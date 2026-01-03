Hello à tous et bonne année 2026 ! Paix et sérénité à tous.
C'est moi, où on a plein de nouveau joueurs sur Mario Kart World ? En effet, en ce moment, mon article expliquant comment devenir le meilleur à Mario Kart World
se place en tête de mes articles les plus lus !
C'est très étonnant - est-ce le signe que la Switch 2 a été un succès ce Noël en milieux francophones ?
Mais dans l'eshop. C'est mario party jamboree qui est premier. Le jeux, pas la mise a jour.
Donc c'est clairement jeux en famille ou entre amis......
Donkey banansa qui est bien placé aussi....
En même temps en ce moment, les pub switch2 française c'est pour Mario party, mario kart, donkey banansa et pokemon za.....
Ça doit jouer aussi. Surtout pour ceux qui viennent d'avoir la consoles...
Ça manque de chiffre ceci dit.....
cyr Je n'ai jamais eu du mal à trouver des joueurs sur Mario Kart World, je suis très surpris que ce soit le cas en Europe ! La console est si peu vendue que ça de votre côté de l'atlantique ? Les chiffres anglais avaient l'air interessants :/
Non pour être sérieux, je n’ai aucun problème, le matchmaking a toujours été rapide et depuis plusieurs semaines, c’est toujours pleins à 24 peut importe leurs niveaux
Après je tombe rarement sur des nouveaux joueurs, c’est toujours entre des 8000 9000
Faut arrêter les articles inutiles.
Il paraît qu'il y a eu une recrudescence de foie gras en décembre aussi.
J'ai deja au moin 4 personnes dans mon entourage qui ont la switch 2.
Rien d'anormal vu les ventes de la switch2 et du pack mario kart world....
suzukube apres j'y joue pas hyper souvent. Mais avant septembre, les partie que j'ai faite osciller a une quinzaine de joeurs.
Mais forcément en ce moment, c'est proche des 24...
Perso je préfère 15 participant. 24 c'est le cataclysme
blueblood Ah ah désolé comme ici y'en a qui sont vraiment premier degré, j'pensais que c'était le cas ^^ !
taiko J'sais pas j'entends tellement du mal de cette console sur Gamekyo que j'pensais pas que la console se vendrait bien en France quoi. J'entends qu'elle est trop cher pour les budgets de joueurs français à 500 €
Après une remontée pour les fêtes n'est pas synonyme de surperformance non plus.
Et en vrai on s'en fou, qu'ils sortent des bons jeux. Leur business, on s'en branle un peu en tant que joueur. J'ai pas d'actions chez Nintendo perso.
taiko Pourtant sur les chiffres, la console se vend mieux que la Switch première du nom. Et perso sur ma boutique, c'est de loin la console que je vends le plus (avec des PS5 Digital curieusement d'ailleurs) xD ! Mais je ne pense pas que ça représente non plus la réalité du marché... et la Switch 2 a l'air de plutôt bien fonctionner en vrai (et j'adore cette console ^^).