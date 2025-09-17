profile
Scalebound
62
Likers
name : Scalebound
platform : Xbox One
editor : Microsoft
developer : PlatinumGames
genre : action-RPG
multiplayer : oui
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5900
visites since opening : 9852349
nicolasgourry > blog
all
Hideki Kamiya, à propos de Scalebound et des éditeurs


« D’un point de vue créatif, j’ai travaillé avec Sega, Capcom et Nintendo. Et pendant mon passage chez PlatinumGames, j’ai également collaboré avec des éditeurs japonais comme Konami et Koei Tecmo, ainsi qu’avec des éditeurs étrangers comme Microsoft, Tencent et Activision. Travailler avec des éditeurs japonais me donne l’impression qu’ils sont plus proches d’une même culture de développement et plus compréhensifs envers les créateurs. Je considère le développement de jeux vidéo comme une sorte d’invention. »

« Du côté japonais, j’ai l’impression qu’ils voient que vous essayez de créer une nouvelle invention. Ils comprennent la difficulté de donner naissance à quelque chose de nouveau et suivent le processus avec patience. C’est là que je vois une différence. Pour les entreprises étrangères, si l’on tente d’inventer quelque chose de nouveau, dont la forme n’est pas encore définie, on a tendance à se sentir sous pression, du genre : « Montrez-nous quelque chose qui a pris forme ». Et si l’on regarde les jeux eux-mêmes, comme les jeux de tir à la première personne qui ont été populaires pendant un temps, j’ai l’impression qu’ils se sentent en sécurité dans un format établi. »

« Je ne veux pas dire que si l’éditeur avait été japonais, le jeu aurait forcément été terminé et publié, mais j’imagine que le processus lui-même aurait été différent. Les entreprises japonaises ont tendance à être plus ouvertes aux nouveaux défis, et je pense que les discussions auraient été plus positives, du genre : “Bon, comment devrions-nous aborder cela ensemble ?” Personnellement, les éditeurs étrangers semblent avoir un désir bien plus fort de voir un produit fini le plus rapidement possible. Si cela avait été d’un éditeur japonais, je pense qu’ils nous auraient peut-être laissé plus de marge de manœuvre. Nous prenons ce titre en particulier à titre d’exemple, mais je ne veux pas qu’il y ait de malentendu : l’échec de Scalebound est en fin de compte imputable à PlatinumGames, moi-même en tant que directeur. Mais comme j’ai désormais l’expérience de travailler avec des éditeurs étrangers, je pense que si l’occasion se présente à nouveau, nous trouverons un moyen de tirer parti des atouts des deux parties. »

ActuGaming
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ouken
    posted the 09/17/2025 at 11:40 AM by nicolasgourry
    comments (11)
    altendorf posted the 09/17/2025 at 11:46 AM
    En attendant, il était bien content d’avoir la thune de Microsoft pour son projet
    fyrefly posted the 09/17/2025 at 11:51 AM
    Ce mec etait un casse couilles de première avec tout les editeurs qui ont bossé avec lui
    akiru posted the 09/17/2025 at 11:52 AM
    fyrefly Qui et pour quel jeu ?
    vyse posted the 09/17/2025 at 11:53 AM
    Parler de scalebound encore aujourd'hui tu sens que ça l'a traumatisé d'une certaine façon..
    malroth posted the 09/17/2025 at 12:27 PM
    je suis pas le grand fan de Xbox mais sincèrement sur ce point, il a dû bien casser les burnes le Kamiya

    j'imagine la patience qu'ils ont dû avoir pour le supporter lol
    arquion posted the 09/17/2025 at 12:39 PM
    malroth le supporter ??
    vu comment Microsoft était derrière les studios pour contrôler, c'est plutôt Platinum Games qui n'a pas dû voir beaucoup de tête de chez Xbox
    keiku posted the 09/17/2025 at 01:06 PM
    malroth oui enfin vu les projets sous la coupelle de microsoft et ce qu'il en est devenu, pas sur que la faute sois du coté de chez kamiya, les seul projet qui ont été fini sont ceux qui était déja entamé avant les rachats
    sardinecannibale posted the 09/17/2025 at 01:24 PM
    Les ricains et les Chinois veulent du fric, étonnant
    Le Japon s'est malheureusement tourné vers le marché occidental et a perdu de sa splendeur. J'espère qu'ils se ressaisiront. Le jeu vidéo allait bien mieux quand ils menaient.
    sonilka posted the 09/17/2025 at 02:01 PM
    C'est marrant dans l'article Kamiya explique bien les différences entre le fonctionnement des éditeurs japonais/étrangers et pourquoi ca n'a pas marché pour Scalebound mais pour certains ca se résume à : il a fait de la merde, c'était lui le problème. C'est vrai que le gars n'a pas un CV béton. Et c'est aussi bien connu que MS sait gérer un projet et des studios. Au final c'est l'histoire d'un mariage qui ne pouvait aboutir puisque personne ne se comprenait et personne ne voulait faire de concessions.
    khazawi posted the 09/17/2025 at 04:39 PM
    Une exclusivité jap sur la Xbox One, c'était la mort assurée
    negan posted the 09/17/2025 at 05:36 PM
    Le voleur d'argent sale merde .
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo