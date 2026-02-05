profile
Ghost of Yotei
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
Ghost of Yotei se vend mieux que Ghost of Tsushima


Le directeur financier de Sony, Lin Tao, affirme que Ghost of Yotei s'est mieux vendu que Ghost of Tsushima au cours de la même période et a contribué de manière significative à leurs résultats financiers !

"Ghost of Yotei, un titre phare que nous avons sorti en octobre, a dépassé les ventes du titre précédent sur la même période et a contribué de manière significative aux résultats financiers du trimestre."
https://x.com/Genki_JPN/status/2019316878162948307
    tags : ça n'en reste pas moins une suite sans saveur
    aozora78, wickette, djfab, newtechnix
    posted the 02/05/2026 at 10:45 AM by guiguif
    comments (41)
    edgar posted the 02/05/2026 at 10:50 AM
    Étonné de voir que c’est toi qui en fait la news, alors que tu n’avais me semble-t-il pas du tout aimé cette suite.
    edgar posted the 02/05/2026 at 10:56 AM
    Désolé je n’avais pas vu tes « tags ».
    aozora78 posted the 02/05/2026 at 10:58 AM
    Tant mieux pour le studio

    Le soucis avec les suites Playstation sur cette génération, c'est qu'elles sont trop sages et sans surprises.

    Au final avec du recule, c'est fou mais je me dis que les deux suites qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands, sont Ratchet et Horizon, bien plus que les deux autres... plus que GOW Ragnarok, Spiderman 2 ou Ghost of Yotei.

    Pour les non-fans de Ratchet ce sera peut-être étrange de lire ça mais au niveau des animations, des cinématiques, de la claque technique, des armes, du character design... en dehors de l'humour et de la musique, on arrive vraiment au sommet de la formule et de ce que sait faire la franchise avec de bonnes bases, et ils peuvent toujours ajouter plein d'idées de gameplay facilement dans ce type d'univers.

    J'espère que Saros aura vraiment une ambition de level-design, artistique et niveau gameplay à l'échelle de Housemarque et pas juste une continuité logique évidente de la formule Returnal.
    wickette posted the 02/05/2026 at 11:02 AM
    Il n’est pas parfait, il ne se démarque pas assez de Tsushima, l’histoire c’est du vu et revu et très inconsistante, je n’ai pas vraiment aimé perso et c’est pas un jeu mémorable, je m’attendais à mieux de Sucker Punch.

    Sur le plan technique même je me demandais meme s’il n’aurait pas pu tourner sur ps4 avec quelques concessions à l’image de horizon 2. Sur le plan visuel ils ont bien bossé par contre, sauf l’eau.

    Ça reste un jeu plaisant et je suis content qu’il ait marché financièrement car je suis sur que Sucker Punch apprendra de tout ça

    aozora78 trop safe les suites type Ragnarok, oui. Tu sens qu’ils se retiennent niveau scenario et intensité de l’histoire.
    djfab posted the 02/05/2026 at 11:09 AM
    Très bonne nouvelle, c'est logique et mérité au vu de la qualité du jeu !
    kratoszeus posted the 02/05/2026 at 11:17 AM
    Meilleure en tout point sauf l'histoire. J'ai pris un grand plaisir de finir le jeu
    jenicris posted the 02/05/2026 at 11:19 AM
    C'était pas sensé être un bide selon certains ?
    kratoszeus posted the 02/05/2026 at 11:20 AM
    jenicris les mêmes qui se plaignent qu une suite ou un second épisode d'une même licence se ressemblent... A ignorer.
    rider288 posted the 02/05/2026 at 11:23 AM
    PAs mal avec un Boycott
    rider288 posted the 02/05/2026 at 11:25 AM
    Jenicris Si si, mais on les connait, quand c'est Sony, c'est un flop, les mêmes chiffres ailleurs, c'est un succès
    djfab posted the 02/05/2026 at 11:25 AM
    kratoszeus : je plussois tes deux commentaires ! Oui, "Meilleure en tout point sauf l'histoire", même si l'histoire est au final quand même bien développée je trouve.
    jenicris posted the 02/05/2026 at 11:27 AM
    rider288 kratoszeus de vrais parodies!
    link571 posted the 02/05/2026 at 11:28 AM
    Tellement mérité pour ce jeu qui aurait était GOTY sans Exp33
    negan posted the 02/05/2026 at 11:31 AM
    Aussi tôt sortie, aussitôt oublié.

    C'est le défaut de Sony sur cette génération, ils sortent que des suites fade et sans intérêt et plus des jeux qui marque l'industrie.

