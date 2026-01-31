Hamaguchi : Directeur de FFVII Remake:
La Switch 2 est une plateforme très attrayante et un excellent matériel, a déclaré Hamaguchi. Cela dit, comparée à d'autres consoles, ses spécifications sont moins performantes. J'ai vu beaucoup d'autres éditeurs avoir du mal à faire fonctionner leurs jeux de manière fluide sur la Nintendo Switch 2. Mais étant donné qu'il s'agit d'une trilogie et que Remake en est le premier titre, je tenais vraiment à m'assurer que nous transmettions cette qualité aux joueurs Nintendo afin qu'ils comprennent à quel point Final Fantasy 7 Remake est génial. »
Sur Rebirth :
« À ce stade, nous avons terminé le développement du jeu », a déclaré Hamaguchi. « Nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour optimiser et peaufiner la version finale. J'espère que nous serons en mesure de fournir plus d'informations sur Rebirth dans un avenir très proche. Par rapport au premier titre, la carte du monde est beaucoup plus grande, ce qui rend sans aucun doute le processus de production plus difficile. Mais nos ingénieurs sont très passionnés par leur travail, je suis donc convaincu que nous y parviendrons. »
On le sait que la Switch 2 est moins puissante que la moyenne. Bah ton job, c'est de faire avec. Basta.
Et shanks je te laisse le soin de faire le ménage dans les coms.
Mais bon ça va pas empêcher les éternels râleurs de te sauter dessus
Combien de temps elle est sortie la ps5? Et que fous sony?
La switch2 a même pas 1 an, mais vous partez en croissade contre elle....
kujiraldine mais c'est tellement ça.
Mais voilà quand ils sont pas abreuver de jeux, ils savent plus comment s'occuper.
Assume jusqu'au bout
moi quand je la comparais a la series S ,c'est justement parceque ca ouvrait bien ca race sur la XSS .
jaysennnin
Ça n’arrivera pas... à moins que Square-Enix retarde la partie 3 de 3 ans ?!
Nooooooooooon !!
Je remets mon com ici alors :
cyr décourager qui ? Tu comptes influencer le destin d'une machine sur gamekyo?
C'est pas précisé dans l'article mais c'est spécifiquement la fréquence CPU autour de 1Ghz qui pose surtout soucis. Là où les autres consoles du marché tournent a plus de 3.5Ghz.
La partie GPU au contraire fait plutôt correctement le taff. D'ailleurs on le voit, visuellement les jeux sont étonnamment propre, les AAA tiers sont même parfois plus stable et propre que sur Serie S, merci l'architecture RTX malgré une puissance GPU légèrement inférieure.
Du coup oui a l'image de la old gen, il sera difficile d'avoir mieux que du 30fps, ou des modes performances en 60fps. Mais à ce niveau de consommation c'est déjà un petit un miracle ce qu'elle arrive à retranscrire à l'écran.
Les jeux auront le mérite de tourner, les portages et éditions S2 sont et seront bien plus facile que sur S1 et nombreux, plus proche de ce que la concurrence propose en terme dexperience comme on peut déjà le constater.
Le gap se réduit et continuera de se réduire sur les prochains modèles
Mais forcément quand tu vois que beaucoup de développeurs ne prennent plus le temps d'optimiser leurs jeux et ne font que balancer leur code source à l'arrache dessus en profitant du surplus de puissance, ça va les faire chier de devoir prendre du temps pour optimiser leurs jeux.
Un peu comme Crapcom avec Monster Hunter Wilds qui a enfin corrigé le problème de framerate dans le camp qui était lié à la vérification des DLC et qui a été découvert et corrigé par un modder PC avant de l'appliquer dans la dernière mise à jour...
51love : oui c'est exactement ce qu'avait dit l'ingénieur de Virtuos dans une interview, avant d'être traité de menteur par les abrutis de DF..."
Je laisse l'article ouvert pour demain suite à la notif, mais plz, laissez moi un jour de repos les mecs
Quel est l'intérêt de square Enix et les autres de sortie leur jeux dessus sachant la difficulté de porter leur jeux switch2 ?
Ils sont sadomaso ou quoi?
En plus tous le monde sait que nintendo vampirise les ventes sur leur machines....
Alors je réitère ma question : pourquoi les tiers cherche a sortir leur jeux sur switch2, car c'est plus difficile, et les ventes ne seront pas au rendez vous?
Évidemment que c'est pas simple, mais la switch2 a des outils pour aider.
D'ailleurs ça doit être moins compliqué de porter star wars oulaw sur switch2 que d'avoir porter the witcher 3 sur switch.
Faut juste travailler plus, et réfléchir a de bonne solution dans la codification des codes.
