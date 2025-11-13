Voici les résultats du sondage sur votre plate-forme de jeu préférée sur Strawpoll, avec un seul choix possible. Merci aux 162 votants :



PC fixe/portable 28,4% (46 Voix)



Nintendo Switch 2 24,69% (40 Voix)



Playstation 5 23,46% (38 Voix)



Xbox Series 7,41% (12 Voix)



Consoles des générations précédentes 4,32% (7 Voix)



Nintendo Switch 3,7% (6 Voix)



Steam Deck/PC Hybrides 3,09% (5 Voix)



Playstation 4 1,85% (3 Voix)



Autres 1,85% (3 Voix)



Smartphone 0,62% (1 Voix)



Xbox One 0,62% (1 Voix)



Cloud Gaming 0% (0 Voix)



Si on regroupe les choses :

Les consoles représentent 66.05%

Le PC 31.49%

Autres 2.46%



Si on détaille les consoles, le PC est la première plate-forme :

PC 31.49%

Nintendo 28.39%

Sony 25.31%

Xbox 8.03%



Le smartphone semble être boudé ou réduit à une consommation secondaire

Quelques-uns font de la résistance en étant sur des consoles antérieures à la PS4/Switch/Xbox One

Le PC fixe semble séduire de plus en plus