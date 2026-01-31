profile
Le directeur de FF7 Remake affirme que le portage vers la Switch 2 qui est « moins performante» représente un défi


Hamaguchi : Directeur de FFVII Remake:

La Switch 2 est une plateforme très attrayante et un excellent matériel, a déclaré Hamaguchi. Cela dit, comparée à d'autres consoles, ses spécifications sont moins performantes. J'ai vu beaucoup d'autres éditeurs avoir du mal à faire fonctionner leurs jeux de manière fluide sur la Nintendo Switch 2. Mais étant donné qu'il s'agit d'une trilogie et que Remake en est le premier titre, je tenais vraiment à m'assurer que nous transmettions cette qualité aux joueurs Nintendo afin qu'ils comprennent à quel point Final Fantasy 7 Remake est génial. »


Sur Rebirth :

« À ce stade, nous avons terminé le développement du jeu », a déclaré Hamaguchi. « Nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour optimiser et peaufiner la version finale. J'espère que nous serons en mesure de fournir plus d'informations sur Rebirth dans un avenir très proche. Par rapport au premier titre, la carte du monde est beaucoup plus grande, ce qui rend sans aucun doute le processus de production plus difficile. Mais nos ingénieurs sont très passionnés par leur travail, je suis donc convaincu que nous y parviendrons. »
https://www.polygon.com/ff7-remake-naoki-hamaguchi-switch-2-interview/
    skuldleif posted the 01/31/2026 at 11:37 AM
    https://www.gamekyo.com/blog_article484086.html ?
    kujiraldine posted the 01/31/2026 at 11:39 AM
    Des pros qui viennent nous dire qu'une machine de 500 grammes tout compris est plus faible qu'une machine de plusieurs kilos.... Il faudrait arrêter de rapporter leurs propos. C'est juste de la com pour nous parler d'eux, comme quoi ils sont bon et passionnés.
    On le sait que la Switch 2 est moins puissante que la moyenne. Bah ton job, c'est de faire avec. Basta.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 11:39 AM
    skuldleif j'ai refais l'article.

    Et shanks je te laisse le soin de faire le ménage dans les coms.
    blindzorro posted the 01/31/2026 at 11:39 AM
    Le portage de Rebirth visiblement pour clarrifier pas de Remake. Remake c'est un jeu ps4 donc ça ce porte très bien sur Switch 2 mais Rebirth c'est un jeu ps5 avec un monde ouvert qui demande beaucoup plus de ressource surtout CPU.
    skuldleif posted the 01/31/2026 at 11:41 AM
    jenicris tu as juste changé le titre chose que tu pouvais faire sans remettre l'article , et notamment le replacer au dessus des autres..
    skuldleif posted the 01/31/2026 at 11:42 AM
    comme pour la series S ils se plaignent mais ils le font et donc y arrivent , le reste c'est du vent , faut juste arriver a un point ou ce ne sont plus des portages mais des sorties D1
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 11:43 AM
    jenicris merci
    Mais bon ça va pas empêcher les éternels râleurs de te sauter dessus
    jaysennnin posted the 01/31/2026 at 11:48 AM
    skuldleif la series S y'a aucun doute qu'ellle soit capable de faire tourner n'importe quel gros jeu vu qu'elle a exactement le même cpu que la series x, c'est juste le gpu et les rams qui sont un peu en retrait, mais ça ne représente pas un souci majeur quand on fait du dev scaling, vu qu'on peut faire tourner n'importe quoi dessus, la preuve, 5 ans après sa sortie elle tient toujours la route sur les jeux récents contrairement à tous les "pseudos experts" qui diraient qu'elle serait abandonnée après deux ans
    jenicris posted the 01/31/2026 at 11:48 AM
    ouroboros4 s'ils sont fan avant d'être joueur, c'est leur soucis
    brook1 posted the 01/31/2026 at 11:51 AM
    Il serait temps de communiquer sur le nouveau patch de Rebirth pour la PS5 Pro, Hamaguchi sensei
    cyr posted the 01/31/2026 at 11:53 AM
    jenicris et vous, vous passer votre temps a descendre la concurrence au lieu de jouer (bon ok il faut avoir matière).

