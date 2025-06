Comme chaque année, Sony tient une réunion du segment commercial SIE/PlayStation et comme à son

Comme chaque année,tient une réunion du segment commercialet comme à sonhabitude la firme japonaise est revenue sur les résultats de chaque division, mais a parlé ausside ses plans et stratégies pour l'avenir. Voici quelques points intéressants :

« Nous sommes actuellement engagés dans notre stratégie et il n'y a pas d'urgence à changer de cap. »

« Nous continuons d'investir dans les jeux Live Service, Helldivers 2 étant un exemple de réussite si nous réussissons… Nous avons tiré les leçons de nombreux défis, notamment Concord. Nous avons restructuré le processus de développement et de test de nos jeux, nous ne referons pas les mêmes erreurs. »

« Astro Bot a été un succès retentissant, obtenant un succès universel auprès des joueurs et des critiques et remportant de nombreuses récompenses. »

« La console et au-delà »

« multi-appareils »

« multi-plateformes »

« Nous suivons de près l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, y compris les actions des autres acteurs du marché. Nous pensons que des performances comparables à celles de la PS5 sont essentielles pour offrir une expérience exceptionnelle sur grand écran. »

« La valeur de la console PlayStation réside dans le fait qu'elle reste le meilleur endroit pour jouer et qu'elle continue de croître, à mesure que nous atteignons des horizons encore plus larges. »

« Bien que nous ne puissions pas partager plus de détails à ce stade, l'avenir de la plateforme est notre priorité. Nous sommes convaincus que la majorité des joueurs souhaitent continuer à jouer en local, sans dépendre des conditions réseau. Et la PS5 et la PS5 Pro ont confirmé cette hypothèse, je crois. Le streaming cloud progresse bien d'un point de vue technique, comme nous l'avons démontré avec nos offres, mais la stabilité du réseau de bout en bout est hors de notre contrôle. »

« Notre activité console a évolué vers une plateforme multifacette. Nous disposons désormais d'un vaste écosystème de joueurs très engagés que ça soit sur PlayStation 5 ou sur PlayStation 4. »

■ Concernant le streaming, l'exclusivité et le multiplateforme/tiers, PDG de SIE, Hideaki Nishino :■ PlayStation poursuivra sa stratégie actuelle consistant à sortir d'abord des jeux narratifs solo cadre sur les consoles PlayStation, puis à les étendre sur PC au moins un an plus tard.■ PlayStation s'engage à sortir au moins un jeu solo AAA d'envergure chaque année.■ PlayStation continue de croire que la concurrence entre les plateformes est bonne et importante et se concentre sur la croissance d'un large portefeuille de jeux pour plaire à tous les groupes démographiques, y compris les jeunes publics, en concurrence avec Nintendo et en proposant des jeux qui sont des expériences immersives haut de gamme sur de grands écrans.■ Les jeux multi-joueurs continueront d'être publiés sur console et PC.■ La génération PS5 continue d'être la génération de consoles PlayStation la plus réussie et la plus rentable de tous les temps, avec 13 milliards de dollars contre 10 pour les quatre précédentes.■ Hermen Hulst, PDG de Studio Business Group :Il dit aussi qu'ils veulent développer Astro Bot et en faire une franchise de jeu durable et emblématique pour PlayStation.■ Hermen Hulst :■ Pour Ghost of Yotei, PlayStation veut s'appuyer sur le succès de Ghost of Tsushima qui s'est vendu à 13 millions d'exemplaires.■ Hermen Hulst, a déclaré que la société continuait d'adopter une approche « réfléchie » et « mesurée » pour les portages des jeux sur PC, afin de trouver un équilibre entre la croissance de son audience et la protection de la valeur de la PS5.■ L'objectif de PlayStation est :, l'au-delà c'est continuer d'apporter des jeux sur PC, à une date ultérieure, des périphériques comme le PS Portal, et étendre la propriété intellectuelle aux films, aux émissions de télévision, aux dessins animés et à d'autres médias.■ Pour la première fois la plupart des utilisateurs actifs mensuels de PlayStation sont désormais sur PS5, ce n'est plus du 50/50 avec la PS4.■ Hideaki Nishino continue de se soucier de la plate-forme console et dit avoir restructuré la façon dont ils évaluent les jeux multi-joueurs.■ PlayStation est extrêmement satisfait du succès du PS Portal. Les joueurs qui utilisent le PS Portal jouent 30 % plus longtemps que la moyenne et plus tard dans la soirée.■ PlayStation se concentre sur une stratégiemais pas sur une stratégie, en dehors des consoles, des périphériques améliorant les consoles et du PC.■ Hideaki Nishino a déclaré surveiller la Switch 2 et l'évolution des relations de Nintendo avec les éditeurs tiers. Il a ajouté que des performances comparables à celles de la PS5 sont essentielles pour offrir une expérience optimale :Il a ajouté être conscient de la tendance des éditeurs à privilégier le multiplateforme que les exclusivités et que sa mission est que PlayStation reste toujours le meilleur endroit pour jouer et publier ses jeux.■ Il ajoute aussi :■ Pour finir, Hideaki Nishino confirme que laest une priorité, avec une sortie prévue en 2028 d'après les derniers bruits de couloir. La console de nouvelle génération vise une puissance accrue, en se concentrant sur le ray-tracing et l'apprentissage automatique, tout en maintenant la popularité des jeux locaux car pour lui jouer sur console de manière native reste nettement plus populaire que le cloud :■ Aussi à propos de la PS6 :