- The Year of the Ninja -
profile
52
Likes
Likers
Who likes this ?
marchand2sable
articles : 804
804
visites since opening : 2198325
2198325
marchand2sable > blog
> blog
Votre avis sur le State of Play du TGS 2025
tags :
1
Like
Who likes this ?
tynokarts
posted the 09/24/2025 at 09:41 PM by
marchand2sable
comments (
40
)
shambala93
posted
the 09/24/2025 at 09:42 PM
Très sympathique et le retour des humains c’est cool.
Crimson désert, j’espère qu’ils vont assurer !
iglooo
posted
the 09/24/2025 at 09:42 PM
Limite un N-Direct moisi des familles c'est mieux.
yanssou
posted
the 09/24/2025 at 09:42 PM
2 esclu, une manette collector et des enceintes
Heureusement il y a Wolverine.
adamjensen
posted
the 09/24/2025 at 09:43 PM
C'était regardable, mais à part Deus Ex Remastered, Crimson Desert, Wolverine, et encore, c'était à chier.
chronokami
posted
the 09/24/2025 at 09:43 PM
sympathique
nightguyver
posted
the 09/24/2025 at 09:43 PM
tres bon meme si la quasi totalité sort aussi ailleurs ,mais c'etait vraiment bon!
d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ça bouchonne salement pour janvier , fevrier et mars ! bordel ils ont tout sortis durant ces mois là !
soulsassassin
posted
the 09/24/2025 at 09:44 PM
Catastrophe une pub pour un HP dans un SOP elle est loin la gloire de playstation
zekk
posted
the 09/24/2025 at 09:44 PM
Des jeux sympathique mais en terme d'exclu heureusement qu'Aros et Wolverine sont là
pcsw2
posted
the 09/24/2025 at 09:44 PM
J'ai bien aimé merite un 80 sur metacritic
ravyxxs
posted
the 09/24/2025 at 09:45 PM
Je me suis endormi malheureusement, puis réveillé à la transition de la manette GOW à Wolverine. Je vais regarder le show demain.
fan2jeux
posted
the 09/24/2025 at 09:45 PM
Heureusement qu'il y avait wolverine a la fin parce que sinon je me suis ennuyer.
taiko
posted
the 09/24/2025 at 09:45 PM
Très moyen.
Saros est en fait returnal 2 (que j'ai aimé mais bon). Et reste wolverine...
Et entre y'avait pas grand chose
walterwhite
posted
the 09/24/2025 at 09:46 PM
Très bon
taiko
posted
the 09/24/2025 at 09:47 PM
adamjensen
deus ex c'est une honte le taf qu'ils ont fait pour un tel jeu. Il méritait un vrai remaster.
altendorf
posted
the 09/24/2025 at 09:47 PM
Top
nicolasgourry
posted
the 09/24/2025 at 09:47 PM
Bon point, pas mal de date.
Le rythme pas trop mal, pas grand chose qui m'intéresse, mais il y a eu Saros qui m'a donné envie et Nioh 3 une licence sympa, par contre Wolverine ma pas donné envie du tout.
keiku
posted
the 09/24/2025 at 09:47 PM
une conf xbox soupoudrer d'un state of remaster
ouken
posted
the 09/24/2025 at 09:48 PM
Rien qui m'intéresse a pas la maj de GT le reste mouai pas ouf, conf a oublier
guiguif
posted
the 09/24/2025 at 09:48 PM
Mouif
marchand2sable
posted
the 09/24/2025 at 09:48 PM
Ça manquait d’un petit God of War dommage. L’absence de RE9 est en revanche inattendue, ça promet du très lourd ce dimanche.
aozora78
posted
the 09/24/2025 at 09:50 PM
SAROS
va arriver vite et je suis trop hype, c'est le jeu avec le gameplay le plus prometteur parmis les jeux qu'on a vu.
Marvel's Wolverine
semble être un Uncharted bourrin donc ça me plait.
Le jeu des créateur de Disco Elyseum
Let it Die Inferno
qui a l'air de faire evoluer leur formule dans le bon sens.
Et une jolie MAJ pour les fan de
Gran Turismo 7
.
Mais les trailers des enceintes, des remasters éclatés et de NiOH 3 c'était de la merde. Et l'absence incompréhensible de RE9, du Spin-Off de God of War et des Marvel Tokon. Intergalactic annoncé trop tôt évidemment et ils ont osé montrer encore 1 minute de The Last Of Us, JPP de cette licence vraiment.
