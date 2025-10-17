profile
La Xbox Full Screen Experience est dispo sur n'importe quel PC
En changeant une clé registre, on peut rendre compatible n'importe quel PC avec la FullScreen Experience de l'application Xbox et bénéficier des optimisations Gaming même en dehors d'une ROG Xbox Ally dès aujourd'hui.

Otakugame.fr - https://otakugame.fr/tuto-comment-avoir-le-windows-special-gaming-sur-la-rog-ally-z1-extreme/
    junaldinho, link49
    posted the 10/17/2025 at 05:36 PM
    comments (13)
    romgamer6859 posted the 10/17/2025 at 05:38 PM
    Intéressant pour ceux qui veulent un pc gaming uniquement dédié à cela.
    escobar posted the 10/17/2025 at 05:39 PM
    Ton lien est dead copain
    suzukube posted the 10/17/2025 at 05:40 PM
    romgamer6859 En plus, c'est juste une mise à jour de Windows 11. La prochaine mise à jour de Windows quoi. Mais elle est déjà dispo !

    escobar Merci j'ai retiré l'emoji dans l'URL car je n'aime pas ça mais j'ai corrigé xD !

    EDIT : Pire que ca j'avais mis l'URL en nom de la source lol
    skuldleif posted the 10/17/2025 at 05:42 PM
    donc ca devient possible maintenant https://www.gamekyo.com/blog_article480647.html
    liquidus posted the 10/17/2025 at 05:42 PM
    Il n'y a pas de véritables optimisations, l'expérience se contente juste de fermer les applications qui tournent en fond quand on active le mode.
    bennj posted the 10/17/2025 at 05:51 PM
    liquidus ben du coup c'est ce qu'on appelle de l'optimisation ^^
    gat posted the 10/17/2025 at 06:00 PM
    Une console PC au poil qui va s’améliorer au fil du temps. What else ?
    heracles posted the 10/17/2025 at 06:18 PM
    Donc n'importe quel pc devient une "véritable" Xbox quoi
    liquidus posted the 10/17/2025 at 06:28 PM
    bennj C'est du désencombrement de surface. En gros ils ont simplement automatisé ce qu’un utilisateur un peu soigneux peut déjà faire lui même sous Windows 11 et sans avoir besoin de cette version

    C’est juste un Windows mis au régime sec, pas un système optimisé pour le jeu.
    bennj posted the 10/17/2025 at 06:35 PM
    liquidus la finalité c'est quoi ? que tu gagnes des perfs, ou en batterie. Et là dessus c'est le cas. C'est toujours basé sur du W11 qui n'est pas un OS dédié uniquement au jeu comme son console. Tu ne peux pas donc faire de miracle, mais rien qu'avec ses optimisations c'est déjà de pris si ton PC n'est là que pour jouer On va pas cracher dans la soupe pour un truc gratos.
    jaysennnin posted the 10/17/2025 at 06:52 PM
    romgamer6859 suzukube skuldleif bennj gat heracles

    ça me rappelle un peu le mode windows mediacenter de xp qui tournait sous certains devices spécifiques, avec une interface qui lui était propre, je ne sais pas si vous vous en souvenez
    romgamer6859 posted the 10/17/2025 at 06:55 PM
    jaysennnin ça date oui
    liquidus posted the 10/17/2025 at 07:00 PM
    bennj Oui c’est toujours bon à prendre quelques gains en perf et en batterie surtout si c’est juste pour jouer. Mais faut rester honnête : ce n’est pas une vraie refonte, c’est une rustine. On est sur un Windows 11 classique qui lance l’app Xbox (la même qu’on a déjà) en plein écran, sans que l’interface ait été repensée en profondeur.

    C’est pratique, c’est un peu plus clean, mais ce n’est pas le “Windows optimisé pour le gaming” que Phil Spencer évoquait au moment de l'annonce de la console.

    C’est une bonne automatisation, pas une transformation. Rien de honteux mais rien de révolutionnaire non plus. Après c'est peut être le début de quelque chose qui pourra évoluer avec le temps, je ne le nie pas
