Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 167
visites since opening : 351754
cyr > blog
hitman (switch2)
Je viens de vérifier mes jeux switch2 pour voir s'il y avais pas une mise a jour....

Et horreur, hitman se mets a jour, mais en réalité vous télécharger l'intégralité du jeux....
Pendant le téléchargement ça vous prends 103 go....
Je sais pas combien il pèsera la mise a jour finie, mais avant cette mise a jour, c'était 59 go....

J'espère un allègement du poids du jeux .....

Sinon la carte 1 to express va devenir une vraie nécessité....
    posted the 11/16/2025 at 01:58 PM by cyr
    comments (4)
    olex posted the 11/16/2025 at 02:10 PM
    Sur PS5 avec la dernière fournée (même sur physique), tu te tapes 78 Go (!!) de téléchargement, qui ne compte en réalité que pour Hitman 3. Plus 35 Go supplémentaires pour le contenu annexe du 2 et les contrats/modes parus entre temps pour la WOA... Ça a ramené l'ensemble à 105 Go de mon côté sur PS5 après décompilation. Courage.
    cyr posted the 11/16/2025 at 02:16 PM
    olex la tu me rassure pas.....
    Le téléchargement est finis. Ça s'installe. Verdict dans quelques minutes
    suzukube posted the 11/16/2025 at 02:18 PM
    cyr C'est lourd 103 go O_o Qu'est ce que ca va être Call of Duty sur Switch 2
    cyr posted the 11/16/2025 at 02:47 PM
    suzukube olex après installation, le jeux pèse 53,5 go. Je suis rassuré.

    Par contre oui, va falloir éviter d'avoir la mémoire trop remplies, sous peine de pas pouvoir effectuer la mise a jour....