    Combien de temps elle est sortie la ps5? Et que fous sony?

    La switch2 a même pas 1 an, mais vous partez en croissade contre elle....



    kujiraldine mais c'est tellement ça.

    Mais voilà quand ils sont pas abreuver de jeux, ils savent plus comment s'occuper.
    cyr posted the 01/31/2026 at 11:55 AM
    jenicris et pourquoi tu a refait un autre article avec un titre moins représentatif de ta pensée ?

    Assume jusqu'au bout
    skuldleif posted the 01/31/2026 at 11:56 AM
    cyr il a décidé qu'il ne la prendrai pas donc il est a fond dessus , il fait pareil avec xbox
    moi quand je la comparais a la series S ,c'est justement parceque ca ouvrait bien ca race sur la XSS .
    jaysennnin
    icebergbrulant posted the 01/31/2026 at 11:56 AM
    Et certains sont persuadés que la partie 3 sortira en même temps sur PS5 et Switch 2

    Ça n’arrivera pas... à moins que Square-Enix retarde la partie 3 de 3 ans ?!
    Nooooooooooon !!
    51love posted the 01/31/2026 at 11:57 AM
    jenicris qu'est ce qui s'est passé sur l'autre article ?


    Je remets mon com ici alors :

    cyr décourager qui ? Tu comptes influencer le destin d'une machine sur gamekyo?

    C'est pas précisé dans l'article mais c'est spécifiquement la fréquence CPU autour de 1Ghz qui pose surtout soucis. Là où les autres consoles du marché tournent a plus de 3.5Ghz.

    La partie GPU au contraire fait plutôt correctement le taff. D'ailleurs on le voit, visuellement les jeux sont étonnamment propre, les AAA tiers sont même parfois plus stable et propre que sur Serie S, merci l'architecture RTX malgré une puissance GPU légèrement inférieure.

    Du coup oui a l'image de la old gen, il sera difficile d'avoir mieux que du 30fps, ou des modes performances en 60fps. Mais à ce niveau de consommation c'est déjà un petit un miracle ce qu'elle arrive à retranscrire à l'écran.

    Les jeux auront le mérite de tourner, les portages et éditions S2 sont et seront bien plus facile que sur S1 et nombreux, plus proche de ce que la concurrence propose en terme dexperience comme on peut déjà le constater.

    Le gap se réduit et continuera de se réduire sur les prochains modèles
    jenicris posted the 01/31/2026 at 11:57 AM
    cyr osef de ce que tu penses. Et osef de Sony. C'est pas le sujet.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 11:59 AM
    51love pour faire le ménage. Et je laisse shanks faire le ménage aussi
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 12:03 PM
    jenicris le terme fan est assez gentil pour le coup !
    kratoszeus posted the 01/31/2026 at 12:08 PM
    Bien fait de ne pas avoir acheter et d'avoir pris la ps5 pro don't cette année les jeux tireront pleinement de sa puissance
    tripy73 posted the 01/31/2026 at 12:09 PM
    Rien de nouveau sous le soleil, certains jeux vont avoir besoin d'être optimisés pour tourner de façon optimale, quand d'autres tournent très facilement comme l'ont déjà dit également pas mal de développeurs.

    Mais forcément quand tu vois que beaucoup de développeurs ne prennent plus le temps d'optimiser leurs jeux et ne font que balancer leur code source à l'arrache dessus en profitant du surplus de puissance, ça va les faire chier de devoir prendre du temps pour optimiser leurs jeux.

    Un peu comme Crapcom avec Monster Hunter Wilds qui a enfin corrigé le problème de framerate dans le camp qui était lié à la vérification des DLC et qui a été découvert et corrigé par un modder PC avant de l'appliquer dans la dernière mise à jour...

