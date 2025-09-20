profile
Nintendo
163
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5902
visites since opening : 9856844
nicolasgourry > blog
all
Du changement pour Nintendo of America
Personne ne semble être épargné dans le secteur du jeu-vidéo. S’il est plus courant de parler de Microsoft lorsqu’il s’agit d’irrespect envers les employés, Nintendo vient de montrer que tout le monde en est capable, selon un article d’IGN paru hier. La branche étasunienne de Big N, Nintendo of America, va externaliser une partie de son service après vente en Amérique du Sud…en sacrifiant au passage environ 200 emplois déjà en place.

Désormais, les demandes des joueurs (qu’il s’agisse d’appels téléphoniques ou de mails) seront prises en charge par des équipes situées en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Argentine et au Nicaragua.

A noter que ce changement de pays pour le service client pourrait faire économiser énormément d’argent à Nintendo : au Brésil, le salaire minimum est équivalent à 1.53$ de l’heure selon IGN … là où il est de 16.66$ dans l’Etat de Washington, où se trouvent les locaux du service client. En somme, il n’est pas très difficile d’imaginer que tous ces changements sont faits d’abord dans l’unique but de faire des économies, sans se soucier des 200 personnes, gérées par des agences missionnées par Nintendo, qui perdent leur travail malgré les années de fidélité et une qualification qui n’était plus à démontrer.

De son côté, Nintendo of America défend cette décision. Big N dément certaines informations rapportées (sans plus de précisions) et assure que la satisfaction des joueurs reste au cœur de ses priorités. L’externalisation serait, selon elle, un moyen de mieux absorber les pics de demandes, tout en préparant l’arrivée de nouveaux marchés et de millions de nouveaux utilisateurs avec le lancement de la Switch 2.

Switch Actu
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/20/2025 at 05:21 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    lafibre posted the 09/20/2025 at 05:25 PM
    C'est un gros résumé inexact, puisque le SAV était déjà externalisé dans les faits.
    wickette posted the 09/20/2025 at 05:30 PM
    Non mais il faut comprendre les pauvres, ils n'ont vendu que 6 millions de switch 2 et le film mario a juste fait 1.3 milliard au box-office
    maisnon posted the 09/20/2025 at 05:41 PM
    Je vous trouve dures, il faut bien que Nintendo préserve les dividendes à reverser aux actionnaires.
    burningcrimson posted the 09/20/2025 at 05:44 PM
    On attends l'armée de N sex pour justifier ça dans 3...2...1...
    ippoyabukiki posted the 09/20/2025 at 06:22 PM
    Ridicule le passage : "sans se soucier des 200 personnes blablabla".
    Qu'est ce que t'en sais ?
    Les indemnités de licenciement ? Combien d'années d'ancienneté ?
    Que ce ne sont pas des jobs etudiants ?
    Franchement ridicule
    ippoyabukiki posted the 09/20/2025 at 06:25 PM
    Et les salaires aux US sont tres/trop élevés de base et c'est un problème pour beaucoup car ca coute tres cher de maintenir une activité aux US.
    Dans la société où je bosse, la structure US coute en frais autant que l'addition de la france, l'italie, l'Allemagne et l'UK en ayant largement moins de salariés que la globalité des autres !
    nicolasgourry posted the 09/20/2025 at 06:28 PM
    ippoyabukiki c'est pas moi qui a écrit l'article, j'ai reprit un article ^^
    ducknsexe posted the 09/20/2025 at 06:36 PM
    R.I.P Project hammer
    solarr posted the 09/20/2025 at 06:42 PM
    ippoyabukiki il y aura de la casse dans les 200.
    ippoyabukiki posted the 09/20/2025 at 06:47 PM
    nicolasgourry ok bah il abuse le redacteur
    solarr en france j'aurais dit oui, mais vraiment aux US c'est pas notre monde. On change plus facilement de job. Il n'y a pas de cdi.
    Et le chômage est beaucoup moins fort la bas. Vraiment.
    En france perdre son cdi est dramatique (et encore ca depend l'ancienneté car on peut partir avec un pactole) mais pour un job sans "competence" c'est autre chose.
    masharu posted the 09/20/2025 at 08:23 PM
    ippoyabukiki
    Ridicule le passage : "sans se soucier des 200 personnes blablabla".
    Qu'est ce que t'en sais ? Les indemnités de licenciement ? Combien d'années d'ancienneté ?


    IGN rapporte qu'environ 200 travailleurs sont concernés, qu'ils ne toucheront pas d'indemnités de licenciement et que les sous-traitants n'ont été informés de la situation que par leurs agences respectives, Nintendo of America restant silencieux. Pendant ce temps, les sous-traitants encore en poste jusqu'en septembre « doivent désormais aider à former leurs remplaçants ».


    https://www.ign.com/articles/nintendo-customer-support-concern-following-outsourcing-decision-ahead-of-switch-2s-first-holiday-season
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo