jenicris > blog
Quel est le pays qui sort le plus de jeux que vous appréciez ?
Y a jamais eu autant de pays qui ont des studios, éditeurs, ou même indé avec une seule personne, que de nos jours.
Et cela sur tous les continents.
Y a jamais eu autant de sorties de jeux que maintenant, y a qu'à voir sur Steam, mobile...
Du coup actuellement ou même historiquement, quel est le pays qui produit le plus de jeux que vous appréciez ?
    posted the 01/16/2026 at 02:04 PM by jenicris
    comments (50)
    senseisama posted the 01/16/2026 at 02:17 PM
    Japon pardiiii. Ça ce pose même pas ciole question
    micheljackson posted the 01/16/2026 at 02:18 PM
    J'hésite entre l'Algérie et le Sénégal.
    pcverso posted the 01/16/2026 at 02:20 PM
    Perso les pays de l'est a l'heure actuel pour moi sont les meilleurs avec cd project , warhorse ,gsc,Hd ,paraglacial meme les indés qui sont pour moi des devellopeur ou tu ressent encore la passion du jeux video .
    akinen posted the 01/16/2026 at 02:25 PM
    Japon
    rogeraf posted the 01/16/2026 at 02:26 PM
    Le pays qui s'appelle UBILAND
    marchand2sable posted the 01/16/2026 at 02:28 PM
    Les pizza pour l’Italie, le fromage pour chez nous et le JV pour le Japon.
    skuldleif posted the 01/16/2026 at 02:30 PM
    l'Ouzbékistan
    adamjensen posted the 01/16/2026 at 02:31 PM
    Le Japon en Number 1, bien évidemment.

    skuldleif
    weslloyd1 posted the 01/16/2026 at 02:41 PM
    Japon
    jenicris posted the 01/16/2026 at 02:42 PM
    skuldleif ok cites des jeux
    fan2jeux posted the 01/16/2026 at 02:43 PM
    France
    zorroauditore posted the 01/16/2026 at 02:43 PM
    Je sais que je dois parler d'un pays mais moi c'est plus l'ancienne URSS ou l'europe de l'est avec la Pologne, l'Ukraine, la Russie avec des jeux comme Kingdom Come Deliverance, The Witcher, Cyberbunk, Stalker ou Metro
    e3ologue posted the 01/16/2026 at 02:47 PM
    Je dirais Japon, même si de plus en plus je me rends compte que la France et l'Espagne gagnent en importance.
    alexkidd posted the 01/16/2026 at 02:53 PM
    日本
    natedrake posted the 01/16/2026 at 02:59 PM
    Consoles : Japon
    Jeux : Suède actuellement
    jf17 posted the 01/16/2026 at 03:00 PM
    Est-ce que Ubisoft ça compte comme jeu FR ?
    alnohb posted the 01/16/2026 at 03:01 PM
    l’Écosse
    malroth posted the 01/16/2026 at 03:03 PM
    Japon assurément.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 03:06 PM
    natedrake par ex un studio comme Hazelight Studios?
    natedrake posted the 01/16/2026 at 03:08 PM
    jenicris Tarsier.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 03:13 PM
    natedrake Reanimal a l'air top en plus
    natedrake posted the 01/16/2026 at 03:17 PM
    jenicris Yep, vivement celui-là.
    axlenz posted the 01/16/2026 at 03:17 PM
    En terme de nombre Japon façon. Mais côté pays occidentaux il y a pas mal de pépites sorti ces dernières années mais c'est éparpillé à travers les pays donc ça n'arrive pas à atteindre le nombre que sort le Japon à lui seul
    yukilin posted the 01/16/2026 at 03:18 PM
    jenicris : si tu aimes les jeux narratifs, l'Indonésie, philippines ont des sacrés perles en ce moment en jeux indépendants :
    - A space for the Unbound
    - Until Then
    jenicris posted the 01/16/2026 at 03:19 PM
    yukilin ah je connaissais pas ces jeux, thx
    mercure7 posted the 01/16/2026 at 03:19 PM
    Le Japon si on prend sur le temps long, mais la Chine est juste derrière, pour ma part.
    yukilin posted the 01/16/2026 at 03:19 PM
    jenicris
    yukilin posted the 01/16/2026 at 03:21 PM
    jenicris : Until then sort en physique chez nous bientôt aussi.
    A soace for the unbound est aussi en version physique.
    jenicris posted the 01/16/2026 at 03:23 PM
    yukilin je vais voir ça
    ouken posted the 01/16/2026 at 03:30 PM
    chine japon france
    pimoody posted the 01/16/2026 at 03:35 PM
    En même temps…
    Faudrait peut-être dans ce cas spécifier hors « Japon » si tu veux des réponses exotiques et des débats.
    zekk posted the 01/16/2026 at 03:36 PM
    Japon
    grundbeld posted the 01/16/2026 at 03:39 PM
    C’est un pays avec un drapeau blanc qui a un point rouge au milieu.
    5120x2880 posted the 01/16/2026 at 03:44 PM
    Japon avant 2005, maintenant je dirais USA naturellement, et proportionnellement au nombre de jeux, c'est Chine
    rogeraf posted the 01/16/2026 at 03:47 PM
    L'IA va faire des bons jeux aussi mais je trouve pas le pays
    hyoga57 posted the 01/16/2026 at 03:53 PM
    Le Japon, rien ne change.
    cyr posted the 01/16/2026 at 03:57 PM
    Je dirais le Japon. Parce que en dehors, il y a les américains, et les français en studio....

    Connais pas forcément les studio qui se trouve en Biélorussie, , pôle nord, en Jamaïque etc.....
    burningcrimson posted the 01/16/2026 at 04:07 PM
    Japon
    lefab88 posted the 01/16/2026 at 04:10 PM
    la Pologne
    mazeroza posted the 01/16/2026 at 04:37 PM
    Depuis toujours c'est le Japon et de très loin même si aujourd'hui on trouve de très bon jeux ailleurs.
    magneto860 posted the 01/16/2026 at 04:47 PM
    Team USA (Insomniac, Naughty Dog).
    momotaros posted the 01/16/2026 at 04:58 PM
    Le Japon
    ducknsexe posted the 01/16/2026 at 05:01 PM
    Japan express
    gat posted the 01/16/2026 at 05:25 PM
    Le Pérou
    sickjackz posted the 01/16/2026 at 05:29 PM
    Le Japon bien évidemment... Mais je suis très curieux de voir ce que vont apporter la Corée et la Chine a l'avenir.
    51love posted the 01/16/2026 at 05:51 PM
    le Japon, quantitativement oui clairement, c'est le pays qui représente le plus mes goûts.

    Maintenant paradoxalement, qualitativement parlant, sur ces 10 dernières années, mes meilleurs jeux sont rarement Japonais malgré Elden Ring et BotW qui sont dans le top du top.

    gat
    vohmp posted the 01/16/2026 at 06:01 PM
    japon surtout capcom
    shambala93 posted the 01/16/2026 at 06:11 PM
    Le Japon sans doute par le nombre.


    Mais les jeux occidentaux sont aussi présents, difficile !
    wazaaabi posted the 01/16/2026 at 06:34 PM
    Je ne fais pas attention d’où viens le jeu quand je joue , mais je me suis quand même rendu compte que j’ai fais pas mal de pépite française
    brook1 posted the 01/16/2026 at 08:58 PM
    Pour moi, la Pologne et le Japon sont au coude à coude.