    La vraie réussite de PlayStation c'est Helldivers et encore lui la plus grosse base et sur PC
    burningcrimson posted the 02/05/2026 at 11:31 AM
    Ben dis donc...
    brook1 posted the 02/05/2026 at 11:32 AM
    jenicris Un bide est un jeu woke parce qu'il y a deux meufs qui vivent en colocation dans le jeu
    yanssou posted the 02/05/2026 at 11:37 AM
    Super pour un jeu médiocre

    kratoszeus il y a suite inutile et suite travaillées, il y a une différence notable entre les deux.
    pcverso posted the 02/05/2026 at 11:40 AM
    Bien content pour cette suite pas encore fait sur ps5 parceque jattend une éventuelle annonce sur pc mais il sera miens un jour .
    jenicris posted the 02/05/2026 at 11:40 AM
    brook1 de vrais génies
    lefab88 posted the 02/05/2026 at 11:46 AM
    negan On va éviter de parler des jeux Microsoft qui disparaissent dans l’oubli avant même d’exister.
    walterwhite posted the 02/05/2026 at 11:52 AM
    Et oui ça blague pas chez SONY, leurs exclus restent un avantage concurrentiel /
    romgamer6859 posted the 02/05/2026 at 11:52 AM
    jenicris
    C'est pas un mauvais jeu mais j'ai préféré le premier, largement. J'aimerais que sucker punch fasse autre chose, je suis d'accord avec les tag de guiguif
    magneto860 posted the 02/05/2026 at 11:54 AM
    Contrairement au premier jeu qui sert de comparaison, le deuxième jeu a bénéficié d'une grosse campagne de pub. Ca joue.
    guyllan posted the 02/05/2026 at 12:01 PM
    Pas de chiffres ?
    zboubi480 posted the 02/05/2026 at 12:08 PM
    edgar il est pas sorti sur PS4 pourtant....
    jenicris posted the 02/05/2026 at 12:09 PM
    romgamer6859 c'est surtout ceux qui parlaient de bide sans aucun chiffres, qui sont gênant
    Après qu'on aime pas le jeu, aucun soucis, moi même j'ai pas accroché a Tsushima
    kakazu posted the 02/05/2026 at 12:09 PM
    J'attends la sortie PC pour pouvoir le faire
    abookhouseboy posted the 02/05/2026 at 12:16 PM
    L'expérience récente nous enseigne que pas de chiffres donnés sur les ventes = mensonge.

    Sony a beaucoup copié Ubisoft sur les open worlds, là ça pompe la communication.
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 12:17 PM
    negan comme Microsoft avec ses console
    icebergbrulant posted the 02/05/2026 at 12:24 PM
    Ça se vend Ghost Of Yotei ?

    Yatta !!
    zekk posted the 02/05/2026 at 12:25 PM
    abookhouseboy quelles expériences ?
    justx posted the 02/05/2026 at 12:45 PM
    Largement preferer la suite au jeux original. quel aventure, meme si je le consede l'histoire du un est peut etre plus engageante mais le reste est bien mieux dans le 2
    edgar posted the 02/05/2026 at 12:46 PM
    zboubi480

    Désolé mais j’ai pas compris le rapport avec mes commentaires ?

    Que vient faire la PS4 là-dedans ?
    mrpopulus posted the 02/05/2026 at 01:02 PM
    yanssou Il est évident que tu viendrai poser ta crotte de nez toi
    adamjensen posted the 02/05/2026 at 01:06 PM
    C'est marrant, j'ai vu un tout autre son de cloche ailleurs.
    Comme on dit, pour ceux qui y croivent...
    negan posted the 02/05/2026 at 01:06 PM
    ouroboros4 Revoila l'autiste.
    ravyxxs posted the 02/05/2026 at 01:14 PM
    Bonne nouvelle pour le studio alors, dans cette époque où fermer les studios parce qu'on atteint pas des attentes, j'imagine le soulagement des équipes. J'attends le jeu sur PC, où je pense que le PC sera très bien exploité.
    romgamer6859 posted the 02/05/2026 at 01:33 PM
    jenicris oui bien sûr.
    T'as pas aimé à cause du monde ouvert ?
    philanthropy35 posted the 02/05/2026 at 01:35 PM
    Effectivement chaud pour le soit-disant bide proclamé par
    les Jean-boycott. Ils sont encore passé pour des ****, on me dira qu'ils ont l'habitude...
    Bizarrement derrière la plupart sont tous en mode Perdu de Recherche !

    Sinon il y'a aussi la deuxième catégorie de personne qui est obligé d'avoir recours à leur seule argument sortie du cul du "Chiffre bidonné", c'est limite si ce serait pas un complot orchestré par les reptiliens. Il faut quand même tomber bien bas pour en arriver là !

    Il faut assumer quand on sort une connerie au lieu de continuer à creuser son propre trou. Hein ça fait déjà un bail et ce par le biais de pas mal de sources que les ventes sont au minimum dans la même lignée que celles du 1er. Quelles puissent être meilleures sur la durée n'est guère étonnant en soi...
    guyllan posted the 02/05/2026 at 02:12 PM
    philanthropy35 "Ils sont encore passé pour des ****, on me dira qu'ils ont l'habitude..."

    Ça concernait quels jeux les autres fois ? Je n’ai pas tout suivi.
    soulfull posted the 02/05/2026 at 02:24 PM
    aozora78 Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je viens de finir Forbidden west et au final il est bien plus ambitieux qu'il en a l'air. Le gameplay a vraiment evolué dans le bons sens.

    Ragnarok honnêtement, je ne sens pas le bond de génération.
