FRANCAIS
"Suis-je trop pauvre pour être un fan de Nintendo MODERNE ?"
"Les remords s'emparent de plus en plus d'acheteurs de la première heure." Et les prix à TOKYO.
ANGLAIS
"les remords des acheteurs"
"La cupidité de Nintendo pourrait changer l'industrie"
"Est-ce que les prix sont hors de portée des gens ?"
posted the 09/18/2025 at 12:54 AM by solarr
Nintendo vend des jeux trop chers ? Ils ont vendu une pelettée de "remasters" HD à 60 balles (DKC Returns HD, Luigi's Mansion 2, Skyward Sword, Mario 3D All-Stars à 60 balles)
Ils annoncent un DLC pour Pokémon avant la sortie du jeu ? Incoryable..... Ils fait la même chose pour BOTW (sortie en Mars 2017, DLC annoncé en Février), Smash Bros (DLC annoncé en Novembre, le jeu est sorti en Décembre), Xenoblade 2 (DLC annoncé un mois avant, encore), Xenoblade 3 (la même), Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem Engage et j'en oublie surement.
Ces abrutis auraient peut-être du penser à s'en inquiéter quand ils ont commencé cette stratégie il y a plus de huit ans maintenant.
la guerre des console normalement c'est sensé faire travailler la concurence, donc oui il faut la faire... par contre si les constructeurs sont trop radin pour faire ce qu'il faut pour contenter les acheteurs alors oui, qu'il disparaissent...
le soucis c'est que justement il n'y a plus de concurrence juste des ententes, c'est pour ca que le retour du piratage en masse ferait le plus grand bien a l'industrie du jv
Perso je suis content de l'avoir, de toute façon que ça soit maintenant ou plus tard ce sera le même prix, en se moment c'est un peut le creux de la vague, rien ne me chauffe trop avant metroid prime 4 mais bon, ce n'est ni une nouveauté qu'un début de cycle soit lent au démarrage ni propre à nintendo (honnêtement si on devaient se fier à la première année de la ps2/3/4/5 on peut se demander comment elles ont fait pour aller aussi loin)
donc il est de bon sens que 90% de ce que tu verras ce sera des critiques, (après tu as le droit de faire ce qui te plait et si tu en est content tant mieux ), mais pour les gens qui subissent les abus, parce que d'autre accepte de se faire pigeonner (même s'il en sont content) bein c'est pas une bonne nouvelle
soit, cite moi les lancements les plus réussit de consoles de ces trente dernières années, de celle qui ont fait l'unanimité, par leurs line up et leurs suivit....je veux bien être critique mais la mémoire sélective ça va bien 5 minutes aussi
Tu m'as l'air d'avoir aussi de la bouteille et connu plusieurs lancement et pourtant, j'ai l'impression que tu redecouvre l'eau chaude.
La switch 2 à eu line up très correcte, connait un coup de mou et pour moi repartira en décembre.....désolé, mais depuis ma N64 day one ou autre ça n'a jamais été autrement.
super nes/gameboy, ps1, ps2, puis ca commence a chuter a chaque gen 360/ds, ps4 après il n'y en a plus...
très correct ? de rare nouveau jeux qui sortent avec des dlc annoncé avant la sortie du jeu et des prix indécent ?, des portage vendu aux prix de nouveau jeux ? pas de zelda, pas de mario... ,des jeux non physique pour les tier ? de upgrade payant ?
depuis la n64 ? mais c'est le début de la chute de nintendo la n64(le fail de la gamecube, le fail de la wiiu... la switch 1 avait enfin réussi a combler ce qu'on reprochait a nintendo depuis la n64 justement et il repartent dans leur travers en ajoutant en plus une politique de prix honteuse...
Les critiques sont faites pour protéger les consommateurs et lan qualité du jv.
Jamais les pratiques commerciales n'ont été aussi honteuses et jamais la qualité globale du jv ne s'est autant effondré que sur cette génération.
Et les éternels contentés passent maintenant vraiment trop de temps à l'ouvrir et à s'exclamer de leurs jours de bouffer tout et n'importe quoi.
