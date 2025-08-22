profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : PC
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X
guiguif
guiguif
[Metacritic] Metal Gear Solid Delta


PS5 86/100
PC 85/100
Xbox ?

100 Gamingbolt
100 Eurogamer
100 DigitalSpy
95 Destructoid
90 Gamespot
90 Game Informer
90 HardcoreGamer
90 NoisyPixel
90 IGN France
85 JVC
85 IGN Italia
85 Playstation Universe
80 IGN
80 Digital Trend
80 Screen Rant
80 VGC
70 Gamekult
70 Gameblog
60 Radio Time
60 Well Played

Metal Gear Solid 3 avait eu 91 et Metal Gear Solid 3 Subsistence 94
https://www.metacritic.com/game/metal-gear-solid-delta-snake-eater/
    posted the 08/22/2025 at 12:00 PM by guiguif
    comments (38)
    solarr posted the 08/22/2025 at 12:10 PM
    Les testeurs passionnés de MGS d'antan ne jouent plus autant et ont délaissé le jeu video. Peut-être que les tests sont influencés par les standards actuels ou alors sont-ils plus objectifs ?
    marchand2sable posted the 08/22/2025 at 12:15 PM
    Je le prendrai en occaz car je le connais par cœur (l'original est toujours dans mon top 5 BGE).
    kujiraldine posted the 08/22/2025 at 12:15 PM
    solarr : Je suis assez d'accord. J'ai aussi le sentiment qu'on va avoir un décalage entre le public et la presse plus marqué que d'habitude.
    Au passage : Digital Foundry viennent de publier leur vidéo sur les perf PS5 / PS5 Pro et ce n'est pas bien glorieux.
    pharrell posted the 08/22/2025 at 12:19 PM
    La note n'est pas intéressante, car forcément en partant d'un jeu qui est de base un très bon jeu noté 94, tu as forcément une note sur le remake qui peut pas descendre en dessous d'une certains seuil car l'histoire est la même, le gameplay aussi, etc.

    Ce qui m'intéresse ce sont les points négatifs qui ressortent de ce remake pour voir s'il a un intérêt ou non.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 12:19 PM
    Bon jeu mais sans Maitre Kojima, il lui manque un brin de magie et d'évolution. Ca sera pas mal quand même ce Remake
    ouroboros4 posted the 08/22/2025 at 12:20 PM
    Vivement la sortie
    midomashakil posted the 08/22/2025 at 12:21 PM
    je me souviens un testeur du jeux vidéo a donner une mauvaise note a call of duty sur xbox 360 car il déteste les doom like sur console ...
    akinen posted the 08/22/2025 at 12:27 PM
    Les standards ont évolués et mgsV est passé par là niveau gamme plat pur.

    Je trouvais son gamelplay déjà bien lourd à l’epoque et je l’ai fais 3 fois (même en remastered)
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 12:31 PM
    Quand je lis les commentaires j’ai l’impression que le jeu a 08/20 de moyenne…

    C’est dingue, chez certains les jeux en dessous de 90/100 sont moyens… c’est pire que les rectorats français ‘
    akinen posted the 08/22/2025 at 12:34 PM
    shambala93 ouaip. Le jeu a des notes logiques
    shinz0 posted the 08/22/2025 at 12:36 PM
    Jeu culte mais gameplay pas intuitif faut un temps d'adaptation et la manette de la PS3 me faisait mal au main à l'époque pour le remaster
    iglooo posted the 08/22/2025 at 12:38 PM
    shambala93
    pcsw2 posted the 08/22/2025 at 12:42 PM
    shambala93 et encore ca pourrais etre pire ca pourrais etre ouf le jeu est vert mais on est pas loin du jaune
    ferthahuici posted the 08/22/2025 at 12:47 PM
    A noter qu'a priori la version PS5 Pro tourne moins bien que la version PS5.
    nicoliafox posted the 08/22/2025 at 12:52 PM
    En lisant les tests j’ai l’impression de voir des gros fans noter le jeu d’origine sans réellement se poser de questions sur la pertinence d’un tel projet en 2025 (sur la jouabilité notamment). Les ajouts sont surtout graphiques et des options de confort: C’est un jeu que j’adore, mais ça me paraît léger comme proposition surtout à 80 balles. Surtout pour lire que la maniabilité est encore ultra léger ou que le framerate est aux fraises (voir digital foundry)
    flom posted the 08/22/2025 at 12:55 PM
    solarr la surprise est passé. Le jeu est connu et reconnu. Je pense aussi que si le remake graphique lui fsit du bien, le decoupage global, s'il n'a pas été changé à du vieillir lorsqu'on le met sur une ps5.
    ducknsexe posted the 08/22/2025 at 12:57 PM
    Test metacritic

    Metal gear Solid Delta 86%
    Mario kart world 86%

    Cest donc devenu des jeu moyen

    Si la plupart des joueurs avais reçue 10/20 a leur examen il sauterais de joie. Et derriere ca fais un caca nerveux pour un 86%
    ravyxxs posted the 08/22/2025 at 01:01 PM
    shambala93
    cyr posted the 08/22/2025 at 01:03 PM
    ferthahuici comment c'est possible?
    fiveagainstone posted the 08/22/2025 at 01:11 PM
    Ce n'est même pas bien optimisé. Ils se font plus chier les dev.

