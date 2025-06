Bon voilà, mon frère me demande si je peux lui donner la switch.



Alors je lui dit que ma première switch, oui, mais la batterie est un peu fatiguée.



Cette switch n'est pas la dominante.



Peut il jouer à mes jeux?



Si je peut virer mes coordonnées de banque sur cette switch, ça me dérange pas qu'il puisse jouer à mes jeux.



Je crois que pour lui il faudra une connections internet pour lancer les jeux à chaque fois non?



Ou alors je crée un deuxième profil sur cette switch ?



Merci pour toute personne qui pourra me répondre clairement.