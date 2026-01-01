La Switch 2 est officiellement sortie le 5 juin 2025, mais on peut dire que nous n'avons pour l'instant eu qu'un premier aperçu, juste les hors-d’œuvre, maintenant, il faut mettre les pieds dans le plat en 2026.



Déjà, nous devrions avoir moins de jeux cross-gen, Metroid Prime 4 étant le chant du cygne de la première, en étant le jeu de transition vers la seconde. Nous aurons encore des "NS2 Edition", ça, on ne va pas y échapper encore quelque temps. J’espère d'autres "mises à niveau gratuites", c'est un vrai plus.



Donc des jeux prévus pour la Switch 2 vont devenir la norme, il peut y avoir des jeux qui étaient prévus sur Switch mais qui sont maintenant prévus sur Switch 2 avec des possibilités plus grandes par rapport à ce qu'ils étaient prévus auparavant et d'autres jeux qui sont prévus dès le départ sur Switch 2 dont nous pourrions entendre parler.



Les tiers commencent aussi à montrer le commencement de la maîtrise de la machine comme Capcom, Square Enix et même Ubisoft. D’ailleurs, ça serait bien que Nintendo montre l'exemple dans l'utilisation du DLSS (et j'attends aussi sa façon d'utiliser le Ray Tracing, l'art de rendre palpable l'impalpable).



La console marche fort au Japon, donc je pense que le prochain Nintendo Direct sera très intéressant à suivre aussi pour ça, connaître des jeux tiers japonais (qui pourront aussi pour certains être "multi plateforme"), car les Nintendo Direct deviennent en quelque sorte le "porte-drapeau" de ce qui se passe là-bas.



Il y a peu, un éditeur nous faisait comprendre que des nouveaux formats de cartouches pourraient arriver, c'était une des crispations chez certains joueurs, ça pourrait faire toute la différence dorénavant (du côté des "AA" et des jeux "indés" et voire même de certains "AAA" de gros éditeurs tiers, on peut rêver).



Enfin, du côté des consoles "hybrides", c'est l'autoroute, c'est le moment de passer la seconde et d'appuyer sur le champignon (en même temps, ça serait le comble que ce ne soit pas le cas avec Nintendo).



Bref, l'année 2026, le vrai lancement de la Switch 2 ? Nous aurons bientôt la réponse.