Le jeu est sortie pour l'instant uniquement sur PS3
L'éditeur semble se préparer à faire une annonce en début de semaine prochaine. Des fans ont remarqué qu'une vidéo intitulée « Tales of Series News » avec une vignette pour Tales of Xillia avait brièvement été mise en ligne. Cependant, il a depuis été retiré. C'est la seule information dont nous disposons pour le moment, mais il semble que le jeu de rôle soit en passe d'être remasterisé.
Car le 1 sans être mauvais...
Sinon faut check Tales of Arise
ouroboros4 Perso le 2 m'ai tombé des mains au bout d'une dizaine d'heures, recyclage a mort des décors du 1 et surtout l'obligation de faire des quêtes annexes pour avancer dans l'histoire, pire idée.
Dommage car le 2 a un meilleur scénario que le 1. Concernant le recyclage vu que c’est le même monde c’est un peu logique
Bon Zestiria c’est pas la meilleure expérience… je crois que c’est le seul tales of que j’ai jamais fini tellement il m’a soûlé
L'un des pire Tales of, si ce n'est le plus pire que j'ai fait.
Sans entré dans les détails, un Tales of pour enfant, très mal écrit.
T'as été beaucoup plus indulgent sur ce point pour Xenoblade X pourtant...
Après vu que les 2 jeux sont sorti à un an d’écart, fallait pas trop espérer sur ce point là.
Mais suite à de gros soucis de dévellopement le jeu a été scindé en deux
C'est d'ailleurs pour ça que Xillia 1 parait si court et sans trace d'un deuxième monde(ce qui est généralement le cas dans la série)
Et si on va sur ce point là, Xenoblade 2 The Golden Torna aussi t'obligeait à faire des annexes pour avancer, sauf qu'un peu plus de la moitié du terrain de jeu était original par rapport à Xenoblade 2.
Là c’était les mêmes décors et surtout les mêmes couloirs entre chaque village/donjons que je trouvais deja pas ouf dans le 1.
Du moins sur ses 10 premières heures, mais je doute que la suite te balançait un tas de décors originaux différents.
ouroboros4 Ah ptete bien