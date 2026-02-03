« Ce n’est pas bon de sortir trois jeux dans la même année. C’est ce qui arrive quand les choses tournent mal. »

L’année 2025 restera particulière pour, studio historique du RPG occidental désormais intégré à Xbox Game Studios. Trois jeux publiés en douze mois,, mais desCette séquence atypique pousse le studio californienLes lancements rapprochés d‘Avowed, The Outer Worlds 2 et Grounded 2 en 2025. Ce regroupement, qualifié de « Year of Obsidian » par Microsoft,. Le résultat :, loin des effectifs de studios comparables commeouCette simultanéité a mis à rude épreuve les ressources humaines et techniques du studio., s’est exprimé dans une récente. Avowed, par exemple, avait initialement été pensé comme un RPG multijoueur inspiré de Skyrim et Destiny, mais la composante online a été abandonnée après deux ans de développement.Si. Ces deux titres, en chantier depuis plus de six ans, ont vu leur coût de production s’alourdir au fil du temps.PourPDG d’Obsidian, l’objectif est désormais clair : réduire les cycles de développement à trois ou quatre ans, quitte à renforcer l’externalisation, réutiliser des technologies existantes et prendre des décisions plus tranchées en amont.La réussite de Grounded 2 doit beaucoup à une méthode de travail différente : le développement a été en partie confié à Eidos Montréal, sous supervision d’une équipe restreinte d’Obsidian. Ce schéma décentralisé a permis de gagner en efficacité. Le studio mise désormais sur ce type de collaboration, ainsi que sur la mutualisation d’outils techniques, pour accélérer les futurs projets sans compromettre la qualité.Obsidian souhaite ainsi alterner grosses productions et projets plus contenus, en espaçant davantage les sorties. The Outer Worlds 2 recevra encore du contenu, mais aucun troisième opus n’est prévu à ce stade. En revanche, l’univers de Avowed et Pillars of Eternity continuera d’être exploré. Malgré les enseignements parfois difficiles de 2025, le studio affirme sa volonté de poursuivre dans cette direction hybride, entre ambition créative, contrôle des coûts et gestion humaine raisonnée.