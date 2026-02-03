L’année 2025 restera particulière pour Obsidian Entertainment
, studio historique du RPG occidental désormais intégré à Xbox Game Studios. Trois jeux publiés en douze mois, Avowed, The Outer Worlds 2 et Grounded 2
, mais des résultats commerciaux inégaux, avec un seul véritable succès : Grounded 2.
Cette séquence atypique pousse le studio californien à réévaluer ses méthodes, ses cycles de production et ses ambitions, dans un contexte économique tendu chez Xbox.
Une production mal répartie qui pousse les créateur à la surchauffe.
Les lancements rapprochés d‘Avowed, The Outer Worlds 2 et Grounded 2 en 2025 n’étaient pas prévus comme une opération coordonnée
. Ce regroupement, qualifié de « Year of Obsidian » par Microsoft, est en réalité le fruit de retards cumulés
. Le résultat : une surcharge interne pour une équipe d’environ 280 personnes
, loin des effectifs de studios comparables comme Larian
ou CD Projekt.
Cette simultanéité a mis à rude épreuve les ressources humaines et techniques du studio. Josh Sawyer, directeur créatif
, s’est exprimé dans une récente interview de Bloomberg
:
« Ce n’est pas bon de sortir trois jeux dans la même année. C’est ce qui arrive quand les choses tournent mal. » Malgré une organisation agile, certains projets ont souffert d’un manque de finition ou d’une ambition revue à la baisse
. Avowed, par exemple, avait initialement été pensé comme un RPG multijoueur inspiré de Skyrim et Destiny, mais la composante online a été abandonnée après deux ans de développement.
Des performances qui ont clairement déçues
Si Grounded 2 a connu un véritable succès commercial, les performances de Avowed et The Outer Worlds 2 n'ont pas atteint les objecftifs fixés par Microsoft
. Ces deux titres, en chantier depuis plus de six ans, ont vu leur coût de production s’alourdir au fil du temps.
Pour Feargus Urquhart,
PDG d’Obsidian, l’objectif est désormais clair : réduire les cycles de développement à trois ou quatre ans, quitte à renforcer l’externalisation, réutiliser des technologies existantes et prendre des décisions plus tranchées en amont.
Une nouvelle feuille de route pour optimiser les productions
La réussite de Grounded 2 doit beaucoup à une méthode de travail différente : le développement a été en partie confié à Eidos Montréal, sous supervision d’une équipe restreinte d’Obsidian. Ce schéma décentralisé a permis de gagner en efficacité. Le studio mise désormais sur ce type de collaboration, ainsi que sur la mutualisation d’outils techniques, pour accélérer les futurs projets sans compromettre la qualité.
Obsidian souhaite ainsi alterner grosses productions et projets plus contenus, en espaçant davantage les sorties. The Outer Worlds 2 recevra encore du contenu, mais aucun troisième opus n’est prévu à ce stade. En revanche, l’univers de Avowed et Pillars of Eternity continuera d’être exploré. Malgré les enseignements parfois difficiles de 2025, le studio affirme sa volonté de poursuivre dans cette direction hybride, entre ambition créative, contrôle des coûts et gestion humaine raisonnée.
Outer worlds 2 et avowed font datés, c'est "ok" on va dire mais je n'ai pas trouvé ces jeux passionnants.
moi j'y ai joué aussi et j'ai apprécié mon temps dessus l'un comme l'autre , la je suis a la moitié de outer worlds 2
l'un comme l'autre sont de bon jeu , dans la veine des rpg sauce FPS j'ai hate de jouer a clockwork
je m'amuse au moins autant si ce n'est plus sur ces jeux "daté" que sur ceux que tout le monde suce
c'est ce qui passe quand on respecte pas les deadline , MS leur a permis de repousser ces jeux a de multiple reprise au bout d'un moment il faut les sortir , ils n'ont visiblement aussi pas forcer un changement de nature de studio
Tripy73 Mibugishiden : Oh là là, qui l'eût cru !
Quand on osait le dire ici, on se faisait traiter de tous les noms Les testeurs wokes comme ExServ (qui panique face à l'héroïne de Tides of Annihilation) nous expliquaient que cette sombre daube "moderne" était l'un des meilleurs RPG de la décennie
Les testeurs non vendus comme DrChocapic LuzSpace, Bibi300 ne s'y étaient pas trompés !
https://www.gamekyo.com/blog_article478516.html
Parce que ça se laisse jouer mais qu'on en retient pas grand chose au final.
On peut sortir des AA en 2025 mais faut que ça apporte un minimum de choses, sortir des jeux juste "ok" ça ne suffit plus, on le voit bien.
Pour avowed fallait faire une seule zone, la détailler, mieux la travailler ,etc. plutôt que de faire un copier coller 4 fois via 4 zones, c'est qu'un exemple.
Et je sais pas de quels autres jeux tu parles que les autres s*cent?
Jeux fades, aseptisés, politiquement corrects, chara design douteux, pas ce choix interessants pour un RPG, graphismes en retard etc, je pourrais meme parler de wokisme aussi si je voulais etre mechant mais je vais pas remuer le couteau dans la plaie.