Certains vont s'en foutre et je le conçois, dernière actualité qui suscitera la polémique chez d'autres à quelques heures du lancement de la nouvelle console de Nintendo, on apprend que les Mii que vous créerez comme avatar de base sont en désormais asexués, contrairement aux précédentes itérations sur Wii, Wii U et NS1 où on avait les termes "homme" et "femme".Au lieu de ça, sur NS2 le langage employé par Nintendo ici parle de "style", donc vous avez 2 styles avec les 2 Mii qui sont clairement masculin et féminin dans la forme... Aucun effort les mecs. Et ça passera parce que vous êtes beaucoup à s'en foutre des détails.Je comprends qu'on veuille inclure les minorités sur le devant de la scène et ça depuis maintenant 4-5 ans, mais si on râle de ça depuis quelques temps c'est que ça doit se faire sans demi-mesure et sans prendre tout le monde pour des cons. Ajouter une 3e option "autre" où tout le lexique LGBT+ aurait été disponible dans un menu et associé au Mii dans le profil de la console visible par tous, ça aurait été plus pertinent.