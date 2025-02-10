profile
Final Fantasy VII Rebirth
FFVII Rebirth: Le systeme de combat comme base pour d'autres jeux ?
Dans une interview pour Easy Allies, Naoki Hamaguchi dit qu'ils n'utiliseront pas exactement le même système de combat de FF7 Remake dans les futurs jeux, mais ils pourraient l'utiliser comme base pour évoluer et créer quelque chose de nouveau.

"Je pense qu'il est tout à fait possible de m'inspirer du système de combat de FF7 Remake et d'en faire une évolution. Je pense qu'il est possible d'utiliser quelque chose de ce genre, mais je ne pense pas utiliser exactement le même format."

Le systeme de combat de Remake/Rebirth etant une totale réussite, ce serait une bonne chose.

https://x.com/Genki_JPN/status/1973574898242183348
