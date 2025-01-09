Article écrit par @BlondeGF : merci à lui !
Les jeux en gras renvoient vers des avis disponibles à la lecture.
Notre communauté n’est pas partie en vacances pour le mois d’août, et a été plus active que jamais. Pas moins de 58 avis ont ainsi été rédigés par 9 membres, dont une nouvelle recrue, Torax, à qui je renouvelle la bienvenue !
Comme illustré par la bannière, le jeu-vedette du mois ne pouvait être nul autre que Death Stranding 2
. Traitement de star pour la suite de notre GOTY 2019, avec deux avis, un test (très) détaillé et plusieurs vidéos… mais hélas, une production qui va davantage concourir pour le titre de déception de l’année.
Un constat amer pour Death Stranding 2, tandis que Clair Obscur – Expedition 33
marche triomphalement vers le titre de GOTY 2025, en engrangeant deux « oui » ce mois-ci.
Wuchang – Fallen Feathers
recueille quant à lui un avis enthousiaste d’Iglou… avant la mise à jour problématique du jeu touché par la censure chinoise.
Parmi les autres nouveautés toutes fraîches de l’année
, pas mal d’indés, dont l’éphémère Time Flies
, le relaxant Sword of the Sea
et le metroidvania Chronicles of the Wolf
.
Sur le gong, le « remastered de remake » Gears of War Reloaded
marque l’arrivée d’une licence estampillée Xbox sur une console Sony.
Les avis rétro sont minoritaires ce mois-ci mais tout de même nombreux
, avec les compilations rétro de shmups, dont la toute récente Gradius Origins
qui propose même un jeu inédit (Salamander 3).
Quelques séries ont également été proposées, comme Soulcalibur et Road Rash, mais notre éventail d’avis rétro va jusqu’à couvrir l’Atari 2600 !
Pour la partie Magazines
: là aussi beaucoup d’activité, avec des vidéos réalisées par Twinsen et de nombreux billets, notamment de notre nouvelle recrue Torax.
Le gros morceau, c’est évidemment le test de Twinsen pour Death Stranding 2
. Il lui fallait sans doute ça pour digérer la déception !
- [GF.TV]Let’s play Death Stranding 2, par Twinsen
- [GF.TV]Longplay Gears of War Reloaded, par Twinsen
- Rétrospective et interview du développeur Orion, par Wizzy
- Le 100 % numérique sur Switch lite, par Torax
- Applis chasse aux espèces, par Torax
- L’appli Deku Deals, par Torax
- Analyse de The Count Lucanor, par Torax
- Analyse de Red Dead Redemption, par Torax
- Test de Death Stranding 2, par Twinsen
- Analyse de Phantasmagoria, par Torax
- Analyse de Bud Tucker, par Torax
Et enfin, le classement des testeurs :
Torax fait une entrée en fanfare, tandis que Madmax a franchi le cap des 200 avis !
1 – Torax : 18 avis
2 – Wizzy : 9 avis
3 – Madmax : 8 avis
4 – Julius : 7 avis
5 – Blondex : 5 avis
6 – Iglou : 4 avis
7 – Twinsen : 3 avis
8 – Jumpman : 2 avis
8 – PXL : 2 avis
Tout le monde est prêt pour attaquer la rentrée, et on attend du très lourd pour les avis.
Je l'ai fini ce weekend et véritablement c'est loin d’être le jeu de l’année mais de la a parler de déception de l’année faut pas pousser.
Bon, le combat final c’était quand même sacrement ridicule.
Ça vaut son petit 7/10 quoi.
Du coup , aux vues de qualités du 1er épisode et des jeux Kojima que je joue depuis 30 ans, la déception fut immense oui, car jamais il ne nous a proposé des phases de jeu aussi insipides et un scénario aussi ridicule.
Je préfère être honnête et objectif.
Quant un chapitre uniquement à refaire le tour de l'australie, charger des barils et revenir à son point de départ : sérieusement? Il y a au moins 4 chapitres comme ça dans le jeu. Avec RIEN qui ne se passe pendant le trajet.
Va donc sur les réseaux et tu verras que je suis très loin d'être le seul fan de Kojima qui soit très déçu de cette suite.
Iglou2310 est un fan hardcore et pour la première fois de sa vie, il a lâché le jeu avant la fin.
Oui, le combat de fin est purement ridicule (repompé à MGS4), tout comme la phase précédente de pseudo branlette intellectuelle ou Kojima essaie de nous refaire le coup du Twist du MGS2 dans un copié/collé absolument aberrant.
Si le jeu t'a plu, tant mieux pour toi.