Et non , n'achète pas la switch2, surtout pas.
Parce que ça voudrais dire, que tu prends un certains plaisir a la démonter tous en ayant envie de l'avoir.
J'imagine déjà la joie sur ton visage quand tu es tombé sur cette articles. Le sourire du joker.
Tous les jeux tiers arrivent, ils arrivent en tournant correctement, et donc les "joueurs" ps5 sont dégoûtés qu'une bécane moin puissante que leurs objet fétiche arrive a faire ca.
Les personnes normales sont contente qu'on nous puissions toucher a des AAA deja presents sur d'autres plate-forme, les debiles eux chercheront constamment la petite bete pour venir cracher leurs haines.
C'est tous ce que je retient
jenicris Je vais revendre ma PS5 vu que je l’ai critiquée plusieurs fois.
Tu es toujours aussi fort pour attirer les gros tarés du site
Le problème c'est qu'ils parlent sans arrêt de technique, de performance, mais moi je sait pas ,quand c'est le technique qui t'anime dans ta passion, tu va sur pc. Le pc sera toujours la plate-forme par excellence.
Steam, gamepass, jeux sony, etc. Manque juste les jeux nintendo
Bon après toi tu t’en fous, vu qu’une bonne partie des joueurs Switch ne sont intéressés que par les chiffres de ventes.
Les vrais joueurs, les vrais, que ce soit ps5 xbox ou pc, devraient etre content que nous puissons faire les gros jeux tiers.
Or ce n'est jamais le cas ici, il faut toujours qu'une bande de mongolien arrive et gache la fête.
C’est ce que je retiens
Et d’ailleurs, il a aussi rajouté qu’il aurait rêvé de faire Astro Bot, ça faisait plus de 10 ans qu’il n’avait pas joué à un jeu de plate-forme aussi bon et fun
Et ce n’est pas fini !
Ca m’a choqué mais Shigeru joue aussi en cachette à Crash Team Racing !
Jeu de kart hautement supérieur au dernier Mario Kart selon son ressenti
Et dernière info qui m’a mis par terre: il a + kiffé Playstation All-Stars Royale que Smash Bros Mêlee !?!!!
Et zut, je crois que je suis allé trop loin là...
Il a juste relayer une discussion et ce sont les même qui surgissent comme des hyène sauvages.
Ya quelques années c'était bien plus tranquille
Mon message tiens toujours pour les autres qui se reconnaîtront.
hyoga57
kikoo31 il était bien mais ça plaisait pas à certains
ghouledheleter
Pour l'illustrer, voici un exemple sur le site nintendo-master avec un article qui détaille l'analyse technique de Digital Foundry sur Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau
1er commentaire en dessous où tout est dit :
Gokusan a écrit :
"moi j'utilise des outils encore plus perfectionnés que ceux de digital foundry : MES YEUX.
Ca permet de voir et de constater.
Et franchement : ca va. Oui c'est pas le plus beau jeu du monde on est d'accord. Mais c'est joli, c'est fluide. C'est agréable.
Franchement qu'on ne veuille pas faire ce jeu parce que l'on aime aime les Muso et le gameplay qui va avec, bah je comprend. Chacun son style de jeu
Mais faire de l'e****** de mouche sur une résolution c'est gavant. La plupart des gens s'en moquent.
J'ai montré Pokémon ZA a mon neveu : il a juste "oh comment c'est trop beau". Pck il s'en fou en vrai. Il veut juste capturer des pokemon et s'amuser.
Les considération technique sont en train de gâcher le plaisir de jeu, et plus largement, l'évolution de l'industrie du JV"
Réponse : "Complètement d’accord. On arrive à un stade avec cette Switch 2 où les jeu tournent sans soucis et sans grosses tares visuelles.
Sans être d’accord avec tout ce qu’il dit, loin sans faux et sans être fan du personnage, Julien Chièze évoquait cette idée que l’on a une plateforme qui propose des jeux et portages « just good enough ».
Comprendre ici qu’effectivement on trouvera objectivement (bien) mieux ailleurs mais finalement que la console propose un niveau de performance technique qui est susceptible de convenir au plus grand nombre et surtout d’accéder aux gros triple A récents dans ce format hybride.
A titre personnel j’avoue que n’ayant jamais eu de PS5 ou XBOX One (ou PC gaming) le niveau de performance me va très bien et je n’aurai aucun problème à faire un RE9 sur cette plateforme. D’autre part, là encore ça n’engage que moi, je trouve les guerres de comparatifs entre les versions de jeux PS5/PS5 Pro assez risibles et je ne serai pas étonnés qu’on soit de plus en plus à chipoter sur ce type de détails à l’avenir. Bref cette petite Switch 2 apporte le vent frais dont j’avais besoin en terme de renouvellement et j’ai surtout très hâte de voir les jeux first party 100% optimisés pour elle !"
