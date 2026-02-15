Selon des informations rapportées par Reuters, ByteDance serait en négociations avancées pour vendre Shanghai Moonton Technology, le studio derrière le hit Mobile Legends: Bang Bang, au groupe saoudien Savvy Games Group pour un montant estimé entre 6 et 7 milliards de dollars. Un accord pourrait être conclu dès ce trimestre, les deux sociétés ayant déjà trouvé un terrain d’entente sur les grandes lignes de la transaction.Cette opération s’inscrirait dans un mouvement plus large de consolidation de l’industrie du jeu vidéo, où les grands acteurs cherchent à renforcer leurs catalogues de licences et leur présence internationale. Elle marquerait aussi un retrait majeur de ByteDance du secteur du jeu en ligne, après la restructuration de sa branche gaming annoncée en 2023. Le groupe, maison mère de TikTok, avait racheté Moonton en 2021 via sa filiale Nuverse pour environ 4 milliards de dollars afin de développer ses ambitions à l’international.Fondé en 2014, Moonton se présente comme un éditeur mondial centré sur le développement, l’édition et l’eSport. L’entreprise compte plus de 2000 employés et dispose de bureaux en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Chine. Son jeu phare Mobile Legends: Bang Bang revendique plus de 1,5 milliard de téléchargements et plus de 110 millions d’utilisateurs actifs mensuels, figurant parmi les titres les plus joués dans plus de 80 pays.De son côté, Savvy Games Group, détenu par le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, poursuit une stratégie d’expansion agressive dans le jeu vidéo et l’eSport. Le groupe a notamment racheté ESL et FACEIT (désormais connu comme ESL FACEIT Group) pour 1,5 milliards de dollars en 2022, Scopely pour 4,9 milliards de dollars en 2023 ou encore la division jeux de Niantic pour 3,5 milliards de dollars en 2025.