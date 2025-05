Ils devraient penser à modifier le mot update par download... Ils devraient penser à modifier le mot update par download...

Nous savions d'avance, vu la politique catastrophique de Microsoft concernant le physique et la préservation, que Doom: The Dark Age ne serait pas une vraie version physique et qu'il nous obligerait a télécharger une partie du jeu.Mais nous sommes arrivé a un stade de fouttage de gueule sans précédent.85 Mo, le disque du dernier Doom contient seulement 85 Mo de données sur PS5 (330 sur Xbox) et oblige donc a télécharger l’intégralité du jeu, c'est donc une simple clé.Les petits débits qui achètent leurs jeux en physiques pour éviter de devoir attendre tout une aprem (voir plus) pour jouer apprécieront.J'ai vraiment très peur pour Ninja Gaiden 4, en espérant que Koei Tecmo les empêches de faire de la merde.