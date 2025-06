Metacritic 83%

(11 positives / 1 Mitigée / 0 Négative)

Hardcore Gamer 90%

NoisyPixel 9/10

CNPlay 9/10

GamingBolt 8/10

Yakuza 0 reste fidèle à ses origines, ce qui réjouira les joueurs qui souhaitent revenir aux sources de la série. Ce titre sera également un excellent point de départ pour quiconque souhaite découvrir la série dans l'ordre chronologique. Vous avez ici un port exceptionnel d'un jeu exceptionnel, prêt à vous replonger dans l'univers des Yakuza. Yakuza 0 Director’s Cut est une version fantastique du jeu qui ne fait qu'ajouter à l'expérience que les fans de la série adorent, en faisant un excellent jeu pour redécouvrir. Si vous débutez avec la série des Yakuza, ce jeu est l'entrée idéale et il vaut vraiment le détour.Yakuza 0: Director's Cut ne rajoute pas une tonne de contenu inédit à l'original, mais il offre la meilleure version (et la plus belle) du jeu, qui a enfin permis à la série de se faire connaître hors de son pays d'origine. Avec un système de combat qui reste dans le haut du panier de la franchise et une histoire émotionnelle à deux protagonistes, c'est un incontournable si vous souhaitez seulement à présent découvrir Like a Dragon.Yakuza 0 Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 n’est pas qu’un portage opportuniste : c’est la consécration d’un chef-d'œuvre enfin disponible dans une version accessible, complète et techniquement solide. L’histoire de Kiryu et Majima, toujours aussi puissante, gagne en impact grâce à une localisation française soignée, et le mélange unique d’action, de drame et d’humour absurde reste inégalé. Même dix ans après sa sortie initiale, ce titre impose le respect par sa densité, son ambition narrative et son amour du détail. Il s’agit non seulement d’un excellent point d’entrée dans l’univers Like a Dragon, mais aussi d’un des meilleurs jeux narratifs disponibles aujourd’hui en format portable.Pour les novices, Yakuza 0 : Director's Cut est la façon ultime de vivre l'une des plus grandes aventures action-aventure de tous les temps.