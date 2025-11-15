profile
Half-Life 3 : l'heure serait vraiment venue, ça y est ?
Jeux Video
Selon Insider Gaming (Tom Henderson & Mike Straw) donc pas n’importe qui :

- Valve ferait bien une GROSSE annonce software la semaine prochaine.
- Pour une sortie prévue d’ici mars 2026.
- Probablement pour accompagner le lancement de la nouvelle Steam Machine.

Nous y sommes


(putain si c'est pas ça, ça va chier)
    wolfheart, newtechnix, kisukesan, adamjensen, kujiraldine, junaldinho, tripy73, metroidvania
    posted the 11/15/2025 at 09:09 AM by shanks
    comments (35)
    wolfheart posted the 11/15/2025 at 09:14 AM
    GTA et Half life la même année ????
    mrvince posted the 11/15/2025 at 09:16 AM
    Tu vas être déçus.
    newtechnix posted the 11/15/2025 at 09:26 AM
    Pour lancer la Steam machine ils auront bien besoin de ça parce que la console PC a le cul entre deux chaises:
    -d'une part d'une puissance trop relative pour intéresser les joueurs avides pc config top next gen
    -et d'autres parts un prix qui risque de piquer un peu pour que le grand public puisse plonger en masse.

    La cible semble principalement être le geek avide de nouveautés.

    Donc voir Half-Life 3 débarquer ce serait vraiment top pour elle
    aggrekuma posted the 11/15/2025 at 09:27 AM
    Ma théorie : ils vont annoncer le prix des machines, mais vu que ça risque de d'être un poil plus cher que les "concurrents", ils annoncent Half Life 3 pour étouffer les potentielles critiquent sur le prix, surtout si le jeu est offert avec la console.
    cyr posted the 11/15/2025 at 09:34 AM
    Je prends du pop corn.
    cail2 posted the 11/15/2025 at 09:34 AM
    newtechnix
    Sachant que le jeu sera pas exclusif à cette "console/PC" je vois pas en quoi ça aidera à la vendre. Je me demande si cette machine n'est pas tout simplement là pour concurrencer la PS5 Pro.
    goldmen33 posted the 11/15/2025 at 09:34 AM
    "d’ici mars 2026" ça serait aussi rapide ?
    aggrekuma posted the 11/15/2025 at 09:39 AM
    cail2 si le jeu est offert au lancement de la console sans surcoût, ça peut aider certains à faire leur choix
    newtechnix posted the 11/15/2025 at 09:39 AM
    cail2 le jeu sera offert
    cail2 posted the 11/15/2025 at 09:47 AM
    aggrekuma newtechnix
    J'ai du mal à croire que ce soit un argument suffisant mais why not.
    kisukesan posted the 11/15/2025 at 10:00 AM
    Il n'y a pas un insider qui parlait d'un événement qui allait éclipser le report de GTA 6 la semaine prochaine ? C'est probablement ça en effet
    kikoo31 posted the 11/15/2025 at 10:19 AM
    je veux un blog ou Shanks pete un cable si c est pas le cas
    adamjensen posted the 11/15/2025 at 10:19 AM
    Perso, j'y crois toujours.
    Ca va être le feu sur internet, le jour de l'annonce.
    5 à 20 millions de vente facile.
    Le combo parfait serait de sortir, la Steam Machine, Half-Life 3, et la nouvelle version de Steam OS pour les PC de bureau.
    Ils vont se faire des couilles en or, bien qu'ils n'en aient pas besoin.
    weik posted the 11/15/2025 at 10:21 AM
    Julien chièze l'a carrément annoncé sur une de ses vidéos de la steam machine qu'un nouveau jeu half life était sur le point d'être annoncé dans les prochains jours avec une communication en plusieurs temps de Valve avec le hardware en premier.

    Ca vaut ce que ça vaut mais à mon avis pour qu'il se permette de l'officialisé à demi-mot quand même en étant catégorique il doit savoir des choses et c'est pas le seul.

    Et là c'est un jeu VR encore
    zekk posted the 11/15/2025 at 10:22 AM
    Je pense qu'on sur estime l'aura actuel de la licence, attention je ne dis pas que les half-life ne sont pas de grande jeux, mais ils sont sorti il y a tellement longtemps qu'une bonne partie des joueurs ne connaissent la licence que de non ou pas du tout
    romgamer6859 posted the 11/15/2025 at 10:26 AM
    le jeu au launch de la steam machine, ce serait logique.
    naoshige11 posted the 11/15/2025 at 10:29 AM
    weik si c'est du niveau d'HL Alyx, perso je prend.
    zekk c'est pas faux, ont est pas au niveau d'un GTA ou d'un Call of. Il fera sensation chez les "vieux" mais oui, t'as parfaitement raison de dire que le dernier opus (2D ont va dire) est sorti y'a trop longtemps, ça risque de porté préjudice a un potentiel vrai épisode 3. HL Alyx c'est 3 millions de ventes apparemment, à mettre en perspective avec le fait que ce soit un jeu exclu VR, mais pour du Half-Life c'est pas dingue. 3 millions serait pour beaucoup d'éditeur considéré comme un échec.
    punish62230 posted the 11/15/2025 at 10:30 AM
    Counter-Strike Battle Royale
    aggrekuma posted the 11/15/2025 at 10:36 AM
    zekk je pense qu'on risque d'avoir le même effet que Baldur's Gate III : veille licence endormie mais qui revient avec une nouvelle proposition qui casse son genre et ramène un tout nouveau public
    zekk posted the 11/15/2025 at 10:41 AM
    naoshige11 Exactement

