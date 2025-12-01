PIXEL CULTURE
Premier trailer pour Avatar Legends: The Fighting Game
News Jeux


Regardez la bande-annonce d’annonce de Avatar Legends: The Fighting Game (titre provisoire), un futur jeu de combat d’action basé sur la célèbre franchise Avatar, développé par Gameplay Group International en collaboration avec Paramount.

Avatar Legends: The Fighting Game est prévu pour une sortie ultérieure sur Steam, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Les fonctionnalités et mécaniques de jeu seront annoncées prochainement.
IGN - https://www.youtube.com/watch?v=nboz6eLKoaQ
    e3ologue posted the 10/12/2025 at 07:48 PM
    Enfin, en espérant que ça soit pas trop pourri.
    mercure7 posted the 10/12/2025 at 07:51 PM
    La vraie question étant : à qui s'adresse ce jeu ?

    Les fans de baston, ils ont des tonnes de jeu de bien meilleure qualité de disponibles

    Les fans de Avatar, ils auraient sûrement préféré un jeu solo de qualité, plutôt qu'un jeu de baston.

    Etrange choix, surtout avec 2XKO / Tokon qui ont également ce côté "comics / cell shading" visuellement.

    Je leur souhaite de réussir à s'imposer, on verra les mécaniques de jeu déjà, pour se faire un avis sur ce que les devs ont en tête.
