Selon Insider Gaming (Tom Henderson & Mike Straw) donc pas n’importe qui :
- Valve ferait bien une GROSSE annonce software la semaine prochaine.
- Pour une sortie prévue d’ici mars 2026.
- Probablement pour accompagner le lancement de la nouvelle Steam Machine.
Nous y sommes
(putain si c'est pas ça, ça va chier)
-d'une part d'une puissance trop relative pour intéresser les joueurs avides pc config top next gen
-et d'autres parts un prix qui risque de piquer un peu pour que le grand public puisse plonger en masse.
La cible semble principalement être le geek avide de nouveautés.
Donc voir Half-Life 3 débarquer ce serait vraiment top pour elle
Sachant que le jeu sera pas exclusif à cette "console/PC" je vois pas en quoi ça aidera à la vendre. Je me demande si cette machine n'est pas tout simplement là pour concurrencer la PS5 Pro.
J'ai du mal à croire que ce soit un argument suffisant mais why not.
Ca va être le feu sur internet, le jour de l'annonce.
5 à 20 millions de vente facile.
Le combo parfait serait de sortir, la Steam Machine, Half-Life 3, et la nouvelle version de Steam OS pour les PC de bureau.
Ils vont se faire des couilles en or, bien qu'ils n'en aient pas besoin.
Ca vaut ce que ça vaut mais à mon avis pour qu'il se permette de l'officialisé à demi-mot quand même en étant catégorique il doit savoir des choses et c'est pas le seul.
Et là c'est un jeu VR encore
zekk c'est pas faux, ont est pas au niveau d'un GTA ou d'un Call of. Il fera sensation chez les "vieux" mais oui, t'as parfaitement raison de dire que le dernier opus (2D ont va dire) est sorti y'a trop longtemps, ça risque de porté préjudice a un potentiel vrai épisode 3. HL Alyx c'est 3 millions de ventes apparemment, à mettre en perspective avec le fait que ce soit un jeu exclu VR, mais pour du Half-Life c'est pas dingue. 3 millions serait pour beaucoup d'éditeur considéré comme un échec.
aggrekuma Faudra voir, BG3 a aussi relancé le RPG tour par tour occidental là où les FPS il en a à foison... Je me demande comment il peuvent casser le genre
zekk Je suis d'accord, même si je vais plutôt mesurer les propos. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'aura de Valve tout court. Leurs projets sont quasiment toujours synonymes de succès, les joueurs PC connaissent très bien Half Life et si GTA est aux joueurs consoles un must have, je pense qu'half life est aux joueurs PC la même chose.
Dans tous les cas, si la tumeur est fondée, je crois que 2025 restera l'une des années plus folles de l'histoire du JV. Claire Obscur qui créé la surprise, le retour des AA en force, MP4 qui débarque enfin, Hollow Knight 2 idem, la sortie de la Switch 2, l'annonce de la Steam Machine et maintenant l'annonce de Half Life 3, c'est quoi cette année de folie
Et puis c'est pas le seul :
"Selon Gabe Follower, un créateur de contenu pour Counter-Strike 2 qui a correctement divulgué des informations sur Deadlock (le prochain jeu de tir multijoueur à la troisième personne/MOBA du studio en cours de développement), Half-Life 3, dont le nom de code est HLX, sera toujours annoncé avant la fin de l'année. Un autre initié de Valve, Tyler McVicker, qui a divulgué certains détails sur Half-Life: Alyx, a déclaré dans un stream Twitch qu'il s'attendait à ce que la nouvelle soit annoncée dans les deux à trois prochaines semaines."
En plus la sortie du premier half life c'était le 19 novembre 1998 donc c'est bientôt aussi pour le clin d'oeil.
Ca commence à faire beaucoup je trouve
ziggourat Le dernier prochain hors Alyx date de quand ? faut pas oublier que tu as une nouvelle génération de joueur PC qui se créé et qui n'ont pas spécialement joué à Half-life sur console à voir s'ils suivront.