    51love : oui c'est exactement ce qu'avait dit l'ingénieur de Virtuos dans une interview, avant d'être traité de menteur par les abrutis de DF..."
    shanks posted the 01/31/2026 at 12:11 PM
    jenicris
    Je laisse l'article ouvert pour demain suite à la notif, mais plz, laissez moi un jour de repos les mecs
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:12 PM
    jenicris alors pourquoi tu t'inquiète que la switch2 récolte des jeux tiers ?

    Quel est l'intérêt de square Enix et les autres de sortie leur jeux dessus sachant la difficulté de porter leur jeux switch2 ?

    Ils sont sadomaso ou quoi?

    En plus tous le monde sait que nintendo vampirise les ventes sur leur machines....

    Alors je réitère ma question : pourquoi les tiers cherche a sortir leur jeux sur switch2, car c'est plus difficile, et les ventes ne seront pas au rendez vous?
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:13 PM
    tripy73 heureusement que tu es la.....
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:13 PM
    shanks t'inquiète et merci
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:14 PM
    cyr je m'inquiète en rien j'aurai moi même la console quand les jeux qui m'intéressent sortiront
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:20 PM
    jenicris et la marmotte mets le chocolat dans le papier d'alu.

    Évidemment que c'est pas simple, mais la switch2 a des outils pour aider.

    D'ailleurs ça doit être moins compliqué de porter star wars oulaw sur switch2 que d'avoir porter the witcher 3 sur switch.

    Faut juste travailler plus, et réfléchir a de bonne solution dans la codification des codes.


    Et non , n'achète pas la switch2, surtout pas.

    Parce que ça voudrais dire, que tu prends un certains plaisir a la démonter tous en ayant envie de l'avoir.
    hyoga57 posted the 01/31/2026 at 12:20 PM
    cyr C’est quand même maladif de tout ramener à Sony. Va consulter sérieux.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:21 PM
    cyr osef mais d'une force
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:22 PM
    hyoga57 désolé quand ça tire a boulet rouge, il faut accepter de recevoir une offensive.
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:23 PM
    jenicris c'est bien ce que je dit. Tu viens juste foutre la merde pour ton propre plaisir.

    J'imagine déjà la joie sur ton visage quand tu es tombé sur cette articles. Le sourire du joker.
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 12:23 PM
    cyr personne ne s'inquiète, juste c'est une raison de plus de cracher sur la switch 2.
    Tous les jeux tiers arrivent, ils arrivent en tournant correctement, et donc les "joueurs" ps5 sont dégoûtés qu'une bécane moin puissante que leurs objet fétiche arrive a faire ca.

    Les personnes normales sont contente qu'on nous puissions toucher a des AAA deja presents sur d'autres plate-forme, les debiles eux chercheront constamment la petite bete pour venir cracher leurs haines.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:24 PM
    Les joueurs PS5*

    cyr posted the 01/31/2026 at 12:24 PM
    jenicris " La Switch 2 est une plateforme très attrayante et un excellent matériel, a déclaré Hamaguchi. "

    C'est tous ce que je retient
    hyoga57 posted the 01/31/2026 at 12:24 PM
    cyr Justement, la plupart de tes commentaires montrent que tu n’accepte pas quand c’est dans l’autre sens.

    jenicris Je vais revendre ma PS5 vu que je l’ai critiquée plusieurs fois.
    serve posted the 01/31/2026 at 12:26 PM
    jenicris

    Tu es toujours aussi fort pour attirer les gros tarés du site
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:26 PM
    ghouledheleter mais c'est même pas ça le problème.
    Le problème c'est qu'ils parlent sans arrêt de technique, de performance, mais moi je sait pas ,quand c'est le technique qui t'anime dans ta passion, tu va sur pc. Le pc sera toujours la plate-forme par excellence.

