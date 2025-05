Jeux Video

Donc vous avez pu le constater, de mardi soir à mercredi soir, le site a été victime d'une panne généralisée totalement indépendant de notre volonté vu que tout venait de l'hébergeur, et j'ai ouï dire que nous n'étions pas les seuls touchés par le problème, globalement ou partiellement.Les choses sont rétablies mais en partie.L'unique problème constaté pour l'heure est, et je serais incapable de dire combien de temps cela prendra à être remis à neuf (déjà arrivé par le passé, même si pas dans la même mesure)Alors en attendant, sachez néanmoins que :- Le système de blog est toujours fonctionnel comme avant.- Si certains aiment bien avoir leur article en home de temps en temps, rien n'empêche de poster en blog même si je reconnais que c'est moins pratique (moi-même, je n'aurais pas le choix pour les tests).- Et à la grande question, NON, la panne n'a pas affecté les données elles-mêmes : tous les articles de groupe existent toujours, juste que le liant est pour l'heure cassé mais avec la bonne URL, tout est encore accessible, preuve par exemple : https://www.gamekyo.com/groupnews_article58452.html (ouais j'avais envie de prendre Dragon Age pour être taquin).Donc encore désolé, même si personnellement j'y peux rien, et on continue d'avancer jusqu'au grand rush de la semaine pro.