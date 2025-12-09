profile
Legend Pokémon Z-A : mauvaise nouvelle pour les collectionneurs de Méga-Gemme
Une bien mauvaise nouvelle qui concerne Légend Pokémon Z-A et les Mega-gemmes.

En effet il existe trois nouvelles Méga-Gemme(Amphinobi/Goupelin/Blindépique) qui ne pourront être gagner que durant les combats classés en ligne.
Seulement pour jouer en ligne...il faut être abonné au Nintendo Switch Online.

Donc pas d'abonnement au NSO = pas de Méga-Gemme listé ci-dessus.
Pas très sympa pour les collectionneurs...





https://x.com/CentroLeaks/status/1966512618283171962
    posted the 09/12/2025 at 11:12 PM by ouroboros4
    comments (8)
    shambala93 posted the 09/12/2025 at 11:20 PM
    Je ne supporte plus cette licence et Nintendo. Ce sont vraiment des rats !

    Ça ne sera pas le cas, mais dans le fond, j’espère que le prochain Digimon fera un carton !
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 11:32 PM
    Ha HA!!
    arquion posted the 09/12/2025 at 11:33 PM
    j'ai cru que tu allais parler du DLC payant à 30 balles ^^
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 11:34 PM
    arquion Ah j'ai vu c'est scandaleux
    Mais chaque chose en son temps on va encore me dire que je ne fais que taper sur Nintendo
    aros posted the 09/12/2025 at 11:36 PM
    Ouais... un DLC déguisé quoi. Nintendo est plein de ruse...
    dormir13hparjour posted the 09/13/2025 at 02:19 AM
    Pokéhex !
    ratchet posted the 09/13/2025 at 03:11 AM
    Cool ça donne de l’intérêt pour le online!
    Très bonne nouvelle d’avoir des trucs exclu pour la partie combat du jeu.
    serve posted the 09/13/2025 at 05:30 AM
    Non mais pas de soucis ça passe

    Ca serait n'importe qu'elle éditeur d'un jeu le scandale de fou que ça ferait mais bon la c'est pokémon et Nintendo