    Steam, gamepass, jeux sony, etc. Manque juste les jeux nintendo
    cyr posted the 01/31/2026 at 12:27 PM
    serve merci de confirmer ce que j'affirme. C'est juste pour sont plaisir.
    hyoga57 posted the 01/31/2026 at 12:30 PM
    cyr Non, il a juste relayé une information importante comme quoi cette version sera différente techniquement de la version PS5.

    Bon après toi tu t’en fous, vu qu’une bonne partie des joueurs Switch ne sont intéressés que par les chiffres de ventes.
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 12:35 PM
    jenicris le l'ai bien mis entre guillemets ce n'est pas pour rien.

    Les vrais joueurs, les vrais, que ce soit ps5 xbox ou pc, devraient etre content que nous puissons faire les gros jeux tiers.

    Or ce n'est jamais le cas ici, il faut toujours qu'une bande de mongolien arrive et gache la fête.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:36 PM
    ghouledheleter mais moi je suis content. C'est pas le soucis la Switch 2 bien au contraire.
    icebergbrulant posted the 01/31/2026 at 12:37 PM
    cyr Et bien, j’ai un ami qui connaît très bien Shigeru Miyamoto et ce dernier lui a dit que "la PS5 est une plate-forme très attrayante et un excellent matériel"

    C’est ce que je retiens

    Et d’ailleurs, il a aussi rajouté qu’il aurait rêvé de faire Astro Bot, ça faisait plus de 10 ans qu’il n’avait pas joué à un jeu de plate-forme aussi bon et fun

    Et ce n’est pas fini !
    Ca m’a choqué mais Shigeru joue aussi en cachette à Crash Team Racing !
    Jeu de kart hautement supérieur au dernier Mario Kart selon son ressenti

    Et dernière info qui m’a mis par terre: il a + kiffé Playstation All-Stars Royale que Smash Bros Mêlee !?!!!

    Et zut, je crois que je suis allé trop loin là...
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 12:37 PM
    ghouledheleter effectivement. La même personne qui revient avec le même message copier coller.
    Il a juste relayer une discussion et ce sont les même qui surgissent comme des hyène sauvages.
    Ya quelques années c'était bien plus tranquille
    kikoo31 posted the 01/31/2026 at 12:38 PM
    jenicris Pourquoi avoir suppr l'ancien article ?,il était bien ton titre
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 12:40 PM
    jenicris ba alors excuse moi j'ai cru le contraire.
    Mon message tiens toujours pour les autres qui se reconnaîtront.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 12:42 PM
    serve

    hyoga57

    kikoo31 il était bien mais ça plaisait pas à certains

    ghouledheleter
    yanssou posted the 01/31/2026 at 12:43 PM
    cyr tu nous fait chier
    niflheim posted the 01/31/2026 at 12:45 PM
    Just good enough https://x.com/JulienChieze/status/1971557946115973214

    Pour l'illustrer, voici un exemple sur le site nintendo-master avec un article qui détaille l'analyse technique de Digital Foundry sur Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau


    1er commentaire en dessous où tout est dit :

    Gokusan a écrit :
    "moi j'utilise des outils encore plus perfectionnés que ceux de digital foundry : MES YEUX.

    Ca permet de voir et de constater.

    Et franchement : ca va. Oui c'est pas le plus beau jeu du monde on est d'accord. Mais c'est joli, c'est fluide. C'est agréable.

    Franchement qu'on ne veuille pas faire ce jeu parce que l'on aime aime les Muso et le gameplay qui va avec, bah je comprend. Chacun son style de jeu

    Mais faire de l'e****** de mouche sur une résolution c'est gavant. La plupart des gens s'en moquent.

    J'ai montré Pokémon ZA a mon neveu : il a juste "oh comment c'est trop beau". Pck il s'en fou en vrai. Il veut juste capturer des pokemon et s'amuser.

    Les considération technique sont en train de gâcher le plaisir de jeu, et plus largement, l'évolution de l'industrie du JV"


    Réponse : "Complètement d’accord. On arrive à un stade avec cette Switch 2 où les jeu tournent sans soucis et sans grosses tares visuelles.

