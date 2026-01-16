Y a jamais eu autant de pays qui ont des studios, éditeurs, ou même indé avec une seule personne, que de nos jours.
Et cela sur tous les continents.
Y a jamais eu autant de sorties de jeux que maintenant, y a qu'à voir sur Steam, mobile...
Du coup actuellement ou même historiquement, quel est le pays qui produit le plus de jeux que vous appréciez ?
posted the 01/16/2026 at 02:04 PM by jenicris
skuldleif
Jeux : Suède actuellement
- A space for the Unbound
- Until Then
A soace for the unbound est aussi en version physique.
Faudrait peut-être dans ce cas spécifier hors « Japon » si tu veux des réponses exotiques et des débats.
Connais pas forcément les studio qui se trouve en Biélorussie, , pôle nord, en Jamaïque etc.....
Maintenant paradoxalement, qualitativement parlant, sur ces 10 dernières années, mes meilleurs jeux sont rarement Japonais malgré Elden Ring et BotW qui sont dans le top du top.
gat
Mais les jeux occidentaux sont aussi présents, difficile !