    30 fps en mode qualité, et avec des petites chutes et stuttering.

    60 fps en perf avec des grosses chutes à 30 fps.

    Il m'intéresse toujours, mais c'est naze de voir ça.
    mishinho posted the 08/22/2025 at 01:11 PM
    ras la casquette des remake et autres remaster je passe mon tour et je reste avec mes bons souvenir de l'opus PS2
    romgamer6859 posted the 08/22/2025 at 01:11 PM
    comme dit plus haut, du fait de son gameplay c'est un non pour moi (phantom pain est passé par là)
    kiryukazuma posted the 08/22/2025 at 01:12 PM
    Si vous lisez les reviews... la note veut plus rien dire.. c'est carrément : Si vous êtes nostalgique et avez aimé l'ancien, vous allez adorer.

    Si vous êtes nouveau, le jeu est rigide et vieux...

    Ca devient compliqué la cible de certains jeux aujourd'hui...
    wickette posted the 08/22/2025 at 01:32 PM
    L’optimisation est décevante

    Sans moi du coup, UE5 c’est vraiment pas l’utopie technique vendue en debut de gen..j’ai l’impression faut des bac+9 pour savoir l’optimiser
    azaz posted the 08/22/2025 at 01:33 PM
    la catastrophe annoncé..En même temps il y a eu mgsv depuis; Mais bon on va encore dire que je rale..Alors que je dis toujours la vérité
    musm posted the 08/22/2025 at 01:34 PM
    azaz tu connais surtout absolument rien aux jeux vidéos
    deathegg posted the 08/22/2025 at 01:44 PM
    azaz Ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin
    mercure7 posted the 08/22/2025 at 02:05 PM
    Surtout dommage de pas avoir proposé un mode performance sur la PS5 pro, du coup, si leur mode "entre les deux" est moins net que le mode qualité et ne tient même pas le 60fps, voir pire, descend en-dessous du mode performance de la PS5 standard, selon les endroits du jeu.

    Au vu de la résolution utilisée, y a vraiment des questions à se poser.

    Reste à voir la version PC, mais y aura pas de miracle je pense.

    Pour le reste : c'est MGS3, un chef d'oeuvre, donc si la technique ne dérange pas trop les gens (des chutes de 20-25 fps quand même lol), ils passeront un bon moment.
    sandman posted the 08/22/2025 at 02:08 PM
    pharrell si le portage/remake/remaster est moins bon que le jeu original, la note devrait être inférieur, logique. Rien que pour les graphismes, le gameplay, ce qui marchait il y a 20 ans a largement évolué depuis, et si tu proposes pas un jeu aux standards actuels, il sera forcément moins bon que l'original. On note un jeu par rapport aux standards actuels, pas en gardant que MGS3 était révolutionnaire à l'époque.
    Et à part quelques jeux comme resident evil, on peut pas dire que les remakes sont bien meilleurs que les originaux, c'est même souvent l'inverse.
    zekk posted the 08/22/2025 at 02:59 PM
    azaz non tu dis souvent de la merde et effectivement tu n'y connais rien au jeux vidéo passé les gros productions. Tu es le mec qui se prend pour un expert, mais dont tout le monde se moque ici
    zampano posted the 08/22/2025 at 03:04 PM
    J’attends de voir la version. Xbox, car le mode performance sur ps5 n’est pas fameux
    nicoliafox posted the 08/22/2025 at 03:13 PM
    zampano Digital Foundry n'a pas pu tester directement la version Xbox Séries mais a priori, ils ont pu tester vite fait la version a la gamecom, ils voyaient qu'ils y avait des chutes de framerate également.
    akinen posted the 08/22/2025 at 03:29 PM
    sandman
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 04:36 PM
    azaz
    T’es constamment dans la provocation, ne serais-tu pas l’autre zozo qui étrangement n’intervient plus sur Gamekyo ?
    zampano posted the 08/22/2025 at 04:38 PM
    nicoliafox On va attendre les patch ou de le faire sur PS6. À moins que Steam sort sa console de salon dans un an.
    keiku posted the 08/22/2025 at 06:22 PM
    solarr es testeurs passionnés de MGS d'antan ne jouent plus autant et ont délaissé le jeu video. Peut-être que les tests sont influencés par les standards actuels ou alors sont-ils plus objectifs ?

    ou peut être qu'en 2004 ca valait cette cote... plus aujourd'hui, parce que ca reste un remaster sans grande ambition en dehors d'une rehausse graphique
    kurosu posted the 08/22/2025 at 08:15 PM
    La version du pauvre, autant l'appeler juste remaster
    nicoliafox posted the 08/23/2025 at 08:48 AM
    kurosu Je sais pas si c'est une version du pauvre mais c'est clairement pas un remake. Ils changent la façade mais derrière c'est exactement la même architecture, même game design, même la mise en scene est identique. Quand tu vois des journalistes genre le test d'ign dire "ah non c'est trés beau donc remake" ca fait peur.
