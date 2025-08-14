profile
all
Un possible Leak de Tales of Xillia remaster ?


Le jeu est sortie pour l'instant uniquement sur PS3

L'éditeur semble se préparer à faire une annonce en début de semaine prochaine. Des fans ont remarqué qu'une vidéo intitulée « Tales of Series News » avec une vignette pour Tales of Xillia avait brièvement été mise en ligne. Cependant, il a depuis été retiré. C'est la seule information dont nous disposons pour le moment, mais il semble que le jeu de rôle soit en passe d'être remasterisé.


X


Bandai Namco avait précédemment teasé l'annonce du prochain Tales of remaster pour l'été. Il semblerait que l'annonce officielle aura lieu le 18 août, à l'occasion de la semaine de la Gamescom.

NintendoEverything
    posted the 08/14/2025 at 01:20 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:27 PM
    Il faisait le taf a une époque ou on avait la dalle de JRPG sur PS3, mais en faite c’était vraiment pas fou, néanmoins la DA était cool.
    sorakairi86 posted the 08/14/2025 at 01:27 PM
    Bof je préfèrerai des remakes de Destiny 1 et 2 mais je voudrais surtout c'est un nouvelle épisode
    kadaj68800 posted the 08/14/2025 at 01:27 PM
    C'était un bon Tales of ?? parce que je suis vachement échaudé depuis que j'ai entamé Zestiria et Berseria et qu''ils me sont tombés des mains.....
    ouroboros4 posted the 08/14/2025 at 01:31 PM
    J'espère que ce sera le 1 et le 2
    Car le 1 sans être mauvais...
    xynot posted the 08/14/2025 at 01:34 PM
    J'espère une compilation avec les deux Xillia, je trouverais ça bête de proposer que le premier
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:34 PM
    kadaj68800 Je pense qu'il a salement vieilli ne serait que par sa structure entre les villes/donjons, mais la DA etait cool et les combats étaient fun, notamment le héro qui se battait à coups de poings, il y avait un coté beat them up.
    Sinon faut check Tales of Arise

    ouroboros4 Perso le 2 m'ai tombé des mains au bout d'une dizaine d'heures, recyclage a mort des décors du 1 et surtout l'obligation de faire des quêtes annexes pour avancer dans l'histoire, pire idée.
    jem25 posted the 08/14/2025 at 01:43 PM
    guiguif

    Dommage car le 2 a un meilleur scénario que le 1. Concernant le recyclage vu que c’est le même monde c’est un peu logique

    kadaj68800

    Bon Zestiria c’est pas la meilleure expérience… je crois que c’est le seul tales of que j’ai jamais fini tellement il m’a soûlé
    adamjensen posted the 08/14/2025 at 01:46 PM
    Je l'avais tellement détesté celui-là...
    L'un des pire Tales of, si ce n'est le plus pire que j'ai fait.
    Sans entré dans les détails, un Tales of pour enfant, très mal écrit.
    arquion posted the 08/14/2025 at 01:48 PM
    guiguif Perso le 2 m'ai tombé des mains au bout d'une dizaine d'heures, recyclage a mort des décors du 1 et surtout l'obligation de faire des quêtes annexes pour avancer dans l'histoire, pire idée.

    T'as été beaucoup plus indulgent sur ce point pour Xenoblade X pourtant...
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:48 PM
    jem25 Tu peux avoir le même monde et proposer des décors différents. De souvenir en 10 heures, j'ai vu un laboratoire et une base ennemi, tout le reste c’était du recyclage.
    Après vu que les 2 jeux sont sorti à un an d’écart, fallait pas trop espérer sur ce point là.
    ouroboros4 posted the 08/14/2025 at 01:52 PM
    guiguif Après de mémoire, d'après les rumeurs, les deux jeux ne devaient être qu'un seul Tales of
    Mais suite à de gros soucis de dévellopement le jeu a été scindé en deux
    C'est d'ailleurs pour ça que Xillia 1 parait si court et sans trace d'un deuxième monde(ce qui est généralement le cas dans la série)
    guiguif posted the 08/14/2025 at 01:55 PM
    arquion Bah oui parce que Xenoblade X me faisait découvrir un monde que je ne connaissais pas et que les annexes te pousse a explorer, ça n'a pas grand chose a voir.
    Et si on va sur ce point là, Xenoblade 2 The Golden Torna aussi t'obligeait à faire des annexes pour avancer, sauf qu'un peu plus de la moitié du terrain de jeu était original par rapport à Xenoblade 2.

    Là c’était les mêmes décors et surtout les mêmes couloirs entre chaque village/donjons que je trouvais deja pas ouf dans le 1.
    Du moins sur ses 10 premières heures, mais je doute que la suite te balançait un tas de décors originaux différents.

    ouroboros4 Ah ptete bien
