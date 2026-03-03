Ce week-end, outre la sortie de Resident Evil Requiem, Sony a proposé la possibilité de tester Horizon Hunters Gathering et Marathon.
Si les chiffres de Marathon semblent finalement plutôt bons sur PC (pic a 143 000 malgré une chute a 70 000 le jour suivant), ceux de Horizon Hunters Gathering sont juste catastrophiques avec un pic à 576 joueurs !
A voir ce qu'il en est sur PS5.
Marathon sortira jeudi, tandis que Horizon Hunters Gathering n'a pas de date de sortie.
Après j'imagine que les joueurs qui jouent à ce genre de jeux sont au courant...
Horion c'est une beta fermé qui était hyper limité en nombre de clé et sous NDA. La plupart des gens n'ont pas réussi à avoir une clé.
Marathon c'était une beta OUVERTE..
Pour ça que j'ai pas etendu parlé ou proposé de test.
Effectivement c'est pas du tout comparable pour le coup.
Mais entre les jeux solo "vitrines" sont de plus en plus en cher et difficile à rentabiliser, projets encore plus risqués si dispo que sur un seul écosystème...
Entre les GaaS qui peuvent rapporter énormément d'argent mais c'est ultra concurrentiel...
Reste les jeux à budget et ambition moindre, qui sont pas nécessairement moins bons, qui sont donc moins "risqués", mais les jeux AA à moins d'une grosse licence ne sont pas des system sellers, c'est pas comme ça que les PlayStation Studios vont réussir a garder leur image de marque...
Déjà qu'elle s'est gravement effritée en seulement une demi génération.
Sony devait d'ailleurs s'attendre à ce chiffre, vu que c'est eux qui distribuaient les clés.
Même pour une beta fermé, un pic a 576 (avec une moyenne de 300 par heures) c'est risible, pas pour rien que plusieurs articles en parles.
On va pas me faire croire que pour un gros jeu basé sur l'une de leur plus grosse license, ils ont prévu a peine 1000 places a travers tout les US et l'Europe.
Lego Horizon n'était certes pas un AAA mais a fait un sacré bide.
Là la direction artistique immonde (qui veut jouer une femme obèse unijambiste ?) condamne d'emblée le bouzin.
Bref, ces chiffres ne veulent pas dire grande chose hein...
Mais bon, le jeu fait vraiment pas envie. Ca me tue de voir certains projets validés alors qu'un Factions 2 par exemple a ete annulé...
Mais je me fiche royalement que ce Gaas bide (enfin, sauf s'il impacte Guerrilla et Horizon 3).
Ça devait vraiment pas être beau et le GaaS GoW...
Pourtant j'ai du mal à comprendre. Le multi de TLoU P1 était cool et apprécié.
Le moteur de jeu de TLoUP2 est une grosse réussite, c'est dynamique, brutal, avec un niveau d'interaction au dessus de la moyenne et en terme d'animation c'est encore un flagship a l'heure actuelle.
Yavait vraiment moyen à mes yeux de faire un truc vraiment très très sympa avec un tel moteur sans trop s'emmerder... Surtout à une époque où le Battle Royal attirait les joueurs comme des mouches... Et qu'ils avaient déjà l'expertise du 1er..
Au pire, même en F2P, avec un net code basique, yavait moyen de tester la viabilité du projet sur PS5 et PC. D'autant que la licence est aussi sur PC, et que ça aurait pu créer un cercle vertueux de notoriété sur ce support... pr les jeux solo et le multijoueur...
Incompréhensible techniquement, en terme de business, surtout que le projet a été annulé tard dans son développement...
Et pendant ce temps ils vont aller jusqu'au bout avec ce projet qui n'a ni queue ni tête...
Ou alors Faction 2 avait aussi une DA deguelasse, un genre de sous Fortnite et là bon... je me souviens pas avoir vu des leaks du jeu.