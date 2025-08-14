Le jeu est sortie pour l'instant uniquement sur PS3L'éditeur semble se préparer à faire une annonce en début de semaine prochaine. Des fans ont remarqué qu'une vidéo intitulée « Tales of Series News » avec une vignette pour Tales of Xillia avait brièvement été mise en ligne. Cependant, il a depuis été retiré. C'est la seule information dont nous disposons pour le moment, mais il semble que le jeu de rôle soit en passe d'être remasterisé.Bandai Namco avait précédemment teasé l'annonce du prochain Tales of remaster pour l'été. Il semblerait que l'annonce officielle aura lieu le 18 août, à l'occasion de la semaine de la Gamescom.