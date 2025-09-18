profile
all
[NS2] Rien n'va plus, faites vos jeux.
Solarr the PC Master
FRANCAIS


"Suis-je trop pauvre pour être un fan de Nintendo MODERNE ?"

"Les remords s'emparent de plus en plus d'acheteurs de la première heure." Et les prix à TOKYO.









ANGLAIS

"les remords des acheteurs"






"La cupidité de Nintendo pourrait changer l'industrie"





"Est-ce que les prix sont hors de portée des gens ?"




[video]http://www.youtube.com/shorts/6N_qfo2Mxw0[/video]
    posted the 09/18/2025 at 12:54 AM by solarr
    comments (48)
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:08 AM
    Super Mario 3D All Stars retiré des ventes eShop sans prévenir, mais heureusement trouvable en physique... mais en ROM à 70 balles avec la même qualité graphique que la Wii... (video numéro 2)
    jofe posted the 09/18/2025 at 01:12 AM
    Peut-être un peu tard pour ça.

    Nintendo vend des jeux trop chers ? Ils ont vendu une pelettée de "remasters" HD à 60 balles (DKC Returns HD, Luigi's Mansion 2, Skyward Sword, Mario 3D All-Stars à 60 balles)

    Ils annoncent un DLC pour Pokémon avant la sortie du jeu ? Incoryable..... Ils fait la même chose pour BOTW (sortie en Mars 2017, DLC annoncé en Février), Smash Bros (DLC annoncé en Novembre, le jeu est sorti en Décembre), Xenoblade 2 (DLC annoncé un mois avant, encore), Xenoblade 3 (la même), Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem Engage et j'en oublie surement.

    Ces abrutis auraient peut-être du penser à s'en inquiéter quand ils ont commencé cette stratégie il y a plus de huit ans maintenant.
    altendorf posted the 09/18/2025 at 01:19 AM
    Nintendo a trop profité de son immunité indécente depuis des années. Espérons que cela va vraiment en réveiller certains mais j'en doute.
    burningcrimson posted the 09/18/2025 at 01:20 AM
    J'irais pas jusqu'à dire que je regrette mon achat car le NSO et les jeux Switch 1 sauvent le tout mais si j'avais sû, j'aurais clairement attendu le modèle Pro de la Switch 2...
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:32 AM
    burningcrimson je ne regrette pas non plus d'avoir la console, c'est le reste le problème. Elle est au moins rétro-compatible NS1 et je prendrai également des jeux eShop qui ne sont jamais sortis nulle part. En attendant son piratage.
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:34 AM
    En tout cas, ce ne sera JAMAIS en faisant la guerre des consoles que l'on s'en sortira : la haine provoque les monopoles et ses dérives.
    burningcrimson posted the 09/18/2025 at 02:18 AM
    solarr
    onsentapedequijesuis posted the 09/18/2025 at 04:03 AM
    Zzzzz...
    keiku posted the 09/18/2025 at 05:04 AM
    solarr En tout cas, ce ne sera JAMAIS en faisant la guerre des consoles que l'on s'en sortira : la haine provoque les monopoles et ses dérives.

    la guerre des console normalement c'est sensé faire travailler la concurence, donc oui il faut la faire... par contre si les constructeurs sont trop radin pour faire ce qu'il faut pour contenter les acheteurs alors oui, qu'il disparaissent...

    le soucis c'est que justement il n'y a plus de concurrence juste des ententes, c'est pour ca que le retour du piratage en masse ferait le plus grand bien a l'industrie du jv
    osiris67 posted the 09/18/2025 at 05:17 AM
    Ca doit être dur d etre fan de Nintendo depuis la switch...
    derno posted the 09/18/2025 at 05:29 AM
    Perso, je ne me baserais jamais sur les drama queen du net pour jauger un tendance, ces gens là choisissent leurs sujets et leur ton en fonction de la demande et l'attente de certains public....le catastrophisme est plus vendeur que l'optimisme (je suis sur que les vidéos de starwars outlaw où sa parle de catastrophe technique ont plus de vus que celle qui loue la qualité du portage)

