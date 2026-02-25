Jeux Video

Non ce n'est pas une vanne ni un titre putaclicMais ce n'est pas une réalité pour autantC'est Jeff Grubb qui nous apprend dans son dernier podcast que Polyphony a réussi à créer une démo de Gran Turismo 7 tournant (apparemment bien) sur Switch 2.VoilàBon on ne sait pas "pourquoi" ils ont fait ça et j'ai du mal à imaginer une simu auto sur un hardware dénué de gâchettes analogiques, mais bon.(Foutez Astro Bot dessus, que la Team Asobi gagne des sous)