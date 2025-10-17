En changeant une clé registre, on peut rendre compatible n'importe quel PC avec la FullScreen Experience de l'application Xbox et bénéficier des optimisations Gaming même en dehors d'une ROG Xbox Ally dès aujourd'hui.
C’est juste un Windows mis au régime sec, pas un système optimisé pour le jeu.
ça me rappelle un peu le mode windows mediacenter de xp qui tournait sous certains devices spécifiques, avec une interface qui lui était propre, je ne sais pas si vous vous en souvenez
C’est pratique, c’est un peu plus clean, mais ce n’est pas le “Windows optimisé pour le gaming” que Phil Spencer évoquait au moment de l'annonce de la console.
C’est une bonne automatisation, pas une transformation. Rien de honteux mais rien de révolutionnaire non plus. Après c'est peut être le début de quelque chose qui pourra évoluer avec le temps, je ne le nie pas