Horizon Hunters Gathering
name : Horizon Hunters Gathering
platform : PC
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : action
other versions : Playstation 5
guiguif
guiguif
guiguif > blog
[Sony] Horizon Hunters Gathering : Bide immense sur PC
Ce week-end, outre la sortie de Resident Evil Requiem, Sony a proposé la possibilité de tester Horizon Hunters Gathering et Marathon.

Si les chiffres de Marathon semblent finalement plutôt bons sur PC (pic a 143 000 malgré une chute a 70 000 le jour suivant), ceux de Horizon Hunters Gathering sont juste catastrophiques avec un pic à 576 joueurs !
A voir ce qu'il en est sur PS5.

Marathon sortira jeudi, tandis que Horizon Hunters Gathering n'a pas de date de sortie.

https://www.numerama.com/pop-culture/2191691-561-joueurs-sur-steam-au-maximum-le-nouveau-pari-multijoueur-de-sony-vire-deja-au-cauchemar.html
    burningcrimson
    posted the 03/03/2026 at 02:22 PM by guiguif
    comments (24)
    taiko posted the 03/03/2026 at 02:23 PM
    Alors ça a l'air nulle... Mais personne n'en a parlé ce weekend non?
    Après j'imagine que les joueurs qui jouent à ce genre de jeux sont au courant...
    metroidvania posted the 03/03/2026 at 02:29 PM
    Faut vraiment être con de proposer un tel projet.
    magneto860 posted the 03/03/2026 at 02:29 PM
    Resident Evil Requiem semble être parti pour être un des plus gros lancements de l'année, en même temps.
    neptonic posted the 03/03/2026 at 02:31 PM
    CE PUTACLIC.... ça donne pas envie mais faut pas tomber dans la désinfo non plus.

    Horion c'est une beta fermé qui était hyper limité en nombre de clé et sous NDA. La plupart des gens n'ont pas réussi à avoir une clé.

    Marathon c'était une beta OUVERTE..
    malroth posted the 03/03/2026 at 02:32 PM
    magneto860 surveille le lancement de Crimson desert bientot
    malroth posted the 03/03/2026 at 02:34 PM
    neptonic ah oui en effet ça change tout.

    Pour ça que j'ai pas etendu parlé ou proposé de test.

    Effectivement c'est pas du tout comparable pour le coup.
    burningcrimson posted the 03/03/2026 at 02:39 PM
    Même Marathon va bider je pense. Les menus et l UI sont juste illisibles.
    shirou posted the 03/03/2026 at 02:40 PM
    neptonic Merci
    51love posted the 03/03/2026 at 02:59 PM
    Bon courage à Sony avec leurs PlayStation studios.. encore un mauvais choix de plus. Et vu comment il intéresse absolument personne sur PC, il va pas déplacer les foules en opposition sur PS5. L'engouement est similaire, même si c'est un jeu PlayStation. Tout comme Concord qui a bidé complet sur PC n'a pas pu compter sur sa plateforme maison pour sauver ses fesses.

    Mais entre les jeux solo "vitrines" sont de plus en plus en cher et difficile à rentabiliser, projets encore plus risqués si dispo que sur un seul écosystème...

    Entre les GaaS qui peuvent rapporter énormément d'argent mais c'est ultra concurrentiel...

    Reste les jeux à budget et ambition moindre, qui sont pas nécessairement moins bons, qui sont donc moins "risqués", mais les jeux AA à moins d'une grosse licence ne sont pas des system sellers, c'est pas comme ça que les PlayStation Studios vont réussir a garder leur image de marque...

    Déjà qu'elle s'est gravement effritée en seulement une demi génération.
    gamerdome posted the 03/03/2026 at 03:09 PM
    Autant je suis déçu de ce que Guerrilla a fait de sa licence, autant faut pas comparer l'incomparable : une beta fermée vs une beta ouverte... forcément les chiffres ne sont pas pareil.

