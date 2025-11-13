Voici les résultats du sondage sur votre plate-forme de jeu préférée sur Strawpoll, avec un seul choix possible. Merci aux 162 votants :
PC fixe/portable 28,4% (46 Voix)
Nintendo Switch 2 24,69% (40 Voix)
Playstation 5 23,46% (38 Voix)
Xbox Series 7,41% (12 Voix)
Consoles des générations précédentes 4,32% (7 Voix)
Nintendo Switch 3,7% (6 Voix)
Steam Deck/PC Hybrides 3,09% (5 Voix)
Playstation 4 1,85% (3 Voix)
Autres 1,85% (3 Voix)
Smartphone 0,62% (1 Voix)
Xbox One 0,62% (1 Voix)
Cloud Gaming 0% (0 Voix)
Si on regroupe les choses :
Les consoles représentent 66.05%
Le PC 31.49%
Autres 2.46%
Si on détaille les consoles, le PC est la première plate-forme :
PC 31.49%
Nintendo 28.39%
Sony 25.31%
Xbox 8.03%
Le smartphone semble être boudé ou réduit à une consommation secondaire
Quelques-uns font de la résistance en étant sur des consoles antérieures à la PS4/Switch/Xbox One
Le PC fixe semble séduire de plus en plus
11/13/2025
Pour moi c'est le combo PC + Nintendo même si avec cette Switch 2 ça risque de n'être plus que les exclus Nintendo (quand elles sortiront) et quelques jeux indés.
Fin 2023 j'ai vendu ma ps5 et switch et je me suis monté un pc. J'en suis tres content
Le PC n'est pas un développeur de jeux, dommage de pas filer sa tune à un constructeur mais aussi développeur qui nous font rêver avec des Uncharted, Zelda, Indiana Jones, etc....
Uniquement mon avis, chacun joue à ce qu'il veut évidemment
Aussi, j’ai pas l’profil pour rester à mon bureau et jouer sur PC. Le jv c’est dans le salon, sur grand écran et la majorité du temps avec ma femme
Je ne vois pas pourquoi car tous les jeux jap sortent sur steam.
shambala93 akinen C'est même l'inverse, t'as plus de jeux japs sur PC, que ce soit au global (émulation) ou sur Steam (ce qui est logique puisqu'il y a pas de générations). Et si t'as un PC dédié au jeu il peut très bien allé sur la TV exclusivement, t'es pas non plus obligé de brancher ta console sur ton bureau, il est mauvais cet argument, en 2025 t'as carrément des PC qui embarquent l'écran comme le Steam Deck (seule console, si on l'a prend comme telle, qui te fera tourner tous les Xenos en français d'ailleurs).
En Day one c'est souvent la catastrophe et très mal opti! Par contre avec des promos et quelques années après c'est parfait pour garder des jeux dans les meilleurs conditions dans le temps.
Sinon je préfère une console sur grand écran et Dolby sans prise de tête avec les settings
Ce n’est pas vrai, il y a des cartons sur steam, des échecs, comme sur consoles.