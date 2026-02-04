profile
AMD affirme que la Steam Machine sortira bien début 2026
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers d'aujourd'hui, Lisa Su, PDG d'AMD, a indiqué que Valve est en bonne voie pour commencer à livrer sa Steam Machine équipée de processeurs AMD au début de cette année.

Apparement on parle d'une sortie pour le premier trimestre 2026.
Maintenant reste à savoir l'élément le plus important : le prix.

Qui parmi vous désire l'acheter?

https://x.com/gabefollower/status/2018837230064922711
    posted the 02/04/2026 at 07:13 PM by ouroboros4
    comments (12)
    jenicris posted the 02/04/2026 at 07:17 PM
    Le prix risque de faire flipper
    link571 posted the 02/04/2026 at 07:22 PM
    Si c’est 500€ max je prends, au dessus c’est mort pour moi.
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 07:22 PM
    link571 Je pense que c'est mort dans ce cas
    gat posted the 02/04/2026 at 07:23 PM
    link571 800 minimum
    tynokarts posted the 02/04/2026 at 07:27 PM
    Je dirais 700€
    burningcrimson posted the 02/04/2026 at 07:35 PM
    Je dirais 650-750
    altendorf posted the 02/04/2026 at 07:41 PM
    Pour rappel, voici les prix des différentes versions du Steam Deck :

    Steam Deck 64 Go - 369 euros
    Steam Deck 256 Go - 419 euros
    Steam Deck 512 Go - 469 euros
    Steam Deck 512 Go OLED - 569 euros
    Steam Deck 1 To OLED - 679 euros

    Difficile de ne pas voir un prix entre 700 et 800 euros pour la Steam Machine.
    patrickleclairvoyant posted the 02/04/2026 at 07:46 PM
    Day one la 2TO
    adamjensen posted the 02/04/2026 at 07:53 PM
    Ca correspond aux rumeurs.
    J'attends Half-Life 3 et le Steam Controller.
    newtechnix posted the 02/04/2026 at 07:55 PM
    Vu l'incertitude sur les prix de la ram...ils prendront pas trop de risques, le prix risque donc d'être piquant au le lancement.

    Où alors ils vont faire un prix de lancement attractif et temporaire mais risque de faire le jeu des scalpers.
    yanssou posted the 02/04/2026 at 08:24 PM
    650 voir 700, j’attends aussi la manette c'est du day one pour celle ci
    5120x2880 posted the 02/04/2026 at 08:27 PM
    Je n'y vois pas d'intérêt, même à 300€.
