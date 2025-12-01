News Jeux
Regardez la bande-annonce d’annonce de Avatar Legends: The Fighting Game (titre provisoire), un futur jeu de combat d’action basé sur la célèbre franchise Avatar, développé par Gameplay Group International en collaboration avec Paramount.
Avatar Legends: The Fighting Game est prévu pour une sortie ultérieure sur Steam, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.
Les fonctionnalités et mécaniques de jeu seront annoncées prochainement.
posted the 10/12/2025 at 07:43 PM by aggrekuma
Les fans de baston, ils ont des tonnes de jeu de bien meilleure qualité de disponibles
Les fans de Avatar, ils auraient sûrement préféré un jeu solo de qualité, plutôt qu'un jeu de baston.
Etrange choix, surtout avec 2XKO / Tokon qui ont également ce côté "comics / cell shading" visuellement.
Je leur souhaite de réussir à s'imposer, on verra les mécaniques de jeu déjà, pour se faire un avis sur ce que les devs ont en tête.