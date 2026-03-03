Ce week-end, outre la sortie de Resident Evil Requiem, Sony a proposé la possibilité de tester Horizon Hunters Gathering et Marathon.Si les chiffres de Marathon semblent finalement plutôt bons sur PC (pic a 143 000 malgré une chute a 70 000 le jour suivant), ceux de Horizon Hunters Gathering sont juste catastrophiques avec un pic à 576 joueurs !A voir ce qu'il en est sur PS5.Marathon sortira jeudi, tandis que Horizon Hunters Gathering n'a pas de date de sortie.