Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers d'aujourd'hui, Lisa Su, PDG d'AMD, a indiqué que Valve est en bonne voie pour commencer à livrer sa Steam Machine équipée de processeurs AMD au début de cette année.
Apparement on parle d'une sortie pour le premier trimestre 2026.
Maintenant reste à savoir l'élément le plus important : le prix.
Qui parmi vous désire l'acheter?
https://x.com/gabefollower/status/2018837230064922711
posted the 02/04/2026 at 07:13 PM by ouroboros4
Steam Deck 64 Go - 369 euros
Steam Deck 256 Go - 419 euros
Steam Deck 512 Go - 469 euros
Steam Deck 512 Go OLED - 569 euros
Steam Deck 1 To OLED - 679 euros
Difficile de ne pas voir un prix entre 700 et 800 euros pour la Steam Machine.
J'attends Half-Life 3 et le Steam Controller.
Où alors ils vont faire un prix de lancement attractif et temporaire mais risque de faire le jeu des scalpers.