Je viens tout juste de terminer Kingdom Hearts 3 en VF… et franchement, c’est un carnage dans le bon sens du terme. La dub est monstrueuse. Un immense bravo aux fans qui ont rendu ça possible !Forcément, ça m’a donné envie de créer une nouvelle bande-annonce pour leur rendre hommage, avec leur thème et une icône dédiée. Au passage, j’en ai profité pour refaire quasiment tous mes thèmes de lancement, et j’ai même ajouté quelques titres à la collection.ainsi que plusieurs vues : une vue de lancement, une vue de pause et une vue de sortie. Histoire que tout soit nickel du début à la fin.*Si vous avez découvert les deux premiers Kingdom Hearts sur PS2, vous vous souvenez certainement de son doublage français intégral, qui n’a malheureusement pas été reconduit pour le troisième opus principal de la série.De quoi peiner pas mal de monde, surtout celles et ceux qui ont grandi avec les voix françaises des personnages Disney. Mais des fans ont décidé de remédier à ce problème, à leur manière.Non, Donald Reignoux (Sora) et compagnie ne reprennent pas leurs rôles avec ce mod. Mais un groupe de fans s’est tout de même attelé à créer un doublage intégral en doublant tous les personnages de Kingdom Hearts 3.Un projet titanesque conduit par les créateurs du mod nommés Michiyo et Napstio, et qui a nécessité plus de trois ans de travail. Une traduction qui va même jusque dans des versions françaises de plusieurs chansons ! Prochaine cible Birth at sleep !