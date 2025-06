Juste pour vous signaler qu'actuellement, No Man's Sky sur Switch 1 est en promotion à 19,99 € mais que du coup la version Switch 2 est également à ce prix, au lieu de 49,99 €.C'est la première promotion d'un jeu Switch 2 sur l'eShop de la Nintendo Switch :-D !Je ne sais pas si l'offre pour avoir Hogwarts Legacy Switch 2 pour 10 € si vous avez la version Switch est toujours valable (je n'ai pas le jeu sur Switch 1).Voilà ^^ ! Vous avez jusqu'au 16 juin !

posted the 06/13/2025 at 01:23 PM by suzukube