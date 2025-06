Pour les amateurs de physique qui souhaitent compléter leur collection de jeux physique sur Nintendo Switch, voici un petit nouveau à ajouter à votre collection !Soutenez les jeux physique en soutenant ce Kickstarte r, français, qui vous proposera,, le jeu au format Game Card sur Switch 2 ^^ ! (Moi je prends pas cette responsabilité, quand il retourne la jaquette on dirait une jaquette de Switch 1 et il montre pas la cartouche que je voulais voir, car à 45 € le jeu + cartouche complète Switch, j'prendrais pas car le jeu m'interesse pas mais ouais ça serait étonnant).A noter que le jeu sort en décembre 2026.

posted the 06/16/2025 at 10:23 PM by suzukube