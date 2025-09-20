Switch Actu

Personne ne semble être épargné dans le secteur du jeu-vidéo. S’il est plus courant de parler de Microsoft lorsqu’il s’agit d’irrespect envers les employés, Nintendo vient de montrer que tout le monde en est capable, selon un article d’IGN paru hier. La branche étasunienne de Big N, Nintendo of America, va externaliser une partie de son service après vente en Amérique du Sud…en sacrifiant au passage environdéjà en place.Désormais, les demandes des joueurs (qu’il s’agisse d’appels téléphoniques ou de mails) seront prises en charge par des équipes situées en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Argentine et au Nicaragua.A noter que ce changement de pays pour le service client pourrait faire économiser énormément d’argent à Nintendo : au Brésil, le salaire minimum est équivalent à 1.53$ de l’heure selon IGN … là où il est de 16.66$ dans l’Etat de Washington, où se trouvent les locaux du service client. En somme, il n’est pas très difficile d’imaginer que tous ces changements sont faits d’abord dans l’unique but de faire des économies, sans se soucier des 200 personnes, gérées par des agences missionnées par Nintendo, qui perdent leur travail malgré les années de fidélité et une qualification qui n’était plus à démontrer.De son côté, Nintendo of America défend cette décision. Big N dément certaines informations rapportées (sans plus de précisions) et assure que la satisfaction des joueurs reste au cœur de ses priorités. L’externalisation serait, selon elle, un moyen de mieux absorber les pics de demandes, tout en préparant l’arrivée de nouveaux marchés et de millions de nouveaux utilisateurs avec le lancement de la Switch 2.