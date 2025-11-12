C’était il y a un an, Nicolas Doucet recevait l'award du meilleur jeu de l'année avec Astro Bot, et ce sera aussi lui qui en toute logique fera la passation avec un autre Français cette nuit, Guillaume Broche (on le sait tous).
Perso, ça aurait clairement dû être Final Fantasy VII Rebirth, mais évidemment content pour Astro
posted the 12/11/2025 at 09:53 PM by guiguif
Mais oui, FF 7 Rebirth méritait plus de gagner.
Mais après, cela n'a pas d'importance, cette cérémonie est une blague, et de toute façon, ont a tous nos propre GOTY dans nos cœurs, et c'est tout ce qui compte.
E33 ne méritera pas non plus, et pour le coup les jeux en face sont de bien meilleure qualité.
J'ai quelques doutes.
Ce qui manque un peu au jeu, c'est une identité plus forte et une une vraie durée de vie.. 12h pour en faire le tour il m'a fallu seulement.. mais je préfère 12h avec rien à jeter de A a Z que 30h avec la moitié du temps bouarf...
Après l'année dernière je l'aurais donné tout de même a Black Myth Wukong perso. Ça a été une telle surprise, je l'attendais pas spécialement, je l'ai fait quelques mois après sa sortie après le buzz qu'il a fait et surtout des personnes autour de moi qui m'en ont dit du bien.
Sinon cette année j'ai fait FF7 Rebirth, que j'ai bcp aimé même si j'ai du fermer les yeux par moment, et je l'aurais mis devant Astrobot l'année dernière je pense, peut être pas au niveau de BMW par contre.
Cette année par contre Clair Obscur devant Silksong, Blue Prince, Hadès 2, entre autre, et devant les jeux de 2024, clairement.
Objectivement parlant c'est pas aussi dense que des BG3, Elden Ring, TW3, BotW, mais je le mets dans ma liste des jeux générationnels, pour moi c'est une œuvre marquante, intemporelle, plus qu'un GOTY.
FF7 Rebirth qui passe a un rythme dégueulasse et un open world frustrant qui dillue inutilement l'histoire et donc l'intensité des scènes et beaucoup trop de mini-jeux nazes en dehors du Fort Condor et du Queen's Blood.
Et ça a remis à leur place les bandeurs de Black Myth, le jeu est beau avec des combats bien mis en scène mais ça s'arrête là, à croire que les gens adorent qu'on leur balance du fric au visage à travers l'écran et que c'est suffisant pour crier au GOTY.
Je suis toujours d'accord avec les GOTY depuis ces dix dernières années de toute façon, chaque jeu élu représente quelque chose d'important pour l'industrie, même quand il ne me plait pas.
Sauf It Takes Two cette fraude
Astrobot amenait un vent de fraîcheur, et il est clairement maîtrisé dans sa réalisation. Donc oui sans hesiter
Tout à fait d’accord. Après c’est jeu chinois et quand on voit le traitement médiatique quotidien de la Chine dans nos contrés, ben y’a pas besoin de chercher bien loin l’explication.
Le GOTY le plus INADMISSIBLE de l’histoire selon moi (de mémoire). Car si le jeu avait été japonais, il l’aurait décroché haut la main !!!
Perso j’étais à Hong Kong l’année dernière presque en novembre (je suis passé par Pékin), et j’ai beaucoup apprécié la Chine.
P.S : ça m’a changé du Japon où je suis déjà allé 6 fois !!!
sosky : le level design est très changeant d'un chapitre à l'autre et je trouve qu’il est assez inégal, mais très loin d'être dégueulasse comme tu dis.
"car qu'on aime ou non ce pays le jeu reste excellent dans quasiment tous ce qu'il fait.
C'est évident, pour peu que l'on se pense dessus et qu'on s'y connaisse un minimum en jeu vidéo.
*penche
Astro a été une fête maîtrisée de tous les instants.
L’état de square et de la licence n’est que le reflet de la direction prise par tous les derniers épisodes.
J’ai eu le même plaisir à faire Elden ring, son dlc, Silksong, DK Bananza, clair-obscur, baldur’s gate 3, Yakuza 7 et 8 et bien d’autre.
Je suis donc en phase avec les retours dithyrambique concernant ces jeux.
Heureusement que square a peu de prix. Manquerait plus qu’ils persistent indéfiniment dans leurs décisions catastrophiques concernant la licence FF. qu’ils laissent les GOTY au jeux qui font l’unanimité « relative ».
J’espère que s’ils s’attaquent à chrono trigger, qu’ils feront un remake respectueux et sans le transformer en action RPG ou autre party game deguisé.
D'ailleurs on avait lu avant sa sortie que Wukong allait etre un simple boss rush. Alors meme si le jeu excelle dans ce domaine, avec une centaine de boss aux patterns differents, bien animées, avec une superbe DA, et tres plaisant a combattre pour la tres grande majorité; on aurait pu s'attendre a un level design 'degueulasse', avec de pauvres couloirs qui font la liaison entre eux.
Au final, il n'en est rien, le jeu propose l'exploration d'environnements aussi sublimes que plaisants a parcourir. Et meme si ça manque de finition, meme s'il y a des murs invisibles tres grossiers par moment, ça n'enleve rien qu'il y a eu un bcp de boulot dans ce domaine.
Perso a part surtout une zone bien particulière, en cercle, ou il était possible de tomber facilement, j'ai trouvé globalement les environnements, le level design et l'exploration inspirée.