    Perso je suis content de l'avoir, de toute façon que ça soit maintenant ou plus tard ce sera le même prix, en se moment c'est un peut le creux de la vague, rien ne me chauffe trop avant metroid prime 4 mais bon, ce n'est ni une nouveauté qu'un début de cycle soit lent au démarrage ni propre à nintendo (honnêtement si on devaient se fier à la première année de la ps2/3/4/5 on peut se demander comment elles ont fait pour aller aussi loin)
    keiku posted the 09/18/2025 at 05:37 AM
    derno avoir une pensée critique et la partager c'est pas un mal, alors oui c'est quand ca va mal que ca gueule, quand ca va bien les gens achète et ferme leur gueule et n'ont pas besoin d'en parler... dire que quelque chose est bien ca n'apportera jamais rien de bien, contrairement a dire que quelque chose va mal...

    donc il est de bon sens que 90% de ce que tu verras ce sera des critiques, (après tu as le droit de faire ce qui te plait et si tu en est content tant mieux ), mais pour les gens qui subissent les abus, parce que d'autre accepte de se faire pigeonner (même s'il en sont content) bein c'est pas une bonne nouvelle
    derno posted the 09/18/2025 at 05:59 AM
    keiku
    soit, cite moi les lancements les plus réussit de consoles de ces trente dernières années, de celle qui ont fait l'unanimité, par leurs line up et leurs suivit....je veux bien être critique mais la mémoire sélective ça va bien 5 minutes aussi
    Tu m'as l'air d'avoir aussi de la bouteille et connu plusieurs lancement et pourtant, j'ai l'impression que tu redecouvre l'eau chaude.

    La switch 2 à eu line up très correcte, connait un coup de mou et pour moi repartira en décembre.....désolé, mais depuis ma N64 day one ou autre ça n'a jamais été autrement.
    keiku posted the 09/18/2025 at 06:14 AM
    derno soit, cite moi les lancements les plus réussit de consoles de ces trente dernières années, de celle qui ont fait l'unanimité, par leurs line up et leurs suivit....

    super nes/gameboy, ps1, ps2, puis ca commence a chuter a chaque gen 360/ds, ps4 après il n'y en a plus...


    La switch 2 à eu line up très correcte, connait un coup de mou et pour moi repartira en décembre.....désolé, mais depuis ma N64 day one ou autre ça n'a jamais été autrement.

    très correct ? de rare nouveau jeux qui sortent avec des dlc annoncé avant la sortie du jeu et des prix indécent ?, des portage vendu aux prix de nouveau jeux ? pas de zelda, pas de mario... ,des jeux non physique pour les tier ? de upgrade payant ?

    depuis la n64 ? mais c'est le début de la chute de nintendo la n64(le fail de la gamecube, le fail de la wiiu... la switch 1 avait enfin réussi a combler ce qu'on reprochait a nintendo depuis la n64 justement et il repartent dans leur travers en ajoutant en plus une politique de prix honteuse...
    julie54 posted the 09/18/2025 at 06:17 AM
    Je comprends les critiques, Nintendo abuse clairement avec ses prix et ses DLC. Mais parler de catastrophe, c’est trop vite dit : toutes les consoles ont connu un creux après leur lancement. Le vrai souci, c’est que tant que les joueurs achètent sans broncher, ils continueront.
    taiko posted the 09/18/2025 at 06:41 AM
    Ce qui est insupportable, ce sont tous ces protecteurs d'une marque, ces fervents défenseurs !!
    Les critiques sont faites pour protéger les consommateurs et lan qualité du jv.
    Jamais les pratiques commerciales n'ont été aussi honteuses et jamais la qualité globale du jv ne s'est autant effondré que sur cette génération.
    Et les éternels contentés passent maintenant vraiment trop de temps à l'ouvrir et à s'exclamer de leurs jours de bouffer tout et n'importe quoi.
    Les mecs ne supportent plus aucune critique de la société et de leur marque fetish. Ils veulent rester vivre dans leur monde de oui oui et se sentent oppressé dès que l'on s'attaque à leur environnement rassurant.
    derno posted the 09/18/2025 at 06:51 AM
    keiku
    c'est osé de me citer la ps2 quand à la PS1 elle peut dire merci à son retard d'un an chez nous.
    quand à la switch 1 c'est gentil de refaire l'histoire mais c'était le désert jusqu'à xeno 2, mario kart deluxe était déjà conspué pour son coté redite quand au tiers ils étaient aux abonnés absent.
    keiku posted the 09/18/2025 at 07:01 AM
    derno tu m'a demander les lancement réussi, je t'ai citer les lancement réussi...


