Le directeur financier de Sony, Lin Tao, affirme que Ghost of Yotei s'est mieux vendu que Ghost of Tsushima au cours de la même période et a contribué de manière significative à leurs résultats financiers !
"Ghost of Yotei, un titre phare que nous avons sorti en octobre, a dépassé les ventes du titre précédent sur la même période et a contribué de manière significative aux résultats financiers du trimestre."
Le soucis avec les suites Playstation sur cette génération, c'est qu'elles sont trop sages et sans surprises.
Au final avec du recule, c'est fou mais je me dis que les deux suites qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands, sont Ratchet et Horizon, bien plus que les deux autres... plus que GOW Ragnarok, Spiderman 2 ou Ghost of Yotei.
Pour les non-fans de Ratchet ce sera peut-être étrange de lire ça mais au niveau des animations, des cinématiques, de la claque technique, des armes, du character design... en dehors de l'humour et de la musique, on arrive vraiment au sommet de la formule et de ce que sait faire la franchise avec de bonnes bases, et ils peuvent toujours ajouter plein d'idées de gameplay facilement dans ce type d'univers.
J'espère que Saros aura vraiment une ambition de level-design, artistique et niveau gameplay à l'échelle de Housemarque et pas juste une continuité logique évidente de la formule Returnal.
Sur le plan technique même je me demandais meme s’il n’aurait pas pu tourner sur ps4 avec quelques concessions à l’image de horizon 2. Sur le plan visuel ils ont bien bossé par contre, sauf l’eau.
Ça reste un jeu plaisant et je suis content qu’il ait marché financièrement car je suis sur que Sucker Punch apprendra de tout ça
aozora78 trop safe les suites type Ragnarok, oui. Tu sens qu’ils se retiennent niveau scenario et intensité de l’histoire.
C'est le défaut de Sony sur cette génération, ils sortent que des suites fade et sans intérêt et plus des jeux qui marque l'industrie.
La vraie réussite de PlayStation c'est Helldivers et encore lui la plus grosse base et sur PC
kratoszeus il y a suite inutile et suite travaillées, il y a une différence notable entre les deux.
C'est pas un mauvais jeu mais j'ai préféré le premier, largement. J'aimerais que sucker punch fasse autre chose, je suis d'accord avec les tag de guiguif
Après qu'on aime pas le jeu, aucun soucis, moi même j'ai pas accroché a Tsushima
Sony a beaucoup copié Ubisoft sur les open worlds, là ça pompe la communication.
Désolé mais j’ai pas compris le rapport avec mes commentaires ?
Que vient faire la PS4 là-dedans ?
T'as pas aimé à cause du monde ouvert ?
les Jean-boycott. Ils sont encore passé pour des ****, on me dira qu'ils ont l'habitude...
Bizarrement derrière la plupart sont tous en mode Perdu de Recherche !
Sinon il y'a aussi la deuxième catégorie de personne qui est obligé d'avoir recours à leur seule argument sortie du cul du "Chiffre bidonné", c'est limite si ce serait pas un complot orchestré par les reptiliens. Il faut quand même tomber bien bas pour en arriver là !
Il faut assumer quand on sort une connerie au lieu de continuer à creuser son propre trou. Hein ça fait déjà un bail et ce par le biais de pas mal de sources que les ventes sont au minimum dans la même lignée que celles du 1er. Quelles puissent être meilleures sur la durée n'est guère étonnant en soi...
Ça concernait quels jeux les autres fois ? Je n’ai pas tout suivi.
Ragnarok honnêtement, je ne sens pas le bond de génération.