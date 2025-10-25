...se soit bien vendu parce que c'est du tour par tour."Bien sûr, Clair Obscur : Expedition 33 est sorti cette année, et il a été très bien accueilli par les fans et les médias. Mais je me souviens, exactement comme vous l'avez dit dans votre question, avoir ressenti la même chose en le voyant: "OK, ce qu'ils ont fait avec leur jeu, je me souviens l'avoir fait il y a un bon moment avec Lightning Returns...".Il semble utiliser un système similaire au nôtre.En parlant de Clair Obscur, je pense qu'il est facile de trop se focaliser sur les mécaniques. Évidemment, c'est un événement majeur de l'industrie du jeu vidéo cette année, donc c'est un point essentiel à souligner. Il s'inscrit dans la tradition des JRPG, c'est un jeu au tour par tour, mais il ajoute toutes sortes de mécaniques plus axées sur l'action, comme la garde précise, la parade, etc.C'est clairement ce qui fait de ce jeu un bon jeu, mais je ne pense pas qu'il faille trop s'y attarder. Je pense que si c'est un si bon jeu, c'est parce que tout est parfaitement équilibré et que chaque aspect est parfaitement réalisé. En tant que créateur de jeux, et en tant que personne qui s'intéresse à la façon dont les gens apprécient les jeux, je ne veux pas qu'ils se focalisent sur le fait que "c'est un JRPG, il utilise ces mécanismes donc c'est pour ça qu'il est populaire".Je pense que ce n'est pas une question de faire un jeu de type JRPG, d'y intégrer ces mécanismes donc il se vendra. Ce n'est pas le cas.C'est parce que c'est un produit tellement complet. Je serais vraiment ravi que les gens apprécient et respectent ce jeu pour ces qualités, plutôt que simplement parce qu'il utilise cette approche du JRPG."