    quand à la switch 1 c'est gentil de refaire l'histoire mais c'était le désert jusqu'à xeno 2, mario kart deluxe était déjà conspué pour son coté redite quand au tiers ils étaient aux abonnés absent.

    et c'est pour ca que la switch 1 n'est pas dans ma liste de lancement réussi, ce qui n'a pas empêcher son succès
    derno posted the 09/18/2025 at 07:09 AM
    keiku
    oui la ps2 est un lancement réussi et sa meilleur vente est le film matrix....pour le reste je trouve que la switch 2 à une offre de jeux plus pertinante que celle au lancement de la ps2 que tu considère comme réussi....et ne parlons pas de son prix de 3000 francs (le double d'un lancement précédent) qui n'était accepté que pour son coté lecteur DVD.
    keiku posted the 09/18/2025 at 07:29 AM
    derno http://www.culture-games.com/capsule-temporelle/le-lancement-stratospherique-et-chaotique-de-la-ps2-en-france


    pour le reste je trouve que la switch 2 à une offre de jeux plus pertinente que celle au lancement de la ps2 que tu considère comme réussi

    moi pas et je vais te dire pourquoi, parce qu'a l'époque de la sortie de la ps2, la ps1 continue de te sortir un banger par semaine, donc même si c'est totalement vrai, le line up de lancement de la ps2 est mauvais mais neuf et on a coté des nouveau jeux ps1 pas cher et très bon qui sortent et sont compatible avec la ps2 sans frais suplémentaire,sans patch , sans dlc et en nombre astronomique... , la ps1 ayant eu une durée de vie très courte, sony avait réussi a l'époque a faire la parfaite transition...

    ensuite a l'époque pas de remake/remaster chaque jeu qui sort est nouveau... ce qui n'est pas le cas de 90% du catalogue switch 2

    les prix aussi, les jeux a l'époque c'était 50 euro souvent moins, même si on peut citer fantavision comme le très vilain canard (et en terme de prix et en terme d'interet) du line up...,mais rappelons a coté qu'il y avait un bon ridge racer, dead or alive 2 (le meilleurs de la série pour beaucoup) ,un tekken ... qui était de grand jeu a l'époque...


    .et ne parlons pas de son prix de 3000 francs (le double d'un lancement précédent) qui n'était accepté que pour son coté lecteur DVD.

    rappelons aussi que la switch 2 c'est plus de 3000 franc et sans lecteur dvd et les jeux en code
    nyseko posted the 09/18/2025 at 08:01 AM
    C'est surtout que Nintendo et ses jeux était très bon marché sur la génération précédente et encore d'avantage lors de l'augmentation des jeux et des consoles de la génération actuelle (en 2020 donc).

    Et effectivement Nintendo recolle en terme de prix à ce qui se fait partout maintenant.

    Nintendo redeviendra intéressant financièrement lors de la sortie de la prochaine génération, lorsque les consoles sortiront à 800€ et que les jeux passeront à 90€ y compris en dématérialisé.

    Après on trouve encore énormément de bonnes affaires pas chère sur Nintendo Switch, donc le problème ne concerne au final que très peu de jeux.

    solarr Ils avaient prévenu et la qualité graphique est en 1080p ce que la Wii ne fait pas.
    derno posted the 09/18/2025 at 08:04 AM
    keiku
    on tourne en rond, je considère que le line up de lancement de la PS2 est ridicule et toi tu m'affirme que son démarrage canon démontre un succès quand bien même la switch 2 à fait un meilleur démarrage.
    Qu'il a fallu attendre 1 an et 7 mois pour avoir le premier 9/10 de la ps2 avec silent hill 2 et gta 3 pour qu'on sentent enfin que ça y est, on est dans la next gen.

