Je viens de vérifier mes jeux switch2 pour voir s'il y avais pas une mise a jour....
Et horreur, hitman se mets a jour, mais en réalité vous télécharger l'intégralité du jeux....
Pendant le téléchargement ça vous prends 103 go....
Je sais pas combien il pèsera la mise a jour finie, mais avant cette mise a jour, c'était 59 go....
J'espère un allègement du poids du jeux .....
Sinon la carte 1 to express va devenir une vraie nécessité....
posted the 11/16/2025 at 01:58 PM by cyr
Le téléchargement est finis. Ça s'installe. Verdict dans quelques minutes
Par contre oui, va falloir éviter d'avoir la mémoire trop remplies, sous peine de pas pouvoir effectuer la mise a jour....