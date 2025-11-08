ROCKSTAR GAMES
Nintendo : Plus 860 millions de consoles et 5,9 milliards de jeux vendus




Nintendo annonce avoir vendu plus de 860 millions de consoles et plus de 5,9 milliards de jeux :

"Depuis la sortie de la console Family Computer (Famicom) au Japon en 1983, et jusqu'à la Nintendo Switch 2, Nintendo s'est concentrée sur le développement, la fabrication et la vente de ses consoles et logiciels de jeu. À ce jour, Nintendo a vendu plus de 5,9 milliards de jeux vidéo et plus de 860 millions d'unités matérielles dans le monde, et a créé des franchises telles que Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ et Splatoon™."


(Au 30 juin 2025)



La Nintendo DS est actuellement la console la plus vendue chez Nintendo avec 154,02 millions d’unités, mais plus pour longtemps sachant que la Switch n'est plus qu'à un seul million pour la dépasser surement dans les prochains mois.
nintendo - https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/en/2025/250808.html
    posted the 08/11/2025 at 07:36 PM by leonr4
    comments (9)
    piratees posted the 08/11/2025 at 07:43 PM
    1,2,3 astiqué le poireaux
    keima posted the 08/11/2025 at 07:52 PM
    C'est pas difficile c'est la même console depuis plus de 30 ans! Ah nan askip il change le nom de la console et des jeux tous les 5 ans! Autant pour moi! Nintendo c'est les godes du capitalisme!
    defcon5 posted the 08/11/2025 at 07:58 PM
    Ils comptent les G & W dans les consoles ?
    leonr4 posted the 08/11/2025 at 08:02 PM
    defcon5 Non.

    Avec la Gamd & Watch + la Color TV-Game ça dépasse les 914 millions.
    defcon5 posted the 08/11/2025 at 08:06 PM
    ah ok. Mais par contre pourquoi ne pas compter les Color TV game ? Ce sont de vraies consoles, non ?
    leonr4 posted the 08/11/2025 at 08:13 PM
    Bien sur la C-TV tout comme la G&W ça reste des vraies consoles, mais peut être que Nintendo compte ici seulement à partir de la NES car c'était leur première console avec des titres sur cartouches qui permet de changer de jeu contrairement aux la Color TV-Game ou G&W ou c'était des jeux intégrés.
    51love posted the 08/11/2025 at 08:18 PM
    Si elle arrive à avoir un succès similaire à la Switch, la 2 fera atteindre le milliard de consoles. Symbolique mais impressionnant.

    Mais ça sera très difficile à répéter.

    leonr4 effectivement, c'est certainement la raison.
    leonr4 posted the 08/11/2025 at 08:20 PM
    51love

    Par ce que je ne vois pas d'autres raisons d'exclure les 2 premières consoles surtout la game and watch c'est +43 millions c'est pas négligeable.
    hypermario posted the 08/11/2025 at 08:26 PM
    leonr4 Une console tu peux changer les jeux ou au moins en avoir plusieurs. Or les gameAndWAtch c'est un jeux electronique.
