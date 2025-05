Si vous êtes sur PC, la plateforme privilégiée par les joueurs actuellement sur Gamekyo selon de récents commentaires dans différents articles suite à l'augmentation de prix des jeux vidéo, sachez qu'Humble Bundle vous propose 8 jeux exceptionnel pour seulement 10 $. Pas de possibilité de revendre ces jeux ici, il s'agit de dématérialisé, ce qui ne conviendra pas à tout le monde.Pour rappel, du côté des consoles, les joueurs sont inquiet de la montée en force des prix, particulièrement à la veille de la sortie de la Nintendo Switch 2 à 469 € et le lendemain de l'augmentation de la PS5 Digital edition, désormais proposée à 499 € au lieu de 399 € en 2020, il y a 5 ans...

posted the 05/10/2025 at 01:06 PM by suzukube