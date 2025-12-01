News Jeux

Regardez la bande-annonce d’annonce de Avatar Legends: The Fighting Game (titre provisoire), un futur jeu de combat d’action basé sur la célèbre franchise Avatar, développé par Gameplay Group International en collaboration avec Paramount.



Avatar Legends: The Fighting Game est prévu pour une sortie ultérieure sur Steam, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.



Les fonctionnalités et mécaniques de jeu seront annoncées prochainement.