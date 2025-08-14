profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
spoil cyberpunk ....fin.
"SPOIL"


Après 62 heure, je viens de me taper une des fin.....

Et j'ai pas eu les corones de me fâcher avec Reed...

J'ai toujours voulu sauver Yong (la meuf ) , mais arriver devant la fusée.....j'ai fini pas craquer....

Je sais pas ce qui serait arriver si je me serais battu avec Reed, mais visiblement c'est pas fini....

Par contre je suis étonné que il y ai pas eu un avertissement qui signale que si je continue dans cette voie, le retour en arrière ne serais pas possible.
J'ai eu ce message pour la mission ou je dois retrouver la meuf de Arasaka, elle a une solution pour la puce.

Donc j'ai fait autant de mission que possible, pensant que cette mission etais le début de la fin....

Mais en vrai, je me demande si c'est vraiment la fin, ou une fin permis d'autre....

On dirait que Johnny on peut pas s'en débarrasser.....


A moins que Reed va honorer ça promesse et m'aider....

Sinon tous ça pour pas grand chose.....
    posted the 08/14/2025 at 09:21 PM by cyr
    comments (5)
    ravyxxs posted the 08/14/2025 at 09:33 PM
    Ca se sent que si tu choisis Reed c'est pas canon. C'est trop ridicule et décevant pour être une vrai fin. Sauver Yong, c'est canon, et il se peut que pour le prochain jeu on aille là où elle se trouve....
    roivas posted the 08/14/2025 at 09:47 PM
    Compliqué d'expliquer sans spoil mais t'as 4 fins possibles (enfin 2 fins avec 2 façon différentes d'y arriver pour être plus exacte) avec Phantom liberty, 2 sur ces 4 conduisent à une fin définitive qui termine le jeu si tu vas jusqu’à bout, si tu choisi d'attendre on dira, tu peux aller faire une des 5 fins du jeux de base.
    ravyxxs pas du tout d’accord pour le coup, pour les avoirs toutes faites, je préfère celle avec Reed plutôt que Songbird, aucun intérêt sa fin (et la dernier mission de Reed est bien mieux). De toute façon y'a pas de fin canon. Les fins de Phantom Liberty sont pas top je trouve (vais pas m’étaler pour pas spoil). Ma fin préférée reste celle la fin secrète du jeu de base qui apporte une vraie conclusion et qui laisse une porte ouverte (enfin suivant le choix qu'on fait), mais comme y'a pas de fin canon elle sera pas utlisée.
    burningcrimson posted the 08/14/2025 at 09:50 PM
    Alors t as kiffé le jeu Cyr ?
    icebergbrulant posted the 08/14/2025 at 10:05 PM
    Ça fait plaisir de te voir finir un autre jeu que Nintendo
    Prochaine étape: terminer ( ou commencer ) un jeu Playstation
    malroth posted the 08/14/2025 at 10:12 PM
    je l'ai sauvée la fille mais bordel je l'ai mal pris quand elle nous a menti sur le nombre d'antidote mdrrrr

    après je me dis bon bah on va rester avec Johnny, on est pas mal finalement lol