    Sans être d’accord avec tout ce qu’il dit, loin sans faux et sans être fan du personnage, Julien Chièze évoquait cette idée que l’on a une plateforme qui propose des jeux et portages « just good enough ».

    Comprendre ici qu’effectivement on trouvera objectivement (bien) mieux ailleurs mais finalement que la console propose un niveau de performance technique qui est susceptible de convenir au plus grand nombre et surtout d’accéder aux gros triple A récents dans ce format hybride.

    A titre personnel j’avoue que n’ayant jamais eu de PS5 ou XBOX One (ou PC gaming) le niveau de performance me va très bien et je n’aurai aucun problème à faire un RE9 sur cette plateforme. D’autre part, là encore ça n’engage que moi, je trouve les guerres de comparatifs entre les versions de jeux PS5/PS5 Pro assez risibles et je ne serai pas étonnés qu’on soit de plus en plus à chipoter sur ce type de détails à l’avenir. Bref cette petite Switch 2 apporte le vent frais dont j’avais besoin en terme de renouvellement et j’ai surtout très hâte de voir les jeux first party 100% optimisés pour elle !"




    Ca me rappelle moi durant la génération PS2/Xbox/Game Cube, je faisais tous mes jeux multi sur PS2 parce que ça me convenait très bien, je préférais déjà la prise en main de la DualShock 2 (comme d'autres préfèrent aujourd'hui le côté hybride de la Switch 2) même si je savais que c'était plus beau ailleurs comme sur Xbox, je m'en foutais complètement. Donc je comprend très bien personnellement ce que ressentent les joueurs qui préfèrent jouer sur Switch 2.

    Et puis aussi, il n'y avait pas internet à ce moment là, il y avait que Game One pour constater à l'écran les différences. Tous ces débats d'inferior/superior ça nous passait tellement au dessus, des termes qu'on employait pas et qui ne sont apparus qu'après, avec la génération suivante.

    Et même là, je préférais jouer sur PS3 parce que je l'avais acheter en premier lieu pour ses exclus qui me convenaient le mieux, le lecteur Blu-ray, son design, une console plus en phase avec la technologie (prise HDMI 1.3, recharge des manettes par usb etc)

    Donc je faisais mes multi aussi dessus malgré ce que les pros Xbox pouvaient en dire avec leur superior (même si la PS3 a eu aussi ses superior, et tant mieux quand ça arrivait mais qu'est ce que je m'en foutais aussi à ce moment là). Le plus important à mes yeux étaient les exclusivités.

    Donc Switch 2 = Just good enough (juste assez bien, pas besoin de plus)
    kikoo31 posted the 01/31/2026 at 12:45 PM
    jenicris je comprends mais c'est dommage
    51love posted the 01/31/2026 at 12:47 PM
    tripy73 j'avais pas vu ton article ni ces interviews c'est très intéressant. Ils ont été insulté de menteurs par DF? c'est quoi cette histoire encore ?

    Après DF ils la comparaient encore sur le papier a de la PS4 quelques mois avant la sortie alors qu'avec les leaks, ça faisait déjà des années qu'on savait où elle allait se situer.

    mais comparé une architecture RTX Ampère, DLSS, SSD interne, plus de RAM, meilleur CPU a de la PS4 fallait le faire Techniquement pour les dev, c'est juste incomparable.

    J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui bossent sur des moteurs de jeux, et notamment 2 qui sont bossent sur S2. Et oui il y a des difficultés avec le CPU, on le sait ça fait 6 mois qu'elle est sortie maintenant, maintenant on a encore le droit d'en discuter, si des dev en parle. Cette susceptibilité est agaçante Cyr.

