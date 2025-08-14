"SPOIL"





Après 62 heure, je viens de me taper une des fin.....



Et j'ai pas eu les corones de me fâcher avec Reed...



J'ai toujours voulu sauver Yong (la meuf ) , mais arriver devant la fusée.....j'ai fini pas craquer....



Je sais pas ce qui serait arriver si je me serais battu avec Reed, mais visiblement c'est pas fini....



Par contre je suis étonné que il y ai pas eu un avertissement qui signale que si je continue dans cette voie, le retour en arrière ne serais pas possible.

J'ai eu ce message pour la mission ou je dois retrouver la meuf de Arasaka, elle a une solution pour la puce.



Donc j'ai fait autant de mission que possible, pensant que cette mission etais le début de la fin....



Mais en vrai, je me demande si c'est vraiment la fin, ou une fin permis d'autre....



On dirait que Johnny on peut pas s'en débarrasser.....





A moins que Reed va honorer ça promesse et m'aider....



Sinon tous ça pour pas grand chose.....