    Mais soit, j'accepte qu'on ai pas la même conception d'un lancement raté ou réussi.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 08:11 AM
    jofe Ils ont vendu une pelettée de "remasters" HD à 60 balles (DKC Returns HD, Luigi's Mansion 2, Skyward Sword, Mario 3D All-Stars à 60 balles)

    Pas vraiment en fait, voir pas du tout, ce sont des jeux vendu à 1 ou 2 millions d'exemplaires généralement.

    Ce qui n'est pas énorme par rapport aux chiffres habituels de Nintendo (45+ millions de Animal Crossing, 35+ millions de SMBU, 32+ millions de BoTW, 28+ millions de SMO...).

    Ils fait la même chose pour BOTW (sortie en Mars 2017, DLC annoncé en Février)

    Non, le DLC fût annoncé en juin 2017 et est sortie en décembre 2017.

    Xenoblade 2 (DLC annoncé un mois avant, encore)

    Non, DLC annoncé à l'E3 2018, jeu sortie en décembre 2017.

    Etc etc, je ne vais pas tout faire.
    wickette posted the 09/18/2025 at 08:12 AM
    Aucun remord avec MK, DK, metroid en + fluide/nette etc, fantasy life et Silksong aussi dessus qui tournent très bien, bientot Hades 2

    ….Mais déçu quand même, c’est pas vraiment une dynamique de lancement de console pour moi.

    Et c’est surtout tout ce qui pollue autour: politique dlc, prix, un greed dechainé avec le welcome tour et un dlc DK payant après 2 mois (ou celui de legends Z-A annoncé avant) etc
    sonilka posted the 09/18/2025 at 08:37 AM
    wickette c’est pas vraiment une dynamique de lancement de console pour moi.

    C'est un peu ca. En fait on a l'impression qu'on est resté dans la continuité de la Switch. Comme si la S2 n'était qu'une extension.
    choroq posted the 09/18/2025 at 08:49 AM
    Perso les Xenos sont les bonnes exceptions, déja le 1 sur wii était nettement plus beau sur switch, et le X était réservé a une wii U que peu de personne on eu, enfin beaucoup moins. Mais mario galaxy 1 et 2, franchement, sur wii, il a tellement était vendu, non je ne comprends pas.
    Le seul mario justifiable c'est Super Mario 3D World + Bowser's Fury, lui il avait un belle ajout et une wii U qui n'a pas permis a nombreux d'y jouer. Mais galaxy, franchement, une honte.
    newtechnix posted the 09/18/2025 at 08:55 AM
    wickette Ce que je trouve désagréable c'est le line-up avec quelques titres (mkw, dkb...et kirby) vraiment exclusif à la console
    complétés
    par des modules complémentaires pour plusieurs jeux ou mise à jour.

    Kirby...et son monde supplémentaire
    Mario Party Jamboree...(alors oui il y a la caméra..franchement un nouveau Mario Party Switch 2 aurait pas été du luxe pour décembre 2025)
    Super Mario wonder...un module supplémentaire genre mario party 2d
    Metroid Prime 4....(alors il y a la souris)
    etc

    D'une part c'est un peu bizarre si tu as été acheteur des versions Switch...quelques mois plus tard tu as l'impression qu'en fait on t'as vendu le jeu mais avec une partie manquante et que tu dois repassé à la caisse.
    Il y a des jeux on comprends bien (et ils le sont) juste du cross gen

    d'autre part cela dilue l'impact effet "nouveautés" de la console.

    sonilka on a l'impression d'être dans une simple continuité
    romgamer6859 posted the 09/18/2025 at 09:07 AM
    Assez d'accord avec bugland.
    ravyxxs posted the 09/18/2025 at 09:11 AM
    "Rien n'va plus, faites vos jeux."

