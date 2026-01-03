Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
suzukube
123
all
Recrudescence de Mario Kart World, un signe du succès de la Switch 2 à Noël en France ?
Hello à tous et bonne année 2026 ! Paix et sérénité à tous.

C'est moi, où on a plein de nouveau joueurs sur Mario Kart World ? En effet, en ce moment, mon article expliquant comment devenir le meilleur à Mario Kart World se place en tête de mes articles les plus lus !

C'est très étonnant - est-ce le signe que la Switch 2 a été un succès ce Noël en milieux francophones ?

Otakugame.fr - https://otakugame.fr/mario-kart-world-trucs-et-astuces-pour-devenir-le-meilleur/
    kevinmccallisterrr
    posted the 01/03/2026 at 03:53 PM by suzukube
    blueblood posted the 01/03/2026 at 03:56 PM
    Je ne joue plus à un dead game non
    cyr posted the 01/03/2026 at 03:59 PM
    Souvent des parties a 20 joueur ou plus en ce moment. Apres c'est les vacances...

    Mais dans l'eshop. C'est mario party jamboree qui est premier. Le jeux, pas la mise a jour.

    Donc c'est clairement jeux en famille ou entre amis......

    Donkey banansa qui est bien placé aussi....

    En même temps en ce moment, les pub switch2 française c'est pour Mario party, mario kart, donkey banansa et pokemon za.....
    Ça doit jouer aussi. Surtout pour ceux qui viennent d'avoir la consoles...

    Ça manque de chiffre ceci dit.....
    suzukube posted the 01/03/2026 at 04:03 PM
    blueblood à ce point ? Moi en serveur US on a du matching automatique à 24 ?

    cyr Je n'ai jamais eu du mal à trouver des joueurs sur Mario Kart World, je suis très surpris que ce soit le cas en Europe ! La console est si peu vendue que ça de votre côté de l'atlantique ? Les chiffres anglais avaient l'air interessants :/
    jf17 posted the 01/03/2026 at 04:04 PM
    Pour Mario kart, on est d'accord que pour ceux qui joue solo le 8 est au dessus, par contre je ne me suis jamais autant regalé sur un Mario kart en famille avec mk world
    blueblood posted the 01/03/2026 at 04:10 PM
    suzukube c’était ironique, un peu compliqué à l’écrit

    Non pour être sérieux, je n’ai aucun problème, le matchmaking a toujours été rapide et depuis plusieurs semaines, c’est toujours pleins à 24 peut importe leurs niveaux

    Après je tombe rarement sur des nouveaux joueurs, c’est toujours entre des 8000 9000
    taiko posted the 01/03/2026 at 04:15 PM
    Étonnant de voir un jeu en pack avec une nouvelle console remonter pour Noël...
    Faut arrêter les articles inutiles.
    Il paraît qu'il y a eu une recrudescence de foie gras en décembre aussi.
    aeris504 posted the 01/03/2026 at 04:19 PM
    Oui la Switch 2 a été un gros succès à Noël. D’ailleurs les chiffres vont pas tarder à arriver
    senseisama posted the 01/03/2026 at 04:21 PM
    suzukube comment tu as pu le constater ? C'était vide avant ?
    ghouledheleter posted the 01/03/2026 at 04:31 PM
    suzukube non elle se vend très bien ici aussi.
    J'ai deja au moin 4 personnes dans mon entourage qui ont la switch 2.
    cyr posted the 01/03/2026 at 04:38 PM
    senseisama tu trouve des partie de plus de 15 joueur en quelque seconde
    Rien d'anormal vu les ventes de la switch2 et du pack mario kart world....

    suzukube apres j'y joue pas hyper souvent. Mais avant septembre, les partie que j'ai faite osciller a une quinzaine de joeurs.

    Mais forcément en ce moment, c'est proche des 24...

    Perso je préfère 15 participant. 24 c'est le cataclysme
    suzukube posted the 01/03/2026 at 04:40 PM
    senseisama Bah c'est mon site et je vois les statistiques de lecture sur les pages (quasi personne ne consultait cette page avant le 24 décembre et depuis elle est TOP page de mon site).

    blueblood Ah ah désolé comme ici y'en a qui sont vraiment premier degré, j'pensais que c'était le cas ^^ !

    taiko J'sais pas j'entends tellement du mal de cette console sur Gamekyo que j'pensais pas que la console se vendrait bien en France quoi. J'entends qu'elle est trop cher pour les budgets de joueurs français à 500 €
    taiko posted the 01/03/2026 at 04:47 PM
    suzukube elle est chère mais oui elle fonctionne...
    Après une remontée pour les fêtes n'est pas synonyme de surperformance non plus.
    Et en vrai on s'en fou, qu'ils sortent des bons jeux. Leur business, on s'en branle un peu en tant que joueur. J'ai pas d'actions chez Nintendo perso.
    senseisama posted the 01/03/2026 at 04:53 PM
    suzukube ah ok. Je savais pas que c'était ton site
    senseisama posted the 01/03/2026 at 04:55 PM
    taiko j'aurais pas dit mueux
    suzukube posted the 01/03/2026 at 04:56 PM
    ghouledheleter Merci pour ton commentaire. Parfois j'ai un peu l'impression que ce qu'on lit sur les forums est déconnecté de la réalité...

    taiko Pourtant sur les chiffres, la console se vend mieux que la Switch première du nom. Et perso sur ma boutique, c'est de loin la console que je vends le plus (avec des PS5 Digital curieusement d'ailleurs) xD ! Mais je ne pense pas que ça représente non plus la réalité du marché... et la Switch 2 a l'air de plutôt bien fonctionner en vrai (et j'adore cette console ^^).
    suzukube posted the 01/03/2026 at 04:57 PM
    senseisama Si si je suis webmaster et même micro-influenceur (j'ai envie de dire Nano-influenceur perso mais bon c'est les agences de com qui décident). Mais bon, là, j'ai changé de carrière cette année !
    senseisama posted the 01/03/2026 at 06:12 PM
    suzukube en tout cas en Amérique, en Espagne et en Angleterre la ps5 a tout défoncés. Surtout au blac friday
    myki posted the 01/03/2026 at 07:57 PM
    Nintendo avance tranquillement vers son millard de consoles vendues, tout va bien.
