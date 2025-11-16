Je viens de vérifier mes jeux switch2 pour voir s'il y avais pas une mise a jour....



Et horreur, hitman se mets a jour, mais en réalité vous télécharger l'intégralité du jeux....

Pendant le téléchargement ça vous prends 103 go....

Je sais pas combien il pèsera la mise a jour finie, mais avant cette mise a jour, c'était 59 go....



J'espère un allègement du poids du jeux .....



Sinon la carte 1 to express va devenir une vraie nécessité....