    Je sais pas pourquoi ça m'a rappeler Grim Fandango...ah lalalala souvenir...
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 09:15 AM
    Le même bashing depuis l'annonce de la console...même si clairement il y a des choses qui ne vont pas comme le prix de certains jeux ou le dlc nul à chier de DK.

    M'enfin, c'est aussi la mode du ragebait et ça fait du clic. Rien de neuf.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 09:23 AM
    fiveagainstone il faut bien raler pour que les choses changent.
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 09:52 AM
    maisnon Je suis bien d'accord quand c'est justifié. Pour les prix, ça l'est, pour les GKC ça l'est, pour certains dlc ça l'est. Totalement d'accord avec ça.

    Simplement, il faut faire la dif' entre ragebait et critique honnête. La plupart surf sur cette tendance de tout basher tout le temps et parfois pour rien, quite à inventer des problèmes comme la version soit-disant horrible de Star Wars et finalement, c'est tout l'inverse.
    maisnon posted the 09/18/2025 at 10:05 AM
    fiveagainstone "Je suis bien d'accord quand c'est justifié. Pour les prix, ça l'est, pour les GKC ça l'est, pour certains dlc ça l'est. Totalement d'accord avec ça."

    Du coup où est ce que tu vois des critiques pas honnête?


    Concernant Star Wars le premier trailer était pas terrible. Les gens réagissent en fonction de ce qu'on leur montre. Du coup la leçon elle est plutôt pour Ubisoft qui ne devrait pas montrer un trailer qui ne ressemble pas du tout au résultat final.
    lautrek posted the 09/18/2025 at 10:31 AM
    après "n'est baisé que celui qui est baisable..."si les mecs commencent à se poser des questions c'est déjà bien, mais d'un autre côté la souffrance psychologique doit être extrême, les mecs sentent qu'on les prends pour des vaches, ils en font des petits drama mais leur faiblesses mentale les empêchent de se révolter complètement, pas assez de couilles pour boycotter leur fournisseur de dopamine, c'est triste...

    ou alors c'est des youtubeur payés à la vidéo et les clics, et tout ce drama est une vaste comédie pour faire de l'argent, oh !

    Dans tout les cas plus je vois la gueule et l'attitude des mecs qui représentent le jeu vidéo, plus je me dis que ce média n'est plus pour moi...
    greggy posted the 09/18/2025 at 10:38 AM
    Les portages sur Wii U, ça passait, car quasiment personne n’avait fait ces jeux. Mais ressortir une pelletée d’éditions Switch 2 de jeux sortis juste avant, sans réel apport, que beaucoup ont déjà faits sur Switch, et à des prix excessifs… bien sûr que ça passe mal.

    Depuis le départ, cette console, c’est du foutage de gueule.
    Nintendo a même réussi à foirer Mario Kart, sa plus grosse poule aux œufs d’or… c’est dire
    akinen posted the 09/18/2025 at 10:48 AM
    Suffit de pas les acheter. Si ça bide, ils ne le feront plus.

    Si Pokémon vidait, ils se demanderait pourquoi et corrigeraient le tir.

    Ça bide pas, ça se vend par million. Donc ils s’en fichent.
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 12:59 PM
    maisnon J'en ai vu oui, notamment Star Wars et d'autres. Puis les vignettes des mecs qui tiennent la tête à deux mains on connait.

    Pour le reste, je ne vais pas me répéter. Même en étant d'accord avec certains défauts, c'est souvent du ragebait facile.
    Il y a des vidéos positives, on n'en fait pas des articles.
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:36 PM
    ravyxxs "Rien n'va plus, faites vos jeux."

    Je sais pas pourquoi ça m'a rappeler Grim Fandango...ah lalalala souvenir...

    Tu vois, j'avais déjà oublié tout ça
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:37 PM
    fiveagainstone Star Wars est un portage plus qu'honnête, tu as bien compris que le souci est le business autour de la console, pas la console ni les jeux tiers.
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 01:46 PM
    solarr J'ai bien compris, oui. Et je suis d'accord avec certains reproches comme je l'ai déjà dit.