Bref Playstation prefère remplir avec des trucs qui auraient pu être n'importe ou (genre Code Vein, le jeu de la Shuheisha et les remasters) plutôt que faire un State of Play court mais efficace.
kurosu
posted
the 09/24/2025 at 09:50 PM
GT7 spec III
wazaaabi
posted
the 09/24/2025 at 09:50 PM
Saros donne envi quand même et Wolverine aussi
skuldleif
posted
the 09/24/2025 at 09:51 PM
je retiens saros que je testerai bien si je finis par racheter la ps5 ,wolverine je crois que c'est les super héro qui me sortent par les trou de nez j'en ai plus rien a foutre ya que blade qui me donne envie parceque perso complétement inexploité + vampire
shao
posted
the 09/24/2025 at 09:53 PM
C'était très moyen, je retiens pas grand chose mais... ça reste quand même laaaaargement mieux que le dernier nintendo direct
wickette
posted
the 09/24/2025 at 09:53 PM
Sur un state of play, niveau first party tu peux pas attendre plus que Saros et Wolverine, donc de ce côté ça va vu le format
Mais je dirai 12-13/20 quoi, c'est pas non plus folichon niveau surprises et on est sur du connu et anticipé
Koei Tecmo j'aime pas du tout par contre, jamais accroché.
GT7 spec 3, j'espère enfin ne pas avoir à attendre 20 piges pour m'acheter une 917K vu son prix et son systeme d'invitations. Augmentez les crédits bo#del
tynokarts
posted
the 09/24/2025 at 09:53 PM
Bien
mais trop court
rbz
posted
the 09/24/2025 at 09:53 PM
ça bosse bien chez housemarque. c'est la seule production sony occidental qui me donne un minimum envie depuis returnal.
tout le reste ronpiche même wolverine.
kwak
posted
the 09/24/2025 at 09:55 PM
Triste… Heureusement qu’Insomniac est là pour sauver le tout, sinon on ne retenait presque que les jeux multiplateforme.
paulnewman
posted
the 09/24/2025 at 09:56 PM
De la merde.
Wolverine, je suis dégouté, ça à l'air nul à chier.
sonilka
posted
the 09/24/2025 at 09:57 PM
Je retiens Saros avec Housemarque qui est vraiment au taquet meme si le genre rogue n'est pas ma tasse de thé. Et la Spec III de GT7. Niveau suivi c'est vraiment un sans faute de la part de PD.
ducknsexe
posted
the 09/24/2025 at 09:58 PM
Heureusement qu il y avais la manette pour sauver le show
5/10
adamjensen
posted
the 09/24/2025 at 10:01 PM
taiko
En plus, il y a déjà des mods qui font office de vrai Remaster depuis des années, notamment Deus Ex Révison.
C'est vrai qu'ils ne ce sont pas fait chier.
J'aurais préféré un remake.
thelastone
posted
the 09/24/2025 at 10:01 PM
Wolverine c'était cool sinon cool aussi pour la date de crimson desert et saros a l'air pas mal le reste osef.
Ils auraient dû balancer le gow metroidvania ça aurait été deja nettement mieux.
romgamer6859
posted
the 09/24/2025 at 10:01 PM
skuldleif
je pense la même chose mais je saurais pas trop dire pourquoi. Un nouveau batman et je signe direct mais les jeux comme spiderman ou wolverine ça m'évoque pas grand chose, c'est même pas la faute de marvel parce que je suis curieux pour marvel 1943 ryse of hydra.
fan2jeux
posted
the 09/24/2025 at 10:03 PM
Mais que c'est saoulant ce genre de com
battossai
posted
the 09/24/2025 at 10:05 PM
Sony (comme Microsoft) s'en foutent royal des exclusivités et leurs conférences sont 90% de jeux tiers.
Ils vendent des consoles et des jeux juste en balançant 2/3 jeux exclusivités dans l'année le reste c'est Capcom, SE ..etc qui fait le taf et savent que la Switch 2 n'aura que des jeux cross gen ou des jeux récents mais un peu dessous techniquement.
Une SoP dans la continuité de la gen: rien de surprenant mais avec quelques jeux efficaces qui se démarquent de temps en temps
axlenz
posted
the 09/24/2025 at 10:18 PM
Pas de quoi sauter au plafond mais c'est à des années lumières de ce qu'à proposé le dernier N-direct. Au moins ici j'ai retenu outre Crimson desert que l'on connait déjà : Chronoscript : The endless end et Marvel Worlverine
tlj
posted
the 09/24/2025 at 10:30 PM
Que signifie la maj gt7 3spec exactement? J'ai pas bien suivi
churos45
posted
the 09/24/2025 at 10:32 PM
Aucune surprise, mais on sera content de faire les jeux montrés quand ils sortiront.
