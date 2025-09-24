Solarr the PC Master

Un reboot, un remake et un remaster de jeu vidéo diffèrent principalement par leur approche du titre original.



- Un reboot est un nouveau jeu qui réinvente la franchise originale avec un scénario inédit et souvent de nouveaux personnages, ignorant la continuité précédente.



- Un remake est une refonte complète du jeu original de A à Z grâce à des technologies modernes, préservant l'histoire et les personnages principaux, mais mettant à jour les graphismes, le gameplay et le design.



- Un remaster consiste à améliorer les graphismes et les performances du jeu original, par exemple en augmentant la résolution et la fréquence d'images, tout en conservant les éléments, le gameplay et l'histoire d'origine.



Reboot : Crée un nouveau jeu avec une histoire différente et souvent un nouvel univers, même s'il utilise les mêmes personnages ou le même décor. Citons par exemple Tomb Raider (2013) et God of War (2018 ).



Remake : Reconstruit le jeu de zéro avec des éléments mis à jour et un moteur moderne, tout en conservant le récit et les éléments clés d'origine. Citons par exemple Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 2 (2019).



Remasterisation : L'accent est mis sur l'amélioration de la présentation du jeu original (résolution plus élevée, fréquences d'images améliorées et commandes optimisées), sans altérer le gameplay ni l'histoire. Exemples : The Last of Us Remastered et Dark Souls Remastered.