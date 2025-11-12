profile
Astro Bot
12
Likers
name : Astro Bot
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : plates-formes
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
articles : 6667
visites since opening : 12085052
guiguif > blog
Astro Bot : Un an plus tard, méritait-il vraiment le GOTY 2024 ?
C’était il y a un an, Nicolas Doucet recevait l'award du meilleur jeu de l'année avec Astro Bot, et ce sera aussi lui qui en toute logique fera la passation avec un autre Français cette nuit, Guillaume Broche (on le sait tous).

Perso, ça aurait clairement dû être Final Fantasy VII Rebirth, mais évidemment content pour Astro

    posted the 12/11/2025 at 09:53 PM by guiguif
    comments (36)
    altendorf posted the 12/11/2025 at 09:56 PM
    Oui.
    natedrake posted the 12/11/2025 at 09:58 PM
    La France qui domine l'industrie.
    adamjensen posted the 12/11/2025 at 10:02 PM
    Astro Bot est un excellent jeu.
    Mais oui, FF 7 Rebirth méritait plus de gagner.
    Mais après, cela n'a pas d'importance, cette cérémonie est une blague, et de toute façon, ont a tous nos propre GOTY dans nos cœurs, et c'est tout ce qui compte.
    lafibre posted the 12/11/2025 at 10:08 PM
    Bof mais 2024 était pas une année folle non plus côté concurrence donc ça reste un vainqueur ok.

    E33 ne méritera pas non plus, et pour le coup les jeux en face sont de bien meilleure qualité.
    shanks posted the 12/11/2025 at 10:09 PM
    Oui.
    guiguif posted the 12/11/2025 at 10:10 PM
    lafibre et pour le coup les jeux en face sont de bien meilleure qualité.
    J'ai quelques doutes.
    51love posted the 12/11/2025 at 10:13 PM
    Pour moi oui, au delà de tout le mal que je pense de ces cérémonies, d'abord c'était bien pour le genre et l'équipe. Ils ont fait un excellent jeu.

    Ce qui manque un peu au jeu, c'est une identité plus forte et une une vraie durée de vie.. 12h pour en faire le tour il m'a fallu seulement.. mais je préfère 12h avec rien à jeter de A a Z que 30h avec la moitié du temps bouarf...


    Après l'année dernière je l'aurais donné tout de même a Black Myth Wukong perso. Ça a été une telle surprise, je l'attendais pas spécialement, je l'ai fait quelques mois après sa sortie après le buzz qu'il a fait et surtout des personnes autour de moi qui m'en ont dit du bien.

    Sinon cette année j'ai fait FF7 Rebirth, que j'ai bcp aimé même si j'ai du fermer les yeux par moment, et je l'aurais mis devant Astrobot l'année dernière je pense, peut être pas au niveau de BMW par contre.

    Cette année par contre Clair Obscur devant Silksong, Blue Prince, Hadès 2, entre autre, et devant les jeux de 2024, clairement.

    Objectivement parlant c'est pas aussi dense que des BG3, Elden Ring, TW3, BotW, mais je le mets dans ma liste des jeux générationnels, pour moi c'est une œuvre marquante, intemporelle, plus qu'un GOTY.
    aozora78 posted the 12/11/2025 at 10:17 PM
    Oui il méritait clairement plus que n'importe quel autre jeu en 2024. Un plateformer 3D hors Nintendo et de très grande qualité fais avec un vrai amour et talent derrière. C'était pas une grosse année non plus il ne faut pas ce le cacher.

    FF7 Rebirth qui passe a un rythme dégueulasse et un open world frustrant qui dillue inutilement l'histoire et donc l'intensité des scènes et beaucoup trop de mini-jeux nazes en dehors du Fort Condor et du Queen's Blood.

    Et ça a remis à leur place les bandeurs de Black Myth, le jeu est beau avec des combats bien mis en scène mais ça s'arrête là, à croire que les gens adorent qu'on leur balance du fric au visage à travers l'écran et que c'est suffisant pour crier au GOTY.

    Je suis toujours d'accord avec les GOTY depuis ces dix dernières années de toute façon, chaque jeu élu représente quelque chose d'important pour l'industrie, même quand il ne me plait pas.
    Sauf It Takes Two cette fraude
    51love posted the 12/11/2025 at 10:28 PM
    aozora78 je suis a peu pres en desacord avec tout ce que tu viens de dire
    tripy73 posted the 12/11/2025 at 10:31 PM
    Pour moi clairement pas, même s'il est très sympa, mon GOTY reste Wukong.
    oro posted the 12/11/2025 at 10:36 PM
    J'ai adoré rebirth, mais objectivement il etait pas parfait
    Astrobot amenait un vent de fraîcheur, et il est clairement maîtrisé dans sa réalisation. Donc oui sans hesiter
    phase1 posted the 12/11/2025 at 10:42 PM
    tripy73

    Tout à fait d’accord. Après c’est jeu chinois et quand on voit le traitement médiatique quotidien de la Chine dans nos contrés, ben y’a pas besoin de chercher bien loin l’explication.

    Le GOTY le plus INADMISSIBLE de l’histoire selon moi (de mémoire). Car si le jeu avait été japonais, il l’aurait décroché haut la main !!!

    Perso j’étais à Hong Kong l’année dernière presque en novembre (je suis passé par Pékin), et j’ai beaucoup apprécié la Chine.

