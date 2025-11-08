Nintendo
annonce avoir vendu plus de 860 millions
de consoles et plus de 5,9 milliards
de jeux :
"Depuis la sortie de la console Family Computer (Famicom) au Japon en 1983, et jusqu'à la Nintendo Switch 2, Nintendo s'est concentrée sur le développement, la fabrication et la vente de ses consoles et logiciels de jeu. À ce jour, Nintendo a vendu plus de 5,9 milliards de jeux vidéo et plus de 860 millions d'unités matérielles dans le monde, et a créé des franchises telles que Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ et Splatoon™."
(Au 30 juin 2025)
La Nintendo DS
est actuellement la console la plus vendue chez Nintendo
avec 154,02 millions
d’unités, mais plus pour longtemps sachant que la Switch
n'est plus qu'à un seul million pour la dépasser surement dans les prochains mois.
Avec la Gamd & Watch + la Color TV-Game ça dépasse les 914 millions.
Mais ça sera très difficile à répéter.
leonr4 effectivement, c'est certainement la raison.
Par ce que je ne vois pas d'autres raisons d'exclure les 2 premières consoles surtout la game and watch c'est +43 millions c'est pas négligeable.