    Sony devait d'ailleurs s'attendre à ce chiffre, vu que c'est eux qui distribuaient les clés.
    leonr4 posted the 03/03/2026 at 03:10 PM
    Excellent en espérant que ce con de Hulst va arrêter de nous casser les boules avec cette licence et que Sony se focalise sur d'autres titres solo plutôt que sur ces jeux sans saveurs.
    supasaiyajin posted the 03/03/2026 at 03:13 PM
    euh, c'était pas censé être une bêta fermée pour Horizon ?
    xynot posted the 03/03/2026 at 03:18 PM
    Je me suis plus éclaté sur ça que sur Marathon
    link571 posted the 03/03/2026 at 03:19 PM
    Comparer des chiffres d’une bêta fermée et super limitée avec une bêta ouverte… vous valez vraiment pas mieux que certains et leurs titres à la con sur YouTube !
    zekk posted the 03/03/2026 at 03:27 PM
    xynot tu as donc pu tester Horizon ? Ça donnait quoi ?
    guiguif posted the 03/03/2026 at 03:42 PM
    neptonic malroth gamerdome supasaiyajin link571

    Même pour une beta fermé, un pic a 576 (avec une moyenne de 300 par heures) c'est risible, pas pour rien que plusieurs articles en parles.
    On va pas me faire croire que pour un gros jeu basé sur l'une de leur plus grosse license, ils ont prévu a peine 1000 places a travers tout les US et l'Europe.
    supasaiyajin posted the 03/03/2026 at 03:49 PM
    guiguif bah il me semble que depuis le départ c'était annoncé comme une bêta fermée limitée, avec inscription et sélection.
    5120x2880 posted the 03/03/2026 at 03:57 PM
    C'est dingue que des trucs pareil soit validé, que ce soit par Sony ou Steam.
    abookhouseboy posted the 03/03/2026 at 03:59 PM
    Sony n'a pas compris qu'Horizon, en dehors des machines et des beaux graphismes, n'avait rien d'attractif.

    Lego Horizon n'était certes pas un AAA mais a fait un sacré bide.

    Là la direction artistique immonde (qui veut jouer une femme obèse unijambiste ?) condamne d'emblée le bouzin.
    maxx posted the 03/03/2026 at 04:17 PM
    Après Sony n'est pas très malin. Proposer cette bêta fermée le weekend de RE9, et de la bêta ouverte de Marathon... Mais bon, leur but n'était probablement pas le nombre de joueur. On ne sait pas non plus combien de clés ont été distribuées.
    Bref, ces chiffres ne veulent pas dire grande chose hein...

    Mais bon, le jeu fait vraiment pas envie. Ca me tue de voir certains projets validés alors qu'un Factions 2 par exemple a ete annulé...
    jenicris posted the 03/03/2026 at 04:25 PM
    Franchement ce genre de GaaS ne peut que bider
    gamerdome posted the 03/03/2026 at 04:27 PM
    guiguif Et tu crois qu'il y avait combien de clés ? 1000 ? Même 10.000 si tu veux, comparer au chiffres d'une beta sans limite, ça ne veut rien dire.

    Mais je me fiche royalement que ce Gaas bide (enfin, sauf s'il impacte Guerrilla et Horizon 3).
    51love posted the 03/03/2026 at 04:32 PM
    maxx faction 2 j'ai du mal à comprendre aussi... Surtout quils ont voulu croire à des projets qui sont clairement pas engageant comme celui ci ou Concord...

    Ça devait vraiment pas être beau et le GaaS GoW...


    Pourtant j'ai du mal à comprendre. Le multi de TLoU P1 était cool et apprécié.

    Le moteur de jeu de TLoUP2 est une grosse réussite, c'est dynamique, brutal, avec un niveau d'interaction au dessus de la moyenne et en terme d'animation c'est encore un flagship a l'heure actuelle.

    Yavait vraiment moyen à mes yeux de faire un truc vraiment très très sympa avec un tel moteur sans trop s'emmerder... Surtout à une époque où le Battle Royal attirait les joueurs comme des mouches... Et qu'ils avaient déjà l'expertise du 1er..

    Au pire, même en F2P, avec un net code basique, yavait moyen de tester la viabilité du projet sur PS5 et PC. D'autant que la licence est aussi sur PC, et que ça aurait pu créer un cercle vertueux de notoriété sur ce support... pr les jeux solo et le multijoueur...

    Incompréhensible techniquement, en terme de business, surtout que le projet a été annulé tard dans son développement...

    Et pendant ce temps ils vont aller jusqu'au bout avec ce projet qui n'a ni queue ni tête...

    Ou alors Faction 2 avait aussi une DA deguelasse, un genre de sous Fortnite et là bon... je me souviens pas avoir vu des leaks du jeu.
    pcverso posted the 03/03/2026 at 04:53 PM
    51love mais carrément le seul gaas annonce qui me faisait grave envie tellement j'avais poncer le multi de Last of us sur ps3 et ps4 mais non sony a préféré ne pas lui laisser sa chance au pire ils auraient dû mettre bluepoint dessus
