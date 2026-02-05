Le directeur financier de Sony, Lin Tao, affirme que Ghost of Yotei s'est mieux vendu que Ghost of Tsushima au cours de la même période et a contribué de manière significative à leurs résultats financiers !"Ghost of Yotei, un titre phare que nous avons sorti en octobre, a dépassé les ventes du titre précédent sur la même période et a contribué de manière significative aux résultats financiers du trimestre."