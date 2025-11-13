profile
Résultats du sondage de votre plate-forme préférée
Voici les résultats du sondage sur votre plate-forme de jeu préférée sur Strawpoll, avec un seul choix possible. Merci aux 162 votants :

PC fixe/portable 28,4% (46 Voix)

Nintendo Switch 2 24,69% (40 Voix)

Playstation 5 23,46% (38 Voix)

Xbox Series 7,41% (12 Voix)

Consoles des générations précédentes 4,32% (7 Voix)

Nintendo Switch 3,7% (6 Voix)

Steam Deck/PC Hybrides 3,09% (5 Voix)

Playstation 4 1,85% (3 Voix)

Autres 1,85% (3 Voix)

Smartphone 0,62% (1 Voix)

Xbox One 0,62% (1 Voix)

Cloud Gaming 0% (0 Voix)

Si on regroupe les choses :
Les consoles représentent 66.05%
Le PC 31.49%
Autres 2.46%

Si on détaille les consoles, le PC est la première plate-forme :
PC 31.49%
Nintendo 28.39%
Sony 25.31%
Xbox 8.03%

Le smartphone semble être boudé ou réduit à une consommation secondaire
Quelques-uns font de la résistance en étant sur des consoles antérieures à la PS4/Switch/Xbox One
Le PC fixe semble séduire de plus en plus
https://strawpoll.com/40Zm4AV0lga/results
    toni, ouken, kevinmccallisterrr
    posted the 11/13/2025 at 08:34 AM by khazawi
    comments (23)
    ouken posted the 11/13/2025 at 08:38 AM
    logique
    midomashakil posted the 11/13/2025 at 08:41 AM
    avec cette daube gen beaucoup des joueurs réfléchit de migrer vers le pc
    judebox posted the 11/13/2025 at 08:54 AM
    Ça fait bien longtemps que je suis sur PC et c'est cool de voir depuis quelques années que ce n'est plus juste la plateforme d'arrière plan.

    Pour moi c'est le combo PC + Nintendo même si avec cette Switch 2 ça risque de n'être plus que les exclus Nintendo (quand elles sortiront) et quelques jeux indés.
    cyr posted the 11/13/2025 at 09:04 AM
    midomashakil rien que le faite de pouvoir jouer en ligne sans devoir prendre un abonnement.....
    malroth posted the 11/13/2025 at 09:09 AM
    J'ai pas voté car pas vu mais j'aurai voté PC

    Fin 2023 j'ai vendu ma ps5 et switch et je me suis monté un pc. J'en suis tres content
    pcsw2 posted the 11/13/2025 at 09:21 AM
    De meme j'ai acheté un pc en 2023 et c'est devenu ma plate-forme principale apres 40 année de console .
    leonsilverburg posted the 11/13/2025 at 10:04 AM
    judebox se priver du jeu physique, une véritable régression.

    Le PC n'est pas un développeur de jeux, dommage de pas filer sa tune à un constructeur mais aussi développeur qui nous font rêver avec des Uncharted, Zelda, Indiana Jones, etc....
    Uniquement mon avis, chacun joue à ce qu'il veut évidemment
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 10:06 AM
    Neo Geo ou rien !!
    judebox posted the 11/13/2025 at 10:11 AM
    leonsilverburg Pas bien compris ton message mais on peut dire que Nintendo est actuellement en régression sur le jeu physique oui. Pour les autres plateformes, surtout le pc, ça fait effectivement un bail que c'est engagé
    leonsilverburg posted the 11/13/2025 at 10:13 AM
    judebox m'en parle pas, les GKC ça me fruste de fou....Surtout après une Switch 1, reine du jeu physique !
    akinen posted the 11/13/2025 at 10:39 AM
    Perso, les jeux japs sont ma priorité donc console oblige. Surtout que les meilleurs studios se partagent le lead chez Sony et Nintendo. Avoir les 2 consoles est un must pour le jrpg.

    Aussi, j’ai pas l’profil pour rester à mon bureau et jouer sur PC. Le jv c’est dans le salon, sur grand écran et la majorité du temps avec ma femme
    shambala93 posted the 11/13/2025 at 11:24 AM
    akinen
    Je ne vois pas pourquoi car tous les jeux jap sortent sur steam.
    5120x2880 posted the 11/13/2025 at 11:40 AM
    leonsilverburg Il est physiquement plus sûr d'avoir un jeu sur un NAS ou sur un serveur, que tes arrières petits enfants pourront lancer dans 100 ans, tout ce qui s'use est voué à disparaître.

    shambala93 akinen C'est même l'inverse, t'as plus de jeux japs sur PC, que ce soit au global (émulation) ou sur Steam (ce qui est logique puisqu'il y a pas de générations). Et si t'as un PC dédié au jeu il peut très bien allé sur la TV exclusivement, t'es pas non plus obligé de brancher ta console sur ton bureau, il est mauvais cet argument, en 2025 t'as carrément des PC qui embarquent l'écran comme le Steam Deck (seule console, si on l'a prend comme telle, qui te fera tourner tous les Xenos en français d'ailleurs).
    ootaniisensei posted the 11/13/2025 at 11:42 AM
    akinen 99% des jeux japs sont sur Steam aujourd'hui, et ceux qui sortent pas sur Steam sortent sur Switch d'ailleurs y'a même un jeu Junji Ito Maniacs qui est sorti que sur Steam cette semaine
    yukilin posted the 11/13/2025 at 12:38 PM
    Jamais joué sur PC et je pense sue ça ne sera jamais le cas.
    grundbeld posted the 11/13/2025 at 12:40 PM
    yukilin Tu as une personnalité. C’est une très bonne chose.
    kakazu posted the 11/13/2025 at 12:53 PM
    Je suis étonné de voir autant de joueurs sur PC ici, je pensais que la plupart jouaient sur consoles. C'est une bonne chose que le PC redevienne sur le devant de la scène
    ootaniisensei posted the 11/13/2025 at 01:19 PM
    kakazu On est beaucoup à avoir migré sur PC depuis les politiques du multi plateforme. Et je regrette absolument pas d'avoir migré, je me vois plus du tout repassé sur console (hors Nintendo)
    pcsw2 posted the 11/13/2025 at 01:38 PM
    Quelque soit la première plate-forme enfin de compte c'est qui compte c'est que chacun y trouve son compte
    yukilin posted the 11/13/2025 at 05:06 PM
    grundbeld : Je pense que le jeu sur Pc a son intérêt et des avantages, c'est juste que je n'y trouve pas mon intérêt. Mais je respecte tous les supports, du moment qu'on ne prend pas les joueurs pour des cons
    zoske posted the 11/13/2025 at 05:28 PM
    Pour moi le PC c'est surtout une plateforme de deuxième vie pour les jeux.

    En Day one c'est souvent la catastrophe et très mal opti! Par contre avec des promos et quelques années après c'est parfait pour garder des jeux dans les meilleurs conditions dans le temps.

    Sinon je préfère une console sur grand écran et Dolby sans prise de tête avec les settings
    shambala93 posted the 11/13/2025 at 05:53 PM
    zoske
    Ce n’est pas vrai, il y a des cartons sur steam, des échecs, comme sur consoles.
    jaysennnin posted the 11/13/2025 at 06:11 PM
    la participation est faible, ce sondage aurait du être mis sur la homepage