Les mecs ne supportent plus aucune critique de la société et de leur marque fetish. Ils veulent rester vivre dans leur monde de oui oui et se sentent oppressé dès que l'on s'attaque à leur environnement rassurant.
c'est osé de me citer la ps2 quand à la PS1 elle peut dire merci à son retard d'un an chez nous.
quand à la switch 1 c'est gentil de refaire l'histoire mais c'était le désert jusqu'à xeno 2, mario kart deluxe était déjà conspué pour son coté redite quand au tiers ils étaient aux abonnés absent.
et c'est pour ca que la switch 1 n'est pas dans ma liste de lancement réussi, ce qui n'a pas empêcher son succès
oui la ps2 est un lancement réussi et sa meilleur vente est le film matrix....pour le reste je trouve que la switch 2 à une offre de jeux plus pertinante que celle au lancement de la ps2 que tu considère comme réussi....et ne parlons pas de son prix de 3000 francs (le double d'un lancement précédent) qui n'était accepté que pour son coté lecteur DVD.
pour le reste je trouve que la switch 2 à une offre de jeux plus pertinente que celle au lancement de la ps2 que tu considère comme réussi
moi pas et je vais te dire pourquoi, parce qu'a l'époque de la sortie de la ps2, la ps1 continue de te sortir un banger par semaine, donc même si c'est totalement vrai, le line up de lancement de la ps2 est mauvais mais neuf et on a coté des nouveau jeux ps1 pas cher et très bon qui sortent et sont compatible avec la ps2 sans frais suplémentaire,sans patch , sans dlc et en nombre astronomique... , la ps1 ayant eu une durée de vie très courte, sony avait réussi a l'époque a faire la parfaite transition...
ensuite a l'époque pas de remake/remaster chaque jeu qui sort est nouveau... ce qui n'est pas le cas de 90% du catalogue switch 2
les prix aussi, les jeux a l'époque c'était 50 euro souvent moins, même si on peut citer fantavision comme le très vilain canard (et en terme de prix et en terme d'interet) du line up...,mais rappelons a coté qu'il y avait un bon ridge racer, dead or alive 2 (le meilleurs de la série pour beaucoup) ,un tekken ... qui était de grand jeu a l'époque...
.et ne parlons pas de son prix de 3000 francs (le double d'un lancement précédent) qui n'était accepté que pour son coté lecteur DVD.
rappelons aussi que la switch 2 c'est plus de 3000 franc et sans lecteur dvd et les jeux en code
Et effectivement Nintendo recolle en terme de prix à ce qui se fait partout maintenant.
Nintendo redeviendra intéressant financièrement lors de la sortie de la prochaine génération, lorsque les consoles sortiront à 800€ et que les jeux passeront à 90€ y compris en dématérialisé.
Après on trouve encore énormément de bonnes affaires pas chère sur Nintendo Switch, donc le problème ne concerne au final que très peu de jeux.
solarr Ils avaient prévenu et la qualité graphique est en 1080p ce que la Wii ne fait pas.
on tourne en rond, je considère que le line up de lancement de la PS2 est ridicule et toi tu m'affirme que son démarrage canon démontre un succès quand bien même la switch 2 à fait un meilleur démarrage.
Qu'il a fallu attendre 1 an et 7 mois pour avoir le premier 9/10 de la ps2 avec silent hill 2 et gta 3 pour qu'on sentent enfin que ça y est, on est dans la next gen.
Mais soit, j'accepte qu'on ai pas la même conception d'un lancement raté ou réussi.
Pas vraiment en fait, voir pas du tout, ce sont des jeux vendu à 1 ou 2 millions d'exemplaires généralement.
Ce qui n'est pas énorme par rapport aux chiffres habituels de Nintendo (45+ millions de Animal Crossing, 35+ millions de SMBU, 32+ millions de BoTW, 28+ millions de SMO...).
Ils fait la même chose pour BOTW (sortie en Mars 2017, DLC annoncé en Février)
Non, le DLC fût annoncé en juin 2017 et est sortie en décembre 2017.
Xenoblade 2 (DLC annoncé un mois avant, encore)
Non, DLC annoncé à l'E3 2018, jeu sortie en décembre 2017.
Etc etc, je ne vais pas tout faire.
….Mais déçu quand même, c’est pas vraiment une dynamique de lancement de console pour moi.
Et c’est surtout tout ce qui pollue autour: politique dlc, prix, un greed dechainé avec le welcome tour et un dlc DK payant après 2 mois (ou celui de legends Z-A annoncé avant) etc
C'est un peu ca. En fait on a l'impression qu'on est resté dans la continuité de la Switch. Comme si la S2 n'était qu'une extension.
Le seul mario justifiable c'est Super Mario 3D World + Bowser's Fury, lui il avait un belle ajout et une wii U qui n'a pas permis a nombreux d'y jouer. Mais galaxy, franchement, une honte.
complétés
par des modules complémentaires pour plusieurs jeux ou mise à jour.
Kirby...et son monde supplémentaire
Mario Party Jamboree...(alors oui il y a la caméra..franchement un nouveau Mario Party Switch 2 aurait pas été du luxe pour décembre 2025)
Super Mario wonder...un module supplémentaire genre mario party 2d
Metroid Prime 4....(alors il y a la souris)
etc
D'une part c'est un peu bizarre si tu as été acheteur des versions Switch...quelques mois plus tard tu as l'impression qu'en fait on t'as vendu le jeu mais avec une partie manquante et que tu dois repassé à la caisse.