    Ça me rappelle les ProS qui faisaient la gueule parce que l'actualité autour de Sony étaient mauvaises (genre il fallait pas parler des annulations, des GaaS, des bides...) et la rédaction de GK s'est même fait accuser d'être anti Sony, parce quils rapportaient simplement l'actualité
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 12:48 PM
    icebergbrulant parsque shigeru et souvent les personnes importantes des constructeurs ne sont pas couillons comme beaucoup ici.
    Ce ceux aussi et avant tout des vrai gamer, qui aime le jv que ce qoit sur switch 2 ps5 ou pc.
    Il y en a pour tous le monde, pour tous les gouts, alors pourquoi a tout prix vouloir descendre les joueurs de tel ou tel plateforme plutot que de se rejouir pour eux?
    La reponse : parsqu il y a une bande de mongole qui trainent ici juste pour venir nous faire chier.

    A la fin ca va finir comment? Ba Link49 va finir par repartir a cause d'idiots, et fini ces articles sur la switch 2 qui moi me plaisent beaucoup.
    Il y a une communauté qui se forme autour de la switch 2 et en fait ba ca va juste finir par disparaitre a cause de la haine de plusieurs personne ici.
    sandman posted the 01/31/2026 at 12:53 PM
    ghouledheleter Si tu écoutes les fanboys sur gamekyo, y'a pas de haine contre nintendo ici. Alors qu'on le voit tous et tu le confirmes encore une fois. Mais t'as toujours certains ici qui viennent d'expliquer que non. Alors que je le répète partout et qu'on le voit partout sur chaque article nintendo.
    icebergbrulant posted the 01/31/2026 at 12:54 PM
    ghouledheleter Faut avouer (et je pensais que la plupart l’avait compris ) que mon post avait avant tout un but humoristique

    Ne t’inquiète pas pour Linkounet, il ne partira pas surtout parce que la Switch 2 est un succès planétaire et il veut nous le montrer tous les jours

    Après faut prendre un peu de recul, tout ça, ce n’est que du jeu-vidéo même si parfois, on a l’impression que certains jouent leur vie
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 12:59 PM
    cyr moi aussi je trouce complètement debile kes colparaison et tout, pour moi ca nuits au jv, mais c'est pas ca le fond du problème.
    On peut etre fan d'une marque, ca ne me pose pas de soucis, mais faut pas cracher sur les joueurs des autres plateforme ca n'amène rien, strictement rien.

    Ca critique quand Link49 fait souvent des articles switch 2. Mais beaucoup aiment ces articles car ils ne pas a charge contre tel ou tel plateforme, ils sont la pour la communauté nintendo ou ceux qui veulent venir dicuter avec nous.
    Mais en contre partie on récupère les idiots.
    Moi perso je ne vais pas sur un article ps5 pour dire que comparer a la taille de la machine proportionnellement la switch 2 fait mieux , ça n'a aucun sens.
    (Attention je ne parle pas de toi mais en général).
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 01:01 PM
    icebergbrulant
    Il en faudrait pas beaucoup pour que l'expérience devienne agreable ici.
    Juste faudrai calmer la bande d'idiot, ou essayer de leurs faire comprendre qu'on veux pouvoir aller sur les article switch 2 sans constamment etre emmerdé.
    cyr posted the 01/31/2026 at 01:02 PM
    yanssou on est pas en démocratie, tes pas obligé de me lire.
    pcverso posted the 01/31/2026 at 01:03 PM
    En meme temps si chacun laisser les articles contre leur firme les rédacteur se lasserai vite . Et ce genre d'article passerai inaperçu
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 01:04 PM
    sandman et oui
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:04 PM
    icebergbrulant haha oui il ne partira plus.
    Puis bon on ferait quoi sans les 3 articles pour nous parler des ventes d'un même jeu
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 01:06 PM
    ouroboros4 c'est vrai qu'il fait beaucoup d'article nintendo, mais il le fait toujours dans le respect et jamais a charge contre une autre communauté, et c'est ca qui est appréciable, sauf que certains viennent toujours gacher la fête. C'est fatiguant...
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:11 PM
    ghouledheleter comme sur cet article ? Ou la même personne, Cyr, vient copier les même message alors que l'article rapporte simplement une interview ? Ou qu'on dit que l'auteur fait du putaclic. C'est une blague ?

