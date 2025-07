Tout ceci nous renvoie donc forcément au débat sur l'importance qu'un constructeur doit accorder à ses exclusivités. Tout le monde connaît l'expression « system seller », mais n'avez-vous pas l'impression qu'on l'utilise beaucoup moins souvent que par le passé ? Peut-être parce que les temps ont bien changé et que les system sellers sont désormais des system keepers qui se nomment Fortnite, Minecraft, Roblox, Call of Duty, EA Sports FC, NBA 2K ou encore GTA Online. Des jeux sans début ni fin, que l'on trouve partout, que l'on ne désinstalle jamais et qui dévorent la grande majorité du temps de jeu du grand public.



Mais je soutiens que les exclusivités Sony comptent. Pas autant que chez Nintendo, où elles font 80 % du boulot, bien entendu, mais elles comptent. Durant son année la plus performante, les studios PlayStation ont écoulé 58,4 millions de jeux, certes avec le confinement en toile de fond. Enregistré durant l'exercice 2024-2025, le plus faible volume de jeux first-party vendu par Sony (depuis que le constructeur communique cette donnée) est de 28,9 millions de jeux, ce qui est loin d'être anecdotique. Surtout quand figure un titre comme Astro Bot, dernier grand contributeur du rayonnement des PlayStation Studios, qui sont souvent bien représentés dans les sélections de fin d'année. Ça aussi, c'est ce qui fait l'identité d'une console. Mais pour combien de temps encore ?

Voici un article intéressant La sortie d'Helldivers 2 sur Xbox Series sème le trouble dans la stratégie de Sony , car il perçois à travers l'arrivé de Helldivers 2 sur Xbox Series une situation troublante, mais qui dure en fait depuis un moment du coté de Sony, il fait l'état des lieux, il voit une "évolution" dans la façon dont Sony commence à aller sur les autres plateformes, avec les éléments de langages qui vont avec (comme "le cas par cas"), même si pour l'instant Sony n'a pas annoncé "un blockbuster maison" sur une autre console (mais est-ce que ça sera toujours le cas, là est toute la question).(comme le dit le sous-titre de Jarod).Pour moi, nous sommes dans une période de changement de paradigme, comme si les "exclusivités" devenaient "secondaire", mais du coup, pourquoi un constructeur fera sa console, si c'est pour avoir les jeux sur différente plate forme, le but d'un constructeur n'est-il pas à travers ses exclusivités et sa plateforme imposer une "approche philosophique" (avec une "norme" à suivre comme "référence") qui permettra à des tiers de suivrent le mouvement voulu par les penseurs de la stratégie mise en place (avec le marketing pour "sublimer" cette approche) ?Voici en quelque sorte la conclusion de Gamekult :