La Switch 2 est une plateforme très attrayante et un excellent matériel, a déclaré Hamaguchi. Cela dit, comparée à d'autres consoles, ses spécifications sont moins performantes. J'ai vu beaucoup d'autres éditeurs avoir du mal à faire fonctionner leurs jeux de manière fluide sur la Nintendo Switch 2. Mais étant donné qu'il s'agit d'une trilogie et que Remake en est le premier titre, je tenais vraiment à m'assurer que nous transmettions cette qualité aux joueurs Nintendo afin qu'ils comprennent à quel point Final Fantasy 7 Remake est génial. »

« À ce stade, nous avons terminé le développement du jeu », a déclaré Hamaguchi. « Nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour optimiser et peaufiner la version finale. J'espère que nous serons en mesure de fournir plus d'informations sur Rebirth dans un avenir très proche. Par rapport au premier titre, la carte du monde est beaucoup plus grande, ce qui rend sans aucun doute le processus de production plus difficile. Mais nos ingénieurs sont très passionnés par leur travail, je suis donc convaincu que nous y parviendrons. »

Hamaguchi : Directeur de FFVII Remake:Sur Rebirth :