    Quand sur absolument chaque article Nintendo les troll comme Aerith viennent avec que des pour tout dans un but de clairement chercher la merde.
    Faut regarder plus loin que le bout de son nez.
    Je le répète avant leur venu voilà quelques années l'ambiance n'était pas aussi désagréable
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:12 PM
    Et entre nous ceux qui sont qualifié de troll Sony n'ont pour la plupart jamais eu de ban.
    On en dira pas autant des troll comme Aerith qui en comptabilise je sais plus combien. Et qui revient avec un VPN on mode les ban étaient pas justifiés.
    tripy73 posted the 01/31/2026 at 01:13 PM
    cyr : le problème c'est de détourner des propos ou réécrire des déclarations à sa sauce, un peu comme quand Hamaguchi dit que "ses spécifications sont un peu moins performante que les autres machines" (donc les consoles de salon), qui devient "une machine aux spécifications plus faibles comme c'est une entrée de gamme".

    Bref, on sait que l'objectif est de créer l'image d'une machine à la ramasse, mais celle-ci tiendra de moins en moins au fur et à mesure de la sortie des jeux tiers dessus, même si techniquement inférieurs sur certains points.

    Mais dans tous les cas la majorité des joueurs n'est pas intéressée par ces éléments purement technique qui animent les discussions des geeks, la seule chose qui les intéressent c'est de savoir qu'ils pourront jouer à la plupart de leurs jeux de prédilection sur la machine, ce qui sera le cas contrairement à la Switch 1.

    Et je me permets de te donner un petit conseil, ne prend pas trop à cœur toutes ces discussions et ne tombent pas dans le piège des réactions émotionnelles, ça ne te rend pas service et je ne pense pas que ce soit utile de monter dans les tours pour défendre les intérêts d'une multinationales quelle qu'elle soit, chacun à le droit de donner son avis (sans tomber dans la réinterprétation d'éléments factuels) même si ça ne correspond pas au nôtre et si certains aiment perdre du temps à critiquer telle ou telle chose le mieux reste de les ignorer.
    yanssou posted the 01/31/2026 at 01:57 PM
    cyr vaut mieux que tu arrête d'écrire des coms vu les conneries que tu débite.

    ghouledheleter et les articles travaillés on s'en branle ?
    tripy73 posted the 01/31/2026 at 02:09 PM
    51love : oui c'était dans un extrait d'une de leur vidéo Q&A qui avait circulé sur X, où les mecs rigolent avant même d'entrer dans le cœur du sujet et finissent par dire que le développeur mentait parce qu'il doit défendre les intérêts de son bizness en maintenant une bonne relation avec Nintendo...

    Et pour revenir au sujet de l'article, la déclaration de Hamaguchi est assez drôle quand on voit cette autre interview où il disait que le portage Switch 2 avait été plus simple que sur Xbox Series S et qu'il avait donné avant le lancement de FF7 Remake.
    cidkageno posted the 01/31/2026 at 02:24 PM
    Article putaclic crée comme par hasard par un des 4 fantastiques.
    sandmanghouledheleter bien sur qu'on le voit tous. C'est tellement flagrant.
    51love posted the 01/31/2026 at 02:35 PM
    tripy73 Ah pr DF j'ai pas du tout souvenir de ça, mais ok. C'était peut etre du second degré, mais c'est a minima pas pro.

    Mais la réalité est là, on le savait mais quelques mois apres sa sortie on voit clairement qu'elle est bien au dela d'une PS4, elle se situe quelque part entre de la PS4 Pro et de la Serie S, et avec tout de meme quelques avantages en terme de RAM (plus grande quantité, et meilleur efficacité de l'archi Nvidia dans la gestion de la bande passante, comme d'hab), et des vraies core IA et RT, notamment pr le DLSS, et pour le Ray Tracing qu'elle execute mieux par exemple sur Star Wars Outlaws que sur Serie S et meme PS5 si ma mémoire est bonne

    A aucun moment tu peux reduire le hardware a de la PS4 si tu sais techniquement de quoi tu parles.