Ca me rappelle moi durant la génération PS2/Xbox/Game Cube, je faisais tous mes jeux multi sur PS2 parce que ça me convenait très bien, je préférais déjà la prise en main de la DualShock 2 (comme d'autres préfèrent aujourd'hui le côté hybride de la Switch 2) même si je savais que c'était plus beau ailleurs comme sur Xbox, je m'en foutais complètement. Donc je comprend très bien personnellement ce que ressentent les joueurs qui préfèrent jouer sur Switch 2.
Et puis aussi, il n'y avait pas internet à ce moment là, il y avait que Game One pour constater à l'écran les différences. Tous ces débats d'inferior/superior ça nous passait tellement au dessus, des termes qu'on employait pas et qui ne sont apparus qu'après, avec la génération suivante.
Et même là, je préférais jouer sur PS3 parce que je l'avais acheter en premier lieu pour ses exclus qui me convenaient le mieux, le lecteur Blu-ray, son design, une console plus en phase avec la technologie (prise HDMI 1.3, recharge des manettes par usb etc)
Donc je faisais mes multi aussi dessus malgré ce que les pros Xbox pouvaient en dire avec leur superior (même si la PS3 a eu aussi ses superior, et tant mieux quand ça arrivait mais qu'est ce que je m'en foutais aussi à ce moment là). Le plus important à mes yeux étaient les exclusivités.
Donc Switch 2 = Just good enough (juste assez bien, pas besoin de plus)
Après DF ils la comparaient encore sur le papier a de la PS4 quelques mois avant la sortie alors qu'avec les leaks, ça faisait déjà des années qu'on savait où elle allait se situer.
mais comparé une architecture RTX Ampère, DLSS, SSD interne, plus de RAM, meilleur CPU a de la PS4 fallait le faire Techniquement pour les dev, c'est juste incomparable.
J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui bossent sur des moteurs de jeux, et notamment 2 qui sont bossent sur S2. Et oui il y a des difficultés avec le CPU, on le sait ça fait 6 mois qu'elle est sortie maintenant, maintenant on a encore le droit d'en discuter, si des dev en parle. Cette susceptibilité est agaçante Cyr.
Ça me rappelle les ProS qui faisaient la gueule parce que l'actualité autour de Sony étaient mauvaises (genre il fallait pas parler des annulations, des GaaS, des bides...) et la rédaction de GK s'est même fait accuser d'être anti Sony, parce quils rapportaient simplement l'actualité
Ce ceux aussi et avant tout des vrai gamer, qui aime le jv que ce qoit sur switch 2 ps5 ou pc.
Il y en a pour tous le monde, pour tous les gouts, alors pourquoi a tout prix vouloir descendre les joueurs de tel ou tel plateforme plutot que de se rejouir pour eux?
La reponse : parsqu il y a une bande de mongole qui trainent ici juste pour venir nous faire chier.
A la fin ca va finir comment? Ba Link49 va finir par repartir a cause d'idiots, et fini ces articles sur la switch 2 qui moi me plaisent beaucoup.
Il y a une communauté qui se forme autour de la switch 2 et en fait ba ca va juste finir par disparaitre a cause de la haine de plusieurs personne ici.
Ne t’inquiète pas pour Linkounet, il ne partira pas surtout parce que la Switch 2 est un succès planétaire et il veut nous le montrer tous les jours
Après faut prendre un peu de recul, tout ça, ce n’est que du jeu-vidéo même si parfois, on a l’impression que certains jouent leur vie
On peut etre fan d'une marque, ca ne me pose pas de soucis, mais faut pas cracher sur les joueurs des autres plateforme ca n'amène rien, strictement rien.
Ca critique quand Link49 fait souvent des articles switch 2. Mais beaucoup aiment ces articles car ils ne pas a charge contre tel ou tel plateforme, ils sont la pour la communauté nintendo ou ceux qui veulent venir dicuter avec nous.
Mais en contre partie on récupère les idiots.
Moi perso je ne vais pas sur un article ps5 pour dire que comparer a la taille de la machine proportionnellement la switch 2 fait mieux , ça n'a aucun sens.
(Attention je ne parle pas de toi mais en général).
Il en faudrait pas beaucoup pour que l'expérience devienne agreable ici.
Juste faudrai calmer la bande d'idiot, ou essayer de leurs faire comprendre qu'on veux pouvoir aller sur les article switch 2 sans constamment etre emmerdé.
