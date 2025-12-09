Une bien mauvaise nouvelle qui concerne Légend Pokémon Z-A et les Mega-gemmes.
En effet il existe trois nouvelles Méga-Gemme(Amphinobi/Goupelin/Blindépique) qui ne pourront être gagner que durant les combats classés en ligne.
Seulement pour jouer en ligne...il faut être abonné au Nintendo Switch Online.
Donc pas d'abonnement au NSO = pas de Méga-Gemme listé ci-dessus.
Pas très sympa pour les collectionneurs...
https://x.com/CentroLeaks/status/1966512618283171962
posted the 09/12/2025 at 11:12 PM by ouroboros4
Ça ne sera pas le cas, mais dans le fond, j’espère que le prochain Digimon fera un carton !
Mais chaque chose en son temps on va encore me dire que je ne fais que taper sur Nintendo
Très bonne nouvelle d’avoir des trucs exclu pour la partie combat du jeu.
Ca serait n'importe qu'elle éditeur d'un jeu le scandale de fou que ça ferait mais bon la c'est pokémon et Nintendo