-Le jeu proposera une campagne unique centrée sur Leon et Grace. L’aventure débutera avec Grace afin d’assurer une transition naturelle vers Leon, puis le récit alternera entre les deux personnages avec un temps de jeu équivalent pour chacun.



-Le gameplay sera volontairement différencié. Les séquences avec Leon s’orienteront vers un registre horror-action, tandis que celles de Grace miseront sur un survival horror pur, bien plus oppressant. Les développeurs indiquent avoir consacré énormément de temps à équilibrer cette alternance de styles, qui s’est révélée particulièrement complexe à mettre en place.







-Concernant le retour de Leon, Kumazawa explique que ce choix s’est imposé très rapidement. Leon est apparu comme le personnage le plus légitime pour incarner les événements liés à Raccoon City. Justement, le retour de cette ville emblématique marque un moment fort pour la saga. De nombreux événements s’y sont déroulés dans l’ombre au fil des années, donnant naissance à un lore dense et complexe qui servira de base narratif à Resident Evil Requiem. Le producteur évoque même la possibilité qu’un spin-off explore un jour cette période, bien qu’aucun projet ne soit encore concrétisé.



-Le jeu a été pensé comme une œuvre unique, et non comme une trilogie ou un récit étalé sur plusieurs épisodes, contrairement à l’arc des Winters (RE7, Village et le DLC de Rose).



-Kumazawa précise également que Resident Evil Requiem ne marquera ni la fin de la saga ni celle des personnages emblématiques.







-Le titre Requiem prend tout son sens dans le scénario. Pour Grace, il fait référence à la mort de sa mère. Pour Leon, il renvoie à un lourd secret qui sera progressivement dévoilé au fil de l’aventure.



-Le pistolet RSh-12, visible notamment sur l’édition Deluxe, jouera un rôle important dans le jeu.



-Kumazawa confirme également la présence d’autres personnages iconiques liés aux événements de Raccoon City. Ils ne seront toutefois pas jouables. Leon et Grace resteront les seuls personnages contrôlables durant toute l’aventure.



-À ce stade, aucun mode VR n’est prévu, que ce soit sur PC ou sur consoles.



-Pour conclure, Kumazawa insiste sur un point essentiel. Il était hors de question de proposer un jeu médiocre pour célébrer les 30 ans de Resident Evil. Avec le retour dans l’un des lieux les plus emblématiques de la saga, toutes les conditions étaient réunies pour donner le maximum et rendre un véritable hommage à l’héritage de la série.







Je vous avais déjà partagé une partie de l’interview de, producteur de, il y a à peine quelques jours. L’entretien complet est désormais disponible. Pour celles et ceux qui auraient manqué certaines informations dans le précédent article, voici une synthèse complète regroupant l’ensemble des éléments importants ainsi que les nouvelles informations :