Puis bon on ferait quoi sans les 3 articles pour nous parler des ventes d'un même jeu
Quand sur absolument chaque article Nintendo les troll comme Aerith viennent avec que des pour tout dans un but de clairement chercher la merde.
Faut regarder plus loin que le bout de son nez.
Je le répète avant leur venu voilà quelques années l'ambiance n'était pas aussi désagréable
On en dira pas autant des troll comme Aerith qui en comptabilise je sais plus combien. Et qui revient avec un VPN on mode les ban étaient pas justifiés.
Bref, on sait que l'objectif est de créer l'image d'une machine à la ramasse, mais celle-ci tiendra de moins en moins au fur et à mesure de la sortie des jeux tiers dessus, même si techniquement inférieurs sur certains points.
Mais dans tous les cas la majorité des joueurs n'est pas intéressée par ces éléments purement technique qui animent les discussions des geeks, la seule chose qui les intéressent c'est de savoir qu'ils pourront jouer à la plupart de leurs jeux de prédilection sur la machine, ce qui sera le cas contrairement à la Switch 1.
Et je me permets de te donner un petit conseil, ne prend pas trop à cœur toutes ces discussions et ne tombent pas dans le piège des réactions émotionnelles, ça ne te rend pas service et je ne pense pas que ce soit utile de monter dans les tours pour défendre les intérêts d'une multinationales quelle qu'elle soit, chacun à le droit de donner son avis (sans tomber dans la réinterprétation d'éléments factuels) même si ça ne correspond pas au nôtre et si certains aiment perdre du temps à critiquer telle ou telle chose le mieux reste de les ignorer.
ghouledheleter et les articles travaillés on s'en branle ?
Et pour revenir au sujet de l'article, la déclaration de Hamaguchi est assez drôle quand on voit cette autre interview où il disait que le portage Switch 2 avait été plus simple que sur Xbox Series S et qu'il avait donné avant le lancement de FF7 Remake.
sandmanghouledheleter bien sur qu'on le voit tous. C'est tellement flagrant.
Mais la réalité est là, on le savait mais quelques mois apres sa sortie on voit clairement qu'elle est bien au dela d'une PS4, elle se situe quelque part entre de la PS4 Pro et de la Serie S, et avec tout de meme quelques avantages en terme de RAM (plus grande quantité, et meilleur efficacité de l'archi Nvidia dans la gestion de la bande passante, comme d'hab), et des vraies core IA et RT, notamment pr le DLSS, et pour le Ray Tracing qu'elle execute mieux par exemple sur Star Wars Outlaws que sur Serie S et meme PS5 si ma mémoire est bonne
A aucun moment tu peux reduire le hardware a de la PS4 si tu sais techniquement de quoi tu parles.
La S1 etait une old gen ++ quand elle est sortie, là ou la S2 est plutot une current gen, mais castré. Et mine de rien ça fait une différence énorme pour les tiers. Des jeux comme Pragmata et RE9 sont la preuve, c'etait impossible sur S1, encore plus day one.
Pour en revenir a l'article, oui je me souviens qu'il avait dit que ça avait été plus simple sur S2 que Serie S par contre.
Mais oui il a raison, il vaut mieux avoir a des contraintes CPU que des contraintes en terme de RAM
La mémoire, ça passe ou ça casse, et si ça casse c'est la merde...
Alors que les contraintes CPU sont plus flexibles, ton jeu va tourner au ralenti, tu peux tjs réduire la densité, executer moins souvent certaines taches, et ton jeu tournera mieux.
Après pour en revenir à la declaration effectivement elle dit :
et la trad FR serait plutot :
que dire
C'est une trad fr tres mot a mot de l'anglais vers le français, mais le propos est moins proche de la vraie signification anglais de ce qu'il dit, et ça donne une connotation plus négative du propos qu'un tel mec dirait jamais publiquement.
Et la subtilité est bien là entre 'low end' = entrée de gamme et 'lower end side' = plus modeste
hyoga57 sur Neogaf y a le même topic et no soucis
pareil sur Twitter idem
Mais y a que ici que ça dérange.
Je vais remettre une pièce dans la machine parce que j'aime bien meme si ca sera tout aussi futile que les 10 fois précédentes : c'est pas comme si certains membres t'avaient sollicité pour remettre en place une modération semblable à celle qu'il y avait il y a 10 ans (quand on comptait facile 6 ou 7 modérateurs actifs). Pour aucune réponse de ta part. Du coup tu dois (presque) tout faire. Je ne vais pas dire que je compatis, ca serait hypocrite.
Y'a un gars qui était en train d'insulté tout le monde j'ai demander que la modération intervienne ben il est toujours là...