    Mais il ne faut pas perdre à l'esprit, qu'il y a aussi un business pour les influenceurs en faisant du badbuzz, quitte à parfois faire de la désinformation ou en faire des caisses.
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:47 PM
    greggy Nintendo n'a su montrer qu'en réalité, Mario Kart horreurLD n'est pas un Mario Kart classique : mais un Mario Super Kart Bros Melee OPEN WORLD, on sort de la recette classique : je ne serais pas surpris qu'ils reviennent vers la tradition : surtout avec MK8 qui ne faiblit pas malgré MKW.
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:52 PM
    fiveagainstone je ne les suis pas vraiment ces types, mais, contrairement aux bashings dès le premier mois de sortie qui ne se justifiaient pas, on a suffisamment de recul après 4 mois et on se rejoint tous sur les mêmes problématiques.
    En revanche, dire que la console est nulle, ce serait de la mauvaise foi : c'est une très belle console, bien finie, qualitative et performante, considérant la très faible conso. Et l'écran est superbe. Je m'amuse sur Cyberpunk et les jeux tiers sont au top.
    solarr posted the 09/18/2025 at 01:56 PM
    Et puis les gens attendent que les Nintendo Direct leur vendent du rêve, pas du produit dérivé.
    solarr posted the 09/18/2025 at 02:04 PM
    nyseko
    keiku posted the 09/18/2025 at 02:54 PM
    derno quand bien même la switch 2 à fait un meilleur démarrage.

    non elle n'a pas fait un meilleur démarrage, on a juste les chiffres du japon...

    Qu'il a fallu attendre 1 an et 7 mois pour avoir le premier 9/10 de la ps2 avec silent hill 2 et gta 3 pour qu'on sentent enfin que ça y est, on est dans la next gen.

    encore une fois, c'est juste ton avis personnel, moi avec DOA2 j'étais déja bien sur la next gen alors que c'est un jeu de lancement... alors que justement mario kart a été annoncé prévu de sortir sur switch 1...

    mais factuellement , le catalogue de la switch 2 c'est 90% de remaster ou de portage, et rien pour ca la ps2 faisait mieux...

    Mais soit, j'accepte qu'on ai pas la même conception d'un lancement raté ou réussi.

    moi aussi, mais le point de la discutions n'était pas la, le point est que c'est normal que 90% des critique soit négative, car une critique négative apporte un point a améliorer, un critique positive n'apporte rien... rien ne sera jamais parfait donc tu aura toujours des critiques et vu que le jv a tendance a ce dégrader au fil du temps, il est normal que tu va avoir de plus en plus de critique négative (peu importe que tu aimes ou pas)
    maisnon posted the 09/18/2025 at 03:36 PM
    fiveagainstone Jusqu'au dernier direct j'ai vu beaucoup plus d'articles, commentaires et de vidéos faisant l'éloge de la Switch 2 et ses jeux que sa critique.

    Ca a clairement basculer cette semaine avec le direct, les gens ne tapent pas sur Nintendo parce que c'est "trendy", les gens tapent sur Nintendo parce qu'ils ont des critiques, et ça devient trendy parce que beaucoup de gens sont en accord avec ce qui est dit de négatif.

    Il y a aussi un business de faire des vidéos qui font du "goodbuzz", mais que ce soit le badbuzz ou le goodbuzz, ta vidéo risque pas de fonctionner si elle est basée sur du rien ou des mensonges.
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 04:06 PM
    maisnon Ok, j'ai pas spécialement vu ça. Mais soit.
    derno posted the 09/18/2025 at 08:34 PM
    keiku
    techniquement DoA2 était un jeu dreamcast et sortit bien avant en plus.

    Partant de ça, je trouve que venir casser du sucre sur les portages de jeux tiers au prétexte qu'ils sont déjà sortit ailleurs me donne vraiment l'impression qu'il y a le bon et le mauvais portage alors que cyberpunk il est bien porté, starwars, aussi et je suis prêt à parier que elden ring tournera très bien dans sa version final.
