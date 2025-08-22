PS5 86/100
PC 85/100
Xbox ?
100 Gamingbolt
100 Eurogamer
100 DigitalSpy
95 Destructoid
90 Gamespot
90 Game Informer
90 HardcoreGamer
90 NoisyPixel
90 IGN France
85 JVC
85 IGN Italia
85 Playstation Universe
80 IGN
80 Digital Trend
80 Screen Rant
80 VGC
70 Gamekult
70 Gameblog
60 Radio Time
60 Well Played
Metal Gear Solid 3 avait eu 91 et Metal Gear Solid 3 Subsistence 94
Au passage : Digital Foundry viennent de publier leur vidéo sur les perf PS5 / PS5 Pro et ce n'est pas bien glorieux.
Ce qui m'intéresse ce sont les points négatifs qui ressortent de ce remake pour voir s'il a un intérêt ou non.
Je trouvais son gamelplay déjà bien lourd à l’epoque et je l’ai fais 3 fois (même en remastered)
C’est dingue, chez certains les jeux en dessous de 90/100 sont moyens… c’est pire que les rectorats français ‘
Metal gear Solid Delta 86%
Mario kart world 86%
Cest donc devenu des jeu moyen
Si la plupart des joueurs avais reçue 10/20 a leur examen il sauterais de joie. Et derriere ca fais un caca nerveux pour un 86%
30 fps en mode qualité, et avec des petites chutes et stuttering.
60 fps en perf avec des grosses chutes à 30 fps.
Il m'intéresse toujours, mais c'est naze de voir ça.
Si vous êtes nouveau, le jeu est rigide et vieux...
Ca devient compliqué la cible de certains jeux aujourd'hui...
Sans moi du coup, UE5 c’est vraiment pas l’utopie technique vendue en debut de gen..j’ai l’impression faut des bac+9 pour savoir l’optimiser
Au vu de la résolution utilisée, y a vraiment des questions à se poser.
Reste à voir la version PC, mais y aura pas de miracle je pense.
Pour le reste : c'est MGS3, un chef d'oeuvre, donc si la technique ne dérange pas trop les gens (des chutes de 20-25 fps quand même lol), ils passeront un bon moment.
Et à part quelques jeux comme resident evil, on peut pas dire que les remakes sont bien meilleurs que les originaux, c'est même souvent l'inverse.
T’es constamment dans la provocation, ne serais-tu pas l’autre zozo qui étrangement n’intervient plus sur Gamekyo ?
ou peut être qu'en 2004 ca valait cette cote... plus aujourd'hui, parce que ca reste un remaster sans grande ambition en dehors d'une rehausse graphique