Il y a des jeux on comprends bien (et ils le sont) juste du cross gen
d'autre part cela dilue l'impact effet "nouveautés" de la console.
sonilka on a l'impression d'être dans une simple continuité
Je sais pas pourquoi ça m'a rappeler Grim Fandango...ah lalalala souvenir...
M'enfin, c'est aussi la mode du ragebait et ça fait du clic. Rien de neuf.
Simplement, il faut faire la dif' entre ragebait et critique honnête. La plupart surf sur cette tendance de tout basher tout le temps et parfois pour rien, quite à inventer des problèmes comme la version soit-disant horrible de Star Wars et finalement, c'est tout l'inverse.
Du coup où est ce que tu vois des critiques pas honnête?
Concernant Star Wars le premier trailer était pas terrible. Les gens réagissent en fonction de ce qu'on leur montre. Du coup la leçon elle est plutôt pour Ubisoft qui ne devrait pas montrer un trailer qui ne ressemble pas du tout au résultat final.
ou alors c'est des youtubeur payés à la vidéo et les clics, et tout ce drama est une vaste comédie pour faire de l'argent, oh !
Dans tout les cas plus je vois la gueule et l'attitude des mecs qui représentent le jeu vidéo, plus je me dis que ce média n'est plus pour moi...
Depuis le départ, cette console, c’est du foutage de gueule.
Nintendo a même réussi à foirer Mario Kart, sa plus grosse poule aux œufs d’or… c’est dire
Si Pokémon vidait, ils se demanderait pourquoi et corrigeraient le tir.
Ça bide pas, ça se vend par million. Donc ils s’en fichent.
Pour le reste, je ne vais pas me répéter. Même en étant d'accord avec certains défauts, c'est souvent du ragebait facile.
Il y a des vidéos positives, on n'en fait pas des articles.
Tu vois, j'avais déjà oublié tout ça
Mais il ne faut pas perdre à l'esprit, qu'il y a aussi un business pour les influenceurs en faisant du badbuzz, quitte à parfois faire de la désinformation ou en faire des caisses.
En revanche, dire que la console est nulle, ce serait de la mauvaise foi : c'est une très belle console, bien finie, qualitative et performante, considérant la très faible conso. Et l'écran est superbe. Je m'amuse sur Cyberpunk et les jeux tiers sont au top.
non elle n'a pas fait un meilleur démarrage, on a juste les chiffres du japon...
Qu'il a fallu attendre 1 an et 7 mois pour avoir le premier 9/10 de la ps2 avec silent hill 2 et gta 3 pour qu'on sentent enfin que ça y est, on est dans la next gen.
encore une fois, c'est juste ton avis personnel, moi avec DOA2 j'étais déja bien sur la next gen alors que c'est un jeu de lancement... alors que justement mario kart a été annoncé prévu de sortir sur switch 1...
mais factuellement , le catalogue de la switch 2 c'est 90% de remaster ou de portage, et rien pour ca la ps2 faisait mieux...
Mais soit, j'accepte qu'on ai pas la même conception d'un lancement raté ou réussi.
moi aussi, mais le point de la discutions n'était pas la, le point est que c'est normal que 90% des critique soit négative, car une critique négative apporte un point a améliorer, un critique positive n'apporte rien... rien ne sera jamais parfait donc tu aura toujours des critiques et vu que le jv a tendance a ce dégrader au fil du temps, il est normal que tu va avoir de plus en plus de critique négative (peu importe que tu aimes ou pas)
Ca a clairement basculer cette semaine avec le direct, les gens ne tapent pas sur Nintendo parce que c'est "trendy", les gens tapent sur Nintendo parce qu'ils ont des critiques, et ça devient trendy parce que beaucoup de gens sont en accord avec ce qui est dit de négatif.
Il y a aussi un business de faire des vidéos qui font du "goodbuzz", mais que ce soit le badbuzz ou le goodbuzz, ta vidéo risque pas de fonctionner si elle est basée sur du rien ou des mensonges.
techniquement DoA2 était un jeu dreamcast et sortit bien avant en plus.
Partant de ça, je trouve que venir casser du sucre sur les portages de jeux tiers au prétexte qu'ils sont déjà sortit ailleurs me donne vraiment l'impression qu'il y a le bon et le mauvais portage alors que cyberpunk il est bien porté, starwars, aussi et je suis prêt à parier que elden ring tournera très bien dans sa version final.