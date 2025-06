Jeux Video

The Outer Worlds 2 sera donc le premier jeu Xbox à sauter le pas avec un prix US de 79,99$ (déjà 69,99$, c'était considéré comme cher et Doom en a payé le prix).Pour l'heure, pas de taxe bonus "90€" chez nous et ça reste 79,99€ mais... soyez prêts quand même.(et ça va faire un flop du coup, on sait)