
façon si le jeu tourne deja en 60fps c'est "bon", tu peux utiliser du frame generation a cette frequence et ça fonctionne bien.
C'est ce que j'avais fait sur des jeux Switch comme Xenoblade 3 = installation du patch 60fps + frame gen pour monter en 120fps.
par contre le passage 30 to 60fps ou plus en frame gen (sans le patch 60fps donc), ça fonctionne vraiment pas du tout
burningcrimson
posted
the 03/05/2026 at 09:50 PM
Genre ça peut pas tourner en 60 fps sur ps5
KT bande de radins