    P.S : ça m’a changé du Japon où je suis déjà allé 6 fois !!!
    sosky posted the 12/11/2025 at 10:42 PM
    Rebirth avait un open World complètement claqué, Wukong avait un level design complètement dégueulasse.
    tripy73 posted the 12/11/2025 at 11:02 PM
    phase1 : oui clairement l'origine du studio a grandement joué sur son résultat et c'est bien dommage, car qu'on aime ou non ce pays le jeu reste excellent dans quasiment tous ce qu'il fait.

    sosky : le level design est très changeant d'un chapitre à l'autre et je trouve qu’il est assez inégal, mais très loin d'être dégueulasse comme tu dis.
    zekk posted the 12/11/2025 at 11:02 PM
    Oui c'était entre lui et rebirth
    micheljackson posted the 12/11/2025 at 11:11 PM
    sosky +1
    phase1 posted the 12/11/2025 at 11:18 PM
    tripy73
    "car qu'on aime ou non ce pays le jeu reste excellent dans quasiment tous ce qu'il fait.

    C'est évident, pour peu que l'on se pense dessus et qu'on s'y connaisse un minimum en jeu vidéo.
    phase1 posted the 12/11/2025 at 11:20 PM
    tripy73
    *penche
    akinen posted the 12/11/2025 at 11:39 PM
    Pour moi oui. FF rebirth a été une purge à faire à 100% de tout ce qui était possible de faire en 1er run. Mal rythmé avec de la Motion capture idol tier des enfers. Une insulte à mon jrpg préféré après chrono trigger.

    Astro a été une fête maîtrisée de tous les instants.

    L’état de square et de la licence n’est que le reflet de la direction prise par tous les derniers épisodes.

    J’ai eu le même plaisir à faire Elden ring, son dlc, Silksong, DK Bananza, clair-obscur, baldur’s gate 3, Yakuza 7 et 8 et bien d’autre.

    Je suis donc en phase avec les retours dithyrambique concernant ces jeux.

    Heureusement que square a peu de prix. Manquerait plus qu’ils persistent indéfiniment dans leurs décisions catastrophiques concernant la licence FF. qu’ils laissent les GOTY au jeux qui font l’unanimité « relative ».

    J’espère que s’ils s’attaquent à chrono trigger, qu’ils feront un remake respectueux et sans le transformer en action RPG ou autre party game deguisé.
    kroseur posted the 12/11/2025 at 11:46 PM
    FF7 aurait du gagner, même si astro bot était très bon.
    guiguif posted the 12/11/2025 at 11:47 PM
    akinen Donc tu chie sur le jeu, mais tu l'as fait a 100% ?
    grundbeld posted the 12/11/2025 at 11:52 PM
    Évidemment qu’il le mérite. J’en vois beaucoup qui disent que non parce qu’ils auraient mis un jeu qu’ils ont préféré à la place. Je pense que vous confondez vos préférences personnelles et la qualité intrinsèque d’un jeu. Astrobot est un jeu bourré de qualités. Parler de titre immérité ce serait pour moi si genre il y avait eu des magouilles pour qu’un autre jeu se fasse voler le titre et que Astro avait été médiocre. C’est pas le cas. Donc Astro mérite ce titre. Il l’a pas volé.
    zekk posted the 12/12/2025 at 12:28 AM
    guiguif quand je lis certains, je me demande quand même s'ils ont déjà joué à l'original...
    bgame93 posted the 12/12/2025 at 12:30 AM
    Oui
    51love posted the 12/12/2025 at 01:48 AM
    tripy73 bien d'accord.

    D'ailleurs on avait lu avant sa sortie que Wukong allait etre un simple boss rush. Alors meme si le jeu excelle dans ce domaine, avec une centaine de boss aux patterns differents, bien animées, avec une superbe DA, et tres plaisant a combattre pour la tres grande majorité; on aurait pu s'attendre a un level design 'degueulasse', avec de pauvres couloirs qui font la liaison entre eux.

    Au final, il n'en est rien, le jeu propose l'exploration d'environnements aussi sublimes que plaisants a parcourir. Et meme si ça manque de finition, meme s'il y a des murs invisibles tres grossiers par moment, ça n'enleve rien qu'il y a eu un bcp de boulot dans ce domaine.

    Perso a part surtout une zone bien particulière, en cercle, ou il était possible de tomber facilement, j'ai trouvé globalement les environnements, le level design et l'exploration inspirée.
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:35 AM
    Oui clairement
    mrpopulus posted the 12/12/2025 at 05:53 AM
    Oui
    benichou posted the 12/12/2025 at 06:52 AM
    Clairement, je ne m’étais jamais autant amusé sur un jeu de plateforme depuis des années
    maxx posted the 12/12/2025 at 08:14 AM
    Oui
    tab posted the 12/12/2025 at 09:58 AM
    Un rafraîchissement, un jeu où on sent le plaisir des développeurs. Assez rare de nos jours. Donc oui merité
    ouken posted the 12/12/2025 at 10:23 AM
    akinen akinen
    nyseko posted the 12/12/2025 at 11:36 AM
    Les GOTY, c'est toujours relatif aux jeux sortie la même année donc certaines années, c'est assez simple de le gagner, d'autre c'est beaucoup plus serré.
    djfab posted the 12/12/2025 at 03:27 PM
    Oui, même si Black Myth Wukong aurait pu l'avoir aussi...
    tripy73 posted the 12/13/2025 at 04:17 PM
    51love : oui on était clairement très loin de ce que certains disaient sur le côté boss rush et autant la zone du premier chapitre était très scolaire niveau level design (servait à vendre le jeu aux investisseurs), autant les autres sont beaucoup plus recherchaient et avec un LD bien plus poussé.
    51love posted the 12/13/2025 at 04:20 PM
    tripy73 yep totalement a se demander si les mecs qui parlent le plus du level design ne sont pas allé au dela des premieres heures de jeu
    tripy73 posted the 12/13/2025 at 05:19 PM
    51love : je me pose la même question.