    La S1 etait une old gen ++ quand elle est sortie, là ou la S2 est plutot une current gen, mais castré. Et mine de rien ça fait une différence énorme pour les tiers. Des jeux comme Pragmata et RE9 sont la preuve, c'etait impossible sur S1, encore plus day one.

    Pour en revenir a l'article, oui je me souviens qu'il avait dit que ça avait été plus simple sur S2 que Serie S par contre.

    Mais oui il a raison, il vaut mieux avoir a des contraintes CPU que des contraintes en terme de RAM

    La mémoire, ça passe ou ça casse, et si ça casse c'est la merde...

    Alors que les contraintes CPU sont plus flexibles, ton jeu va tourner au ralenti, tu peux tjs réduire la densité, executer moins souvent certaines taches, et ton jeu tournera mieux.

    Après pour en revenir à la declaration effectivement elle dit :

    “Switch 2 is a very appealing platform and a great piece of hardware,” Hamaguchi said. “That said, compared to other consoles, the specs are a little bit on the lower-end side.


    et la trad FR serait plutot :

    ...ses spécifications sont un peu en retrait.


    que dire
    un petit peu dans le bas de gamme


    C'est une trad fr tres mot a mot de l'anglais vers le français, mais le propos est moins proche de la vraie signification anglais de ce qu'il dit, et ça donne une connotation plus négative du propos qu'un tel mec dirait jamais publiquement.

    Et la subtilité est bien là entre 'low end' = entrée de gamme et 'lower end side' = plus modeste
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:36 PM
    51love https://www.britannica.com/dictionary/low%E2%80%93end#:~:text=adjective-,lower%E2%80%93end%3B%20lowest%E2%80%93end,features%20of%20more%20expensive%20models.
    51love posted the 01/31/2026 at 02:39 PM
    jenicris ? low et lower, c'est la difference entre une categorie absolue (bas / entrée de gamme) et lower une categorie relative (plus modeste : en retrait)
    hyoga57 posted the 01/31/2026 at 02:39 PM
    jenicris La pêche a été bonne.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:48 PM
    51love c'est tout expliqué, on va pas refaire une discussion sur l'anglais.

    hyoga57 sur Neogaf y a le même topic et no soucis
    pareil sur Twitter idem
    Mais y a que ici que ça dérange.
    brook1 posted the 01/31/2026 at 03:00 PM
    jenicris Bah Normal, il y a plus de modération. Avant c'était beaucoup plus plaisantes les discussions, maintenant on se tape des mecs hautains qui se prennent pour des ingénieurs et des fanboys Nintendo qui viennent t’expliquer technique.
    kevinmccallisterrr posted the 01/31/2026 at 03:07 PM
    Sandman Ce n’est pas de la haine, c’est juste de la jalousie puérile… Mieux vaut les ignorer.
    51love posted the 01/31/2026 at 03:22 PM
    jenicris ^^ oui bon, pas de quoi sauter a la gorge pr ça hein
    sonilka posted the 01/31/2026 at 04:07 PM
    shanks laissez moi un jour de repos les mecs

    Je vais remettre une pièce dans la machine parce que j'aime bien meme si ca sera tout aussi futile que les 10 fois précédentes : c'est pas comme si certains membres t'avaient sollicité pour remettre en place une modération semblable à celle qu'il y avait il y a 10 ans (quand on comptait facile 6 ou 7 modérateurs actifs). Pour aucune réponse de ta part. Du coup tu dois (presque) tout faire. Je ne vais pas dire que je compatis, ca serait hypocrite.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 07:21 PM
    sonilka Pas faux
    Y'a un gars qui était en train d'insulté tout le monde j'ai demander que la modération intervienne ben il est toujours là...