    aggrekuma Faudra voir, BG3 a aussi relancé le RPG tour par tour occidental là où les FPS il en a à foison... Je me demande comment il peuvent casser le genre
    supasaiyajin posted the 11/15/2025 at 10:42 AM
    Autant j'ai bien aimé Half Life, autant je capte pas la hype de fou autour de cette licence.
    ziggourat posted the 11/15/2025 at 10:45 AM
    weik Si Julien Chieze l'a annoncé, je pense qu'on peut commencer à avoir des doutes sur cette rumeur

    zekk Je suis d'accord, même si je vais plutôt mesurer les propos. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'aura de Valve tout court. Leurs projets sont quasiment toujours synonymes de succès, les joueurs PC connaissent très bien Half Life et si GTA est aux joueurs consoles un must have, je pense qu'half life est aux joueurs PC la même chose.

    Dans tous les cas, si la tumeur est fondée, je crois que 2025 restera l'une des années plus folles de l'histoire du JV. Claire Obscur qui créé la surprise, le retour des AA en force, MP4 qui débarque enfin, Hollow Knight 2 idem, la sortie de la Switch 2, l'annonce de la Steam Machine et maintenant l'annonce de Half Life 3, c'est quoi cette année de folie
    weik posted the 11/15/2025 at 11:12 AM
    Après il a pas utilisé ses "pincettes de rigueur", il à l'air sûr de lui pour un truc aussi gros il se mouillerait pas autant à mon avis.

    Et puis c'est pas le seul :

    "Selon Gabe Follower, un créateur de contenu pour Counter-Strike 2 qui a correctement divulgué des informations sur Deadlock (le prochain jeu de tir multijoueur à la troisième personne/MOBA du studio en cours de développement), Half-Life 3, dont le nom de code est HLX, sera toujours annoncé avant la fin de l'année. Un autre initié de Valve, Tyler McVicker, qui a divulgué certains détails sur Half-Life: Alyx, a déclaré dans un stream Twitch qu'il s'attendait à ce que la nouvelle soit annoncée dans les deux à trois prochaines semaines."

    En plus la sortie du premier half life c'était le 19 novembre 1998 donc c'est bientôt aussi pour le clin d'oeil.

    Ca commence à faire beaucoup je trouve
    aggrekuma posted the 11/15/2025 at 11:13 AM
    zekk si j'étais Valve, je sortirais le jeu uniquement si je sais que ma nouvelle proposition va renouveler le genre FPS. Donc j'ai confiance en ce qui vont proposer si ils l'annoncent
    altendorf posted the 11/15/2025 at 11:17 AM
    Alors peut-être ?
    pcsw2 posted the 11/15/2025 at 11:31 AM
    Putains ce serais tellement bon , il ferais voir comment on fait un fps pour la 3 ème fois , en tout cas c'est serais Day one
    cyr posted the 11/15/2025 at 11:34 AM
    Ça serais bien de faire une compile des 2 premier, sur tous les support. Je sais ce que c'est. Mais beaucoup de gens qui on commencé le jeux vidéo il y a 10 ans ignore ce que c'est....
    patrickleclairvoyant posted the 11/15/2025 at 11:36 AM
    Soit c’est HL3 soit Left 4 Dead 3.
    junaldinho posted the 11/15/2025 at 11:42 AM
    Je mets une pièce sur HL3. Les rumeurs vont dans ce sens pour une sortie rapide après le trailer. Ça va être fou pour des anciens joueurs qui attendent désespérément la suite depuis 20 ans
    jeanouillz posted the 11/15/2025 at 11:49 AM
    Half-life 2.6
    zekk posted the 11/15/2025 at 11:58 AM
    aggrekuma si les les "si j'étais" dans l'industrie étaient réels, on ne serait pas en train de râler de cette gen . Je ne dis pas qu'ils n'ont vont pas révolutionner le genre, je n'en sais rien, mais pour le moment il n'y a aucune garantie.

    ziggourat Le dernier prochain hors Alyx date de quand ? faut pas oublier que tu as une nouvelle génération de joueur PC qui se créé et qui n'ont pas spécialement joué à Half-life sur console à voir s'ils suivront.
    metroidvania posted the 11/15/2025 at 12:33 PM
    Faites nous aussi des remakes d anciens half life
    mithrandir posted the 11/15/2025 at 12:51 PM
    Si le moment est vraiment venu, ils vont tout casser ! Par contre si c'est exclu à leur prochaine machine, je serais vraiment mais vraiment deg
    aggrekuma posted the 11/15/2025 at 01:13 PM
    zekk ça c'est sur, mais j'espère qu'ils vont pas proposer un fps classique. Ils ont le luxe de proposer une nouvelle approche, même si il y a des chances que ça ne marche pas. Je suis donc ultra curieux de ce qu'ils vont proposer. Peut-être que le jeu sera également jouable via le nouveau casque qui sait.
    evasnake posted the 11/15/2025 at 01:22 PM
    Bridge Constructor Portal Remaster
