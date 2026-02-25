profile
all
Gran Turismo 7 sur Switch 2
Jeux Video
Non ce n'est pas une vanne ni un titre putaclic
Mais ce n'est pas une réalité pour autant

C'est Jeff Grubb qui nous apprend dans son dernier podcast que Polyphony a réussi à créer une démo de Gran Turismo 7 tournant (apparemment bien) sur Switch 2.

Voilà
Bon on ne sait pas "pourquoi" ils ont fait ça et j'ai du mal à imaginer une simu auto sur un hardware dénué de gâchettes analogiques, mais bon.


(Foutez Astro Bot dessus, que la Team Asobi gagne des sous)
https://www.resetera.com/threads/jeff-grubb-playstation-had-gran-turismo-7-running-on-switch-2.1446430/
    posted the 02/25/2026 at 08:30 PM by shanks
    comments (28)
    shanks posted the 02/25/2026 at 08:31 PM
    (pour certains, ils font ptéte des tests hardwares de la licence sur un support récent sans ce type de gâchettes, en vue de leur propre nomade en rumeur, ce qui aurait du sens)
    jowy14 posted the 02/25/2026 at 08:41 PM
    C’est ce que j’allais dire, ils font peut être des tests pour la PS6 hybride.

    Apres sortir GT7 sur Switch 2 ça serait pas un mauvais choix, je pense que sur PS5 il a fait la plus grande partie des ventes qu’il fera au final
    tripy73 posted the 02/25/2026 at 08:45 PM
    jowy14 : yep probablement pour voir ce que ça donne sur une potentiel PS6 hybride, par contre cela voudrait dire qu'ils ont un kit dev Switch 2, ce qui est tout de même étrange.
    wickette posted the 02/25/2026 at 08:53 PM
    Je pense c’est plus en attendant les sdk de la ps6 portable (la console que j’attends beaucoup mais j’ai peur que ce soit juste certains jeux ps5 + cloud pour ps6)
    altendorf posted the 02/25/2026 at 08:54 PM
    tripy73 C'est loin d'être étrange. La majorité des studios majeurs disposent de nombreux kits pour tester les hardware et optimiser même si tu fais du first-party avant tout
    tripy73 posted the 02/25/2026 at 08:57 PM
    altendorf : sauf que là on parle de leur concurrent direct (Nintendo) qui leur aurait fourni un kit dev et si c'est le cas, cela veut dire que Sony envisage de sortir un jeu sur la S2 (pas forcément GT7).
    derno posted the 02/25/2026 at 09:02 PM
    faut pas des kits de dev pour faire ça?
    jenicris posted the 02/25/2026 at 09:06 PM
    Test PS Portable
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:06 PM
    shanks ben, leur consoles nomade est pas concrète ?

    Et il on eu ou le dév kit?

    Et tu la eu ou cette info?
    masharu posted the 02/25/2026 at 09:10 PM
    Pendant ce temps, la situation pour la plus part des studios "hors du cercle" pour obtenir les outils de développements pour publier sur NS2 est certainement pire que durant la NS1...

    https://nintendoeverything.com/switch-2-dev-kits-2026/ (Et NateTheHate a MENTI sur cette situation, disant que c'était réglé, mort de rire).
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:14 PM
    masharu ouais ben si ça peut éviter une invasion de l'eshop de titre a 2 balles........
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:17 PM
    tripy73 ou alors il en on emprunté un chez un tiers.......

    Gt7 qui tourne sur switch2........je suis mort de rire.
    tripy73 posted the 02/25/2026 at 09:18 PM
    cyr : tu ne peux emprunter un kit dev, c'est pas la fête du slip, chaque kit est fournie avec plusieurs clauses d'utilisation et non divulgation donc impossible que ce soit le cas.
    masharu posted the 02/25/2026 at 09:21 PM
    Concernant Sony, quand ils ont déjà publié sur NS1 (les MLB The Show et notamment LEGO Horizon), ça n'est pas étonnant qu'ils aient les outils NS2 en fait.

    cyr Permettre à n'importe qui de publier sur ton système, c'est inévitable sinon c'est une forme de censure. En réalité pour l'instant sa tient coté NS2 parce que la NS1 est toujours une plateforme active tout simplement.
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 09:22 PM
    Ca me rappel cette news qui date de quelques mois : "Sony recrute un « Senior Director » pour mettre en place une stratégie de jeux PlayStation sur toutes les plateformes, dont Nintendo"

    https://www.switch-actu.fr/actualitesers/sony-recrute-un-senior-director-pour-mettre-en-place-une-strategie-de-jeux-playstation-sur-toutes-les-plateformes-dont-nintendo/


    Tout ca est parfaitement cohérent
    ravyxxs posted the 02/25/2026 at 09:23 PM
    Qu'ils sortent le jeu sur PC comme Demon Souls

    jenicris
    cyr posted the 02/25/2026 at 09:27 PM
    tripy73 ouai je me doute .

    Mais c'est cocasse. Bonjour, je suis sony. Puis-je avoir un kit de devellopement switch2?
    masharu posted the 02/25/2026 at 09:30 PM
    tripy73 C'est très récent mais Sony a déjà publié sur NS1 (je le rappelle plus haut) donc pas étonnant.
    ouroboros4 posted the 02/25/2026 at 09:32 PM
    jenicris hâte de voir la bête
    aozora78 posted the 02/25/2026 at 09:41 PM
    shanks réfléxion super intéressante dans ton premier commentaire.
    newtechnix posted the 02/25/2026 at 09:51 PM
    C'est possiblement des tests...car travailler sur un environnement déjà stable est sans dotue le meilleur moyen pour préparer une vraie version du jeu pour une playstation portable.

    Car en fait voilà, malgré que Sony prépare une PS6 et une Play portable, , le problème doit être le suivant comment bosser si les specs finales ne sont pas actées....et en ce qui concerne la play portable on imagine qu'elle utiliser un dlss.

    Par contre ce qui est clairement une énigme...qui a fourni un kit de DEV?
    suikoden posted the 02/25/2026 at 10:04 PM
    tripy73 Après tout Lego Horizon et le jeu de Foot américain (je crois a moins que ce soit baseball ?) developpes par Sony sont sortis sur la première switch, y'a peut être des jeux prévus sur Switch 2 comme Helldivers ou Destiny, d'ou les kits
    shanks posted the 02/25/2026 at 10:11 PM
    cyr
    Bonjour, je suis sony. Puis-je avoir un kit de devellopement switch2?

    Bah ils en auront un dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait.
    Je te rappelle que la franchise MLB The Show sort sur support Nintendo depuis plusieurs années.
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 10:13 PM
    suikoden Oui c’est evident, sans oublier Patapon et Everybody Golf qui sont sorti sur Switch 1

    Si un Gran Turismo apparait lors d’un Nintendo Direct on ne sera pas surpris
    hypermario posted the 02/25/2026 at 10:57 PM
    Les stick sont analogique
    nigel posted the 02/25/2026 at 11:16 PM
    masharu Cette histoire de difficulté à avoir des devkits ne concerne pas tout les studios. L'ancien studio dans lequel j'étais à obtenu un devkit sans même promettre à Nintendo un portage, mais juste pour "tester la faisabilité d'un portage"
    ouroboros4 posted the 02/25/2026 at 11:18 PM
    aeris827 mais n'importe quoi
    Le gars compte des jeux vieux jeux PSP qui ont plus de 20 ans à de jeux récent.
    T'es toujours aussi bon toi
    akinen posted the 02/25/2026 at 11:18 PM
    GT était sorti sur PSP nan?
