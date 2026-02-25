Non ce n'est pas une vanne ni un titre putaclic
Mais ce n'est pas une réalité pour autant
C'est Jeff Grubb qui nous apprend dans son dernier podcast que Polyphony a réussi à créer une démo de Gran Turismo 7 tournant (apparemment bien) sur Switch 2.
Voilà
Bon on ne sait pas "pourquoi" ils ont fait ça et j'ai du mal à imaginer une simu auto sur un hardware dénué de gâchettes analogiques, mais bon.
(Foutez Astro Bot dessus, que la Team Asobi gagne des sous)
Apres sortir GT7 sur Switch 2 ça serait pas un mauvais choix, je pense que sur PS5 il a fait la plus grande partie des ventes qu’il fera au final
Et il on eu ou le dév kit?
Et tu la eu ou cette info?
https://nintendoeverything.com/switch-2-dev-kits-2026/ (Et NateTheHate a MENTI sur cette situation, disant que c'était réglé, mort de rire).
Gt7 qui tourne sur switch2........je suis mort de rire.
cyr Permettre à n'importe qui de publier sur ton système, c'est inévitable sinon c'est une forme de censure. En réalité pour l'instant sa tient coté NS2 parce que la NS1 est toujours une plateforme active tout simplement.
https://www.switch-actu.fr/actualitesers/sony-recrute-un-senior-director-pour-mettre-en-place-une-strategie-de-jeux-playstation-sur-toutes-les-plateformes-dont-nintendo/
Tout ca est parfaitement cohérent
jenicris
Mais c'est cocasse. Bonjour, je suis sony. Puis-je avoir un kit de devellopement switch2?
Car en fait voilà, malgré que Sony prépare une PS6 et une Play portable, , le problème doit être le suivant comment bosser si les specs finales ne sont pas actées....et en ce qui concerne la play portable on imagine qu'elle utiliser un dlss.
Par contre ce qui est clairement une énigme...qui a fourni un kit de DEV?
Bonjour, je suis sony. Puis-je avoir un kit de devellopement switch2?
Bah ils en auront un dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait.
Je te rappelle que la franchise MLB The Show sort sur support Nintendo depuis plusieurs années.
Si un Gran Turismo apparait lors d’un Nintendo Direct on ne sera pas surpris
Le gars compte des jeux vieux jeux PSP qui ont plus de 20 ans à de jeux récent.
T'es toujours aussi bon toi