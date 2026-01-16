Y a jamais eu autant de pays qui ont des studios, éditeurs, ou même indé avec une seule personne, que de nos jours.

Et cela sur tous les continents.

Y a jamais eu autant de sorties de jeux que maintenant, y a qu'à voir sur Steam, mobile...

Du coup actuellement ou même historiquement, quel est le pays qui produit le plus de